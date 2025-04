Xiaomi 14 Ultra vs 15 Ultra: Toto jsou důvody, proč se vyplatí upgradovat a v čem je novinka lepší než předchůdce

Xiaomi každoročně přichází se svou nejvyšší řadou Ultra, která tradičně představuje to nejlepší, co dokáže čínský gigant nabídnout. Zatímco loňský model 14 Ultra dokázal zaujmout hlavně fotografickými schopnostmi, letošní iterace to posouvá o krok dál a opravuje většinu neduhů, kterými trpěl jeho předchůdce. Před pár týdny se mi do rukou dostala novinka v unikátní retro edici, která skutečně stojí za pozornost. Pojďme se podívat, zda je upgrade na 15 Ultra skutečně tou správnou volbou.

Design: Čistší linie a pocta Leice

Xiaomi 14 Ultra i nová 15 Ultra jsou si designově velice podobné. Čínský kolos u vzhledu výrazně neexperimentoval, přesto je tu pár odlišností, které stojí za zmínku a ve finále dělají až překvapivě citelný rozdíl. Můžeme začít u bočního rámu. Zatímco loňská Ultra měla rám, který lehce zasahoval i na zadní stranu telefonu, novinka přináší čistší linie s jasným oddělením rámu a zad. Výsledkem je z mého pohledu elegantnější vzhled, který lépe vynikne zejména ve speciální retro edici, která kombinuje prémiovou umělou kůži s matným kovovým pruhem a vzdává hold partnerství s legendární značkou Leica.

I přes podobné rozměry (161,3 × 75,3 × 9,4 mm vs. 161,4 × 75,3 × 9,2 mm u předchůdce) se mi novinka drží v ruce příjemněji. S hmotností 226 gramů je jen o pár gramů těžší než 14 Ultra, ale díky lepší distribuci váhy působí vyváženěji. Kruhový modul fotoaparátů zůstává dominantou zadní strany a je naprosto gigantický, ale mně osobně nikdy nevadil. Naopak má tu výhodu, že si pod něj zapřete ukazováček a nemá tendenci vyklouzávat z ruky.

K dispozici jsou tři barevné varianty – testovaná černo-stříbrná retro verze, klasická černá (s červeným akcentem kolem fotoaparátů) a bílá.

Xiaomi 14 Ultra vs 15 Ultra: Tabulka parametrů

Specifikace Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 15 Ultra Cena neprodává se 34 990 Kč Rozměry a hmotnost 161.4 × 75.3 × 9.2 mm, 219.8g (Black, White), 224.4g (Titanium) 161.3 × 75.3 × 9.35 mm (Black, White), 9.48 mm (Silver Chrome), 226 g (Black, White), 229 g (Silver Chrome) Displej 6,73″ WQHD+ OLED, 3200 × 1440, 522 ppi, 1-120Hz, 3000 nitů, HDR10+, Dolby Vision® 6,73″ WQHD+ OLED, 3200 × 1440, 522 ppi, 1-120Hz, 3200 nitů, HDR10+, Dolby Vision® Procesor Snapdragon® 8 Gen 3, 4nm, Adreno™ 750 GPU, LPDDR5X + UFS 4.0 Snapdragon® 8 Elite, 3nm, Adreno™ 830 GPU, LPDDR5X + UFS 4.1 Zadní fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, ƒ/1.6-4.0 (proměnlivá clona), OIS (Sony LYT-900, 1″)

Teleobjektiv: 50 Mpx, ƒ/1.8, OIS (75 mm, makro 10 cm)

Periskopový teleobjektiv: 50 Mpx, ƒ/2.5, OIS (120 mm)

Ultraširokoúhlý: 50 Mpx, ƒ/1.8, 122° Hlavní: 50 Mpx, ƒ/1.63, OIS (Sony LYT-900, 1″)

Plovoucí teleobjektiv: 50 Mpx, ƒ/1.8, OIS (70 mm, makro 10 cm)

Periskopový teleobjektiv: 200 Mpx, ƒ/2.6, OIS (100 mm)

Ultraširokoúhlý: 50 Mpx, ƒ/2.2, 115° Selfie kamera 32 Mpx, ƒ/2.0, 22 mm, HDR 32 Mpx, ƒ/2.0, 21 mm, 90° FOV, HDR Baterie 5000 mAh (Globální), 5300 mAh (Čína), 90W kabelové, 80W bezdrátové 5410 mAh (Globální), 6000 mAh (Čína), 90W kabelové, 80W bezdrátové Software HyperOS (Android 14) HyperOS 2 (Android 15) Čtečka otisků Optická v displeji Ultrazvuková v displeji Konektivita Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IrDA, USB-C 3.2 Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IrDA, USB-C 3.2 Výhody oproti předchůdci – Výkonnější čipset, větší baterie, lepší chlazení, 200 Mpx teleobjektiv, vylepšený software, vyšší jas, satelitní komunikace Odolnost IP68 IP68

Displej: Tady se mezigeneračně téměř nic nezměnilo

Xiaomi 15 Ultra přichází s 6,73″ AMOLED LTPO panelem s rozlišením 2K (3200 × 1440 pixelů), což je téměř totožná specifikace jako u loňského modelu. Nejvýraznějším zlepšením je maximální jas, který je nyní až 3200 nitů ve špičce, oproti 3000 nitům u 14 Ultra. V praxi jsem ale mezi oběma telefony nezaznamenal v tomto ohledu žádný viditelný rozdíl.

Panel nabízí hustotu 522 pixelů na palec a podporu pro HDR10+, Dolby Vision i HDR Vivid. PWM stmívání pracuje na frekvenci 1920 Hz, takže by nemělo způsobovat únavu očí ani při delším používání, což však nemohu potvrdit, jelikož na únavu nebo nevolnost z problikávání netrpím. Naopak mohu prohlásit, že adaptivní obnovovací frekvence 1-120 Hz je nyní lépe vyladěná a plynuleji přepíná mezi jednotlivými hodnotami.

Xiaomi stále trvá na mírném zaoblení displeje po stranách, což je v době, kdy konkurence přechází na ploché panely, trochu překvapivé. Osobně bych preferoval úplně plochý panel, ale míra zakřivení je natolik subtilní, že při běžném používání nepůsobí extra rušivě.

Výkon: Snapdragon 8 Elite a konečně lepší chlazení

Pod kapotou najdeme nejnovější Snapdragon 8 Elite vyráběný 3nm technologií, který nahrazuje loňský Snapdragon 8 Gen 3. Upgrade je to skutečně citelný – v AnTuTu benchmark testech dosahuje novinka skóre kolem 2,5 milionu bodů, zatímco 14 Ultra se pohybovala okolo 2 milionů.

Co je ale ještě důležitější, Xiaomi zásadně zapracovalo na chlazení. Zatímco 14 Ultra měla tendenci se při náročnějších operacích nepříjemně zahřívat (vzpomeňme na teploty kolem 45 – 50 stupňů při natáčení 4K videa nebo benchmarcích), nový model s vylepšeným systémem IceLoop 3.0 si udržuje mnohem příjemnější teploty. V praxi to znamená, že můžete déle natáčet video nebo hrát náročné hry bez throttlingu (umělého snižování výkonu).

V praxi vidím změnu hlavně při delším hraní, kdy 15 Ultra zvládá udržet stabilní snímkovou frekvenci mnohem déle než předchůdce. Konečně se tak Xiaomi zbavuje jednoho z hlavních neduhů, který jsem zmiňoval v loňské recenzi – přehřívání.

Baterie: Výrazné zlepšení výdrže

Jednou z největších slabin Xiaomi 14 Ultra byla průměrná výdrž baterie – při 5000 mAh poskytovala zhruba 6-7 hodin zapnutého displeje. Novinka disponuje 5410 mAh baterií (čínská verze dokonce 6000 mAh) a výdrž se prodloužila na 7-8 hodin aktivního používání.

Při kombinaci sociálních sítí, fotografování, občasného hraní her a streamování hudby na pozadí zvládá telefon bez problémů celý pracovní den. Výdrž je navíc mnohem konzistentnější. Zatímco u 14 Ultra občas baterie překvapivě rychle klesala, zejména při fotografování nebo natáčení, 15 Ultra je předvídatelnější a spolehlivější parťák.

Nabíjení zůstává na špičkové úrovni – 90W drátové nabíjení doplní energii z 0 na 100 % za pouhých 32 minut, což je prakticky stejně rychlé jako u předchůdce. Bezdrátové nabíjení s podporou až 80 W je stále jedna z nejrychlejších hodnot na trhu, k jejímu dosažení však budete potřebovat proprietální nabíječku. Nechybí ani reverzní bezdrátové nabíjení s výkonem 10 W, které se hodí pro nabíjení sluchátek nebo hodinek.

Software: HyperOS 2.0 dělá velký rozdíl

Xiaomi 15 Ultra přichází s HyperOS 2.0 postaveném na Androidu 15, což představuje významný skok oproti první verzi HyperOS, kterou jsme mohli vidět u 14 Ultra. Systém je výrazně plynulejší, rychlejší a lépe vyladěný.

Po měsíci používání musím říct, že rozdíl je skutečně markantní. Animace jsou plynulejší, přepínání mezi aplikacemi takřka okamžité a celková uživatelská zkušenost je na mnohem vyšší úrovni. Xiaomi také slibuje 7 let bezpečnostních aktualizací a 4 roky velkých updatů systému.

Nechybí samozřejmě ani bohatá nabídka AI funkcí – Circle to Search funguje podobně jako u Samsungu, generativní AI v galerii umí rozšiřovat záběry, odstraňovat nežádoucí objekty nebo zvyšovat kvalitu starších fotografií. Ve srovnání s první generací HyperOS je tady mnohem více funkcí, které skutečně dávají smysl a navíc fungují i v češtině, například tlumočník nebo přepis z řeči na text.

Bohužel stále přetrvává problém s předinstalovanými aplikacemi třetích stran. I u tohoto prémiového modelu na vás po prvním zapnutí vyskočí aplikace jako TikTok nebo AliExpress, což je u telefonu za 35 tisíc korun trochu zklamání. V tomto ohledu se toho od 14 Ultra bohužel nic nezměnilo.

Fotoaparáty: Revoluční 200Mpx teleobjektiv

Co se fotoaparátů týče, největší změnou je teleobjektiv – místo 50Mpx senzoru s 5x optickým zoomem (120mm ekvivalent) tady máme 200Mpx senzor s 4,3x optickým zoomem (100mm ekvivalent). Ačkoliv se optické přiblížení zdánlivě snížilo, kvalita obrazu díky lepšímu senzoru a čtyřnásobnému rozlišení dramaticky vzrostla.

Hlavní 50Mpx snímač používá stejný senzor jako loni, konkrétně 1″ Sony LYT-900, ale přišel o proměnlivou clonu, což je menší krok zpět. Stále však poskytuje vynikající výsledky s lepším nočním režimem a přesnějším vyvážením expozice.

50Mpx ultraširoký objektiv s automatickým ostřením a 5cm makro režimem je také vynikající, stejně jako 50Mpx teleobjektiv s 3x zoomem, který je stejný jako loni.

V oblasti videa dosáhlo Xiaomi také významného pokroku. Všechny čtyři zadní fotoaparáty dokážou natáčet v 8K při 30 fps nebo ve 4K při 60 fps (hlavní a 4,3x teleobjektiv umí dokonce 4K/120!), což umožňuje vytváření působivých zpomalených záběrů. Stabilizace videa je na vynikající úrovni díky kombinaci optické a elektronické stabilizace. Celkově patří kvalita k naprosté špičce, sám s ní natáčím spoustu b-roll záběrů produktů a musím říct, že tak všestrannou videokameru jsem v ruce snad ještě nedržel. Čistě z mého subjektivního pohledu je video ještě lepší než na Galaxy S25 Ultra.

Konektivita: Bluetooth 6.0 a vylepšená čtečka otisků

Xiaomi 15 Ultra přichází s podporou nejnovějších standardů – Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (oproti 5.4 u předchůdce), NFC a 5G. Novinkou je také satelitní komunikace, která umožňuje telefonovat a odesílat zprávy i v místech bez běžného pokrytí mobilními sítěmi, avšak to zatím funguje pouze v Číně a není jasné, zda evropská verze modul vůbec obsahuje. Ať je to jak chce, v našich končinách je zatím tato funkce k ničemu.

Ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji pracuje nyní ještě rychleji než u 14 Ultra, kde byla optická. Jde spolehlivě o nejrychlejší čtečku, jakou jsem v telefonech testoval.

Nechybí ani infračervený port pro ovládání domácích spotřebičů nebo krapet lepší stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos.

Verdikt: Vyplatí se upgrade na Xiaomi 15 Ultra?

Pokud přecházíte z loňské Xiaomi 14 Ultra, pak se upgrade vyplatí především v těchto případech:

Jste vášnivým mobilním fotografem a oceníte 200Mpx teleobjektiv Potřebujete delší výdrž baterie, která je skutečně znatelně lepší Vadilo vám přehřívání předchůdce při náročnějších operacích Líbí se vám speciální retro edice, která je poctou značce Leica

Xiaomi 15 Ultra představuje sice evoluční, ale ve většině aspektů zásadní vylepšení svého předchůdce. Oproti typickému mezigeneračnímu posunu přináší výrazně více novinek a vylepšení, než bych na první pohled čekal. Nejde jen o běžnou aktualizaci specifikací, ale o skutečné řešení problémů, které měl předchozí model.

S cenou nastavenou na 34 990 Kč jde sice o výraznou investici, ale pokud vám na kvalitě fotografií a výdrži baterie opravdu záleží, stojí za zvážení. A jestli ještě přemýšlíte nad upgradem z nějakého jiného, staršího modelu, pak už vůbec není o čem diskutovat.

Poznámka redakce Tento článek vznikl ve spolupráci s Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

