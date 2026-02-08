Unikly evropské ceny koloběžek Xiaomi Electric Scooter 6 a dosud utajovaný nejvýkonnější model Hlavní stránka Zprávičky Unikly evropské ceny všech modelů řady Xiaomi Electric Scooter 6 včetně dosud nepředstaveného modelu Ultra Prodej většiny modelů by měl v Evropě odstartovat 10. února s cenami od 329,99 do 799,99 eur Vlajkový Electric Scooter 6 Ultra nabídne 585Wh baterii, dojezd 75 km a nosnost 140 kg Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi před pár týdny tiše představilo novou řadu elektrických koloběžek Electric Scooter 6, ovšem bez jakýchkoliv informací o cenách či dostupnosti. To se nyní mění díky úniku od známého leakera billbil-kuna, který pro server Dealabs zveřejnil kompletní ceník pro evropský trh. Překvapením je navíc odhalení pátého modelu Ultra, který Xiaomi dosud oficiálně nepředstavilo. Kompletní ceník pro Evropu Electric Scooter 6 Ultra: Dosud utajovaná vlajková loď Srovnání s modelem Max a předchůdcem Dostupnost v Česku Kompletní ceník pro Evropu Podle informací billbil-kuna připravuje Xiaomi pro evropský trh celkem pět modelů místo původně oznámených čtyř. Ceny oproti předchozí generaci Electric Scooter 5 mírně vzrostly, u většiny modelů přibližně o 50 eur. Výjimkou jsou základní Electric Scooter 6 a nový model Ultra, které si zachovávají konkurenceschopnější positioning. Uniklé ceny vypadají následovně: Xiaomi Electric Scooter 6 Lite: 329,99 € (8 000 Kč v přepočtu) Xiaomi Electric Scooter 6: 399,99 € (9 700 Kč v přepočtu) Xiaomi Electric Scooter 6 Pro: 549,99 € (13 300 Kč v přepočtu) Xiaomi Electric Scooter 6 Max: 649,99 € (15 800 Kč v přepočtu) Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra: 799,99 € (19 400 Kč v přepočtu) Prodej by měl v Evropě odstartovat 10. února 2026, ovšem s výjimkou modelu Ultra, jehož datum uvedení zatím není potvrzeno. Electric Scooter 6 Ultra: Dosud utajovaná vlajková loď Největším překvapením úniku je odhalení modelu Electric Scooter 6 Ultra, který na oficiálním webu Xiaomi zatím chybí. Podle billbil-kuna půjde o nejvýkonnější koloběžku v historii značky, která převýší i Electric Scooter 6 Max, nad jejíž výbavou jsem osobně žasnul. Model Ultra má disponovat 500W motorem se špičkovým výkonem 1 200 W, což představuje navýšení oproti 1 100 W u varianty Max. Baterie s kapacitou 585 Wh zajistí dojezd až 75 km, tedy o 5 km více než u modelu Max. S volitelnou rychlonabíječkou by mělo být možné baterii dobít přibližně za 3,5 hodiny. Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra Mezi další vylepšení patří nosnost 140 kg (oproti 130 kg u Max), dvojité kotoučové brzdy v kombinaci s E-ABS a stupeň krytí IPX6. Koloběžka bude osazena 12″ bezdušovými terénními pneumatikami a kompletním pružinovým odpružením vpředu i vzadu. Displej zůstává 3″ TFT jako u modelu Max. Zajímavostí je, že Electric Scooter 6 Ultra bude údajně dostupná výhradně ve žluté barvě, která je v portfoliu koloběžek Xiaomi novinkou. Srovnání s modelem Max a předchůdcem ParametrScooter 6 UltraScooter 6 MaxVýkon ve špičce1 200 W1 100 WDojezd75 km70 kmKapacita baterie585 Wh468 WhStoupavost25 %24 %Nosnost140 kg130 kgOdolnostIPX6IP55Hmotnost33,7 kg29,7 kg Dostupnost v Česku Xiaomi zatím oficiálně nepotvrdilo dostupnost ani ceny pro český trh. Zda i k nám koloběžky dorazí 10. února, v současné době bohužel nedokážeme potvrdit. Zaujal vás dosud nepředstavený model Electric Scooter 6 Ultra? Zdroje: Dealabs O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář elektrokoloběžka únik Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024