Fotosoutěž o Redmi Note 13 Pro+ 5G a další skvělé ceny! Jak se zapojit?

Ve spolupráci se společností Xiaomi jsme si pro vás připravili fotosoutěž

Hlavní cenou je vynikající telefon Redmi Note 13 Pro+ 5G s 200MP fotoaparátem

První kolo soutěže je zaměřeno na zaznamenání obyčejných momentů

Máte rádi telefony Xiaomi a zároveň umíte alespoň trochu fotit? Pak byste měli zpozornět! Ve spolupráci s firmou Xiaomi jsme pro čtenáře Svět Androida připravili fotosoutěž, ve které budete moci vyhrát skvělé ceny včetně našlapaného Redmi Note 13 Pro+ 5G, jenž se pyšní vynikajícím 200MP fotoaparátem, nekompromisním výkonem a nádherným displejem. Soutěž bude probíhat ve třech kolech, to první bude zaměřeno na „Obyčejné momenty“.

Jak bude soutěž probíhat?

Soutěž je rozvržena do tří týdenních kol. Pro zapojení bude potřeba zachytit zajímavou fotografii na dané téma, nasdílet ji na sociálních sítích, použít příslušný hashtag a označit profily @xiaomi.czech a @svetandroida. Každá z fotografií bude ohodnocena naší redakcí, zástupcem společnosti Xiaomi a také počtem reakcí na váš příspěvek na sociálních sítích. Vyhodnocení jednotlivých kol s vyhlášením výherců proběhne formou článku na Svět Androida.

Podmínky a pravidla pro zapojení do soutěže

Pořiďte fotografii na dané téma mobilním telefonem.

Fotografie nesmí obsahovat vodoznak ani text mimo samotnou fotografii.

Fotografie nesmí být hanlivá či urážející.

Nahrajte ji na Instagram nebo Facebook a opatřete příslušným hashtagem.

Pro první kolo použijte hashtag #XiaomiMomenty.

V příspěvku označte profily @xiaomi.czech a @svetandroida.

Ujistěte se, že je váš profil/příspěvek veřejný.

První kolo: Obyčejné momenty

První kolo naší soutěže se soustředí na zachycení „Obyčejných momentů“. Všichni jistě obdivujeme nádherné fotografie z exotických míst nebo profesionálně stylizované snímky, ale co ty malé, obyčejné a každodenní momenty, které tvoří naše životy? Samozřejmě i tyto okamžiky v sobě mají kouzlo a jedinečnost, které stojí za to zachytit. Ať už je to ranní káva, úsměv vašeho dítěte, západ slunce z vašeho okna nebo jen momenty strávené s blízkými. Fantazii se meze nekladou. Sdílejte s námi tyto okamžiky a ukažte nám krásu všedního dne.

Jak se bude hodnotit?

Každá fotografie bude hodnocena na základě tří kritérií:

30 bodů udělí naše redakce.

udělí naše redakce. 30 bodů udělí zástupce společnosti Xiaomi.

udělí zástupce společnosti Xiaomi. 30 bodů bude přiděleno podle počtu reakcí na váš příspěvek na sociálních sítích.

Celkem tedy můžete získat až 90 bodů.

O co se hraje?

Pro každé kolo máme připraveny lákavé ceny. Vítěz může vyhrát telefon Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, tedy nejlepší model z letošní řady, který nabízí skvělé fotoaparáty, famózní AMOLED displej, certifikaci IP68, 5000mAh baterii s podporou 120W nabíjení a v neposlední řadě také super výkon díky čipu Dimensity 7200 Ultra. Kromě mobilního telefonu můžete vyhrát také chytré hodinky Xiaomi Watch2 Pro s operačním systémem Wear OS a Redmi Watch 4 nabízející skvělou výdrž a parádní vzhled.

1. místo: Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

2. místo: Xiaomi Watch2 Pro

3. místo: Redmi Watch 4

Vyhodnocení a předání cen

Vítězové prvního kola budou oznámeni formou článku na Svět Androida a to přesně za týden, 19.6.2024. Předání cen proběhne do dvou týdnů od vyhlášení vítězů, přičemž ceny budou předány přímo výrobcem.

Neváhejte a zapojte se do naší fotosoutěže. Nejenže můžete vyhrát skvělé ceny, ale také máte příležitost sdílet své jedinečné pohledy na svět a inspirovat ostatní. Každý moment může být krásný, pokud ho zachytíte správně. Těšíme se na vaše úžasné snímky a přejeme vám hodně štěstí a spoustu zábavy při focení!

Vyzkoušíte štěstí a zapojíte se do fotosoutěže?