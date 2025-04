Xiaomi Redmi Note 14S vs konkurence: V čem je lepší a kde naopak zaostává?

Xiaomi nedávno představilo model Redmi Note 14S a v tichosti jej uvedlo také na náš trh. Smartphone staví na loňském modelu, ale přináší krapet odlišný design a novější verzi operačního systému a nadstavby. Konkurenci ve stejné cenové kategorii v lecčem překonává, ale je i řada oblastí, kde naopak ztrácí. Pojďme se tedy podívat na obecné výhody a nevýhody tohoto telefonu nižší střední třídy.

S kterými modely srovnáváme?

Redmi Note 14S jsme se rozhodli srovnat s pěti modely různých konkurenčních výrobců. Konkrétně se jedná o nedávno uvedený Samsung Galaxy A26 5G, CMF Phone 1 z dílny společnosti Nothing, Vivo V40 SE 5G, Motorola Moto G15 Power a Honor Magic6 Lite.

Extra rychlé nabíjení

Redmi Note 14S jednoznačně vyniká v rychlosti nabíjení baterie. Drátově totiž nabízí až 67 W, což je hodnota, na níž nedosáhne žádný ze zmíněných soupeřů. Nejvíce se paradoxně přiblížilo nejlevnější Vivo V40 SE, které lze nabíjet 44 W. Nejhůř je na tom Samsung Galaxy A26 5G s podporou pouze 25W nabíjení.

Velký hlavní fotoaparát

Jako nejlepší volba se Redmi Note 14S zdá i v případě, že chcete co nejlepší snímky z hlavního fotoaparátu. Disponuje totiž 200Mpx senzorem o velikosti 1/1,4″, s níž zajistí solidní fotografie i za zhoršeného osvětlení. Hned druhým nejlepším mobilem na focení by měl být Honor Magic6 Lite se 108Mpx objektivem o velikosti 1/1,67″. Zbylé modely disponují podstatně menšími snímači (přibližně 1/2″ nebo menší).

Je samozřejmě namístě říct, že velikost snímače není jediným faktorem, který o výsledné kvalitě snímků rozhoduje. Další roli pochopitelně hraje třeba systém nebo použitá optika.

Hodí se nicméně upozornit na omezení pro maximální rozlišení videa, které bylo u Redmi Note 14S nastaveno na FullHD (1080p). Někteří z konkurentů mezitím zvládnou 4K (např. CMF Phone 1 nebo Galaxy A26 5G).

Přítomnost 3,5mm jacku

Na drátová sluchátka mnozí z nás stále ještě nezanevřeli. Osobně bych také ocenil, kdybych měl na svém vlajkovém Pixelu 9 Pro XL 3,5mm jack, ale bohužel. Redmi Note 14S jím nicméně disponuje, zatímco zmíněné modely od Viva, Samsungu, Nothingu nebo Honoru jej nemají. Disponuje jím však Motorola Moto G15 Power Edition.

Odolnost konstrukce

Redmi Note 14S přišlo se stupněm krytí IP64, od něhož je slibována odolnost vůči vodě stříkající ze všech směrů a prachotěsnost. Samsung Galaxy A26 je na tom s certifikací IP67 ještě lépe, avšak Vivo (IP54), Motorola (IP54), Honor (IP53) a Nothing (IP52) jsou na tom naopak hůř. I tohle se tedy Xiaomi povedlo.

Pouze průměrný displej

Nejméně výraznějších rozdílů spatříme u specifikací displeje, pokud tedy nebereme v potaz velikost. S úhlopříčkou okolo 6,7″ jsou na tom všechny modely totiž plus minus stejně, z řady však vybočuje Honor Magic 6 Lite využívající 6,78″ panel. Jeho obrazovka je ještě navíc prohnutá, zatímco ostatní telefony spoléhají na plochý displej.

Zatímco u rozlišení není extra co řešit, maximální jas 1 300 nitů v podání Redmi Note 14S představuje pouze průměr. CMF Phone 1 totiž nabízí až 2 000 nitů ve špičce a Vivo V40 SE mu s 1 800 nity šlape na paty.

Slabší procesor

Kde Redmi Note 14S na své soky ztrácí, je výkon. S čipsetem MediaTek Helio G99 Ultra značně zaostává za většinou jmenovaných konkurentů. Z nich si nejlépe vede Samsung Galaxy A26 vybavený čipem Exynos 1380, jehož skóre v AnTuTu se pohybuje okolo 600 tisíc bodů. Na Redmi Note 14S jsme přitom naměřili jen 413 363 bodů.

Vyšší skóre z benchmarku nutně neznamená, že telefon poběží svižněji než jeho konkurent s krapet horšími výsledky. Důležitým rozhodujícím faktorem je také optimalizace nadstavby. O přibližném výkonu zařízení však poskytne dobrou představu.

Nižší kapacita baterie

Redmi Note 14S je s kapacitou baterie 5 000 mAh pouze průměrné, zatímco někteří jeho soupeři spoléhají na akumulátory s ještě lepší hodnotou. Honor Magic6 Lite kupříkladu disponuje 5 800mAh baterií, zatímco Motorola Moto G15 Power nabízí dokonce 6 000 mAh. Samsung i Vivo jsou na tom nicméně úplně stejně jako Redmi, tudíž nemůžeme říct, že by v této oblasti vyloženě zklamalo.

Verdikt: Proč (ne)chtít Redmi Note 14S?

Redmi Note 14S oproti konkurenci ve stejné cenové kategorii exceluje v rychlosti nabíjení baterie a taktéž nabízí větší senzor hlavního fotoaparátu, takže by mělo nabídnout lepší noční fotografie. Současně se pyšní odolnou konstrukcí a ještě nezanevřelo na 3,5mm jack. Nicméně, co do výkonu můžete rozhodně učinit lepší koupi a to stejné platí i v případě, že byste hledali smartphone s co nejlepší výdrží. Celkově je ale Redmi Note 14S velmi konkurenceschopné a nabízí výbavu, za kterou se nebudete muset stydět.

Poznámka redakce Tento článek vznikl ve spolupráci s Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Pořídili byste si Redmi Note 14S?