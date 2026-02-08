TOPlist

Unikly evropské ceny koloběžek Xiaomi Electric Scooter 6 a dosud utajovaný nejvýkonnější model

  • Unikly evropské ceny všech modelů řady Xiaomi Electric Scooter 6 včetně dosud nepředstaveného modelu Ultra
  • Prodej většiny modelů by měl v Evropě odstartovat 10. února s cenami od 329,99 do 799,99 eur
  • Vlajkový Electric Scooter 6 Ultra nabídne 585Wh baterii, dojezd 75 km a nosnost 140 kg

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.2.2026 14:00
Xiaomi Electric Scooter 6 Max oficialni

Xiaomi před pár týdny tiše představilo novou řadu elektrických koloběžek Electric Scooter 6, ovšem bez jakýchkoliv informací o cenách či dostupnosti. To se nyní mění díky úniku od známého leakera billbil-kuna, který pro server Dealabs zveřejnil kompletní ceník pro evropský trh. Překvapením je navíc odhalení pátého modelu Ultra, který Xiaomi dosud oficiálně nepředstavilo.

Kompletní ceník pro Evropu

Podle informací billbil-kuna připravuje Xiaomi pro evropský trh celkem pět modelů místo původně oznámených čtyř. Ceny oproti předchozí generaci Electric Scooter 5 mírně vzrostly, u většiny modelů přibližně o 50 eur. Výjimkou jsou základní Electric Scooter 6 a nový model Ultra, které si zachovávají konkurenceschopnější positioning.

Uniklé ceny vypadají následovně:

  • Xiaomi Electric Scooter 6 Lite: 329,99 € (8 000 Kč v přepočtu)
  • Xiaomi Electric Scooter 6: 399,99 € (9 700 Kč v přepočtu)
  • Xiaomi Electric Scooter 6 Pro: 549,99 € (13 300 Kč v přepočtu)
  • Xiaomi Electric Scooter 6 Max: 649,99 € (15 800 Kč v přepočtu)
  • Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra: 799,99 € (19 400 Kč v přepočtu)

Prodej by měl v Evropě odstartovat 10. února 2026, ovšem s výjimkou modelu Ultra, jehož datum uvedení zatím není potvrzeno.

Electric Scooter 6 Ultra: Dosud utajovaná vlajková loď

Největším překvapením úniku je odhalení modelu Electric Scooter 6 Ultra, který na oficiálním webu Xiaomi zatím chybí. Podle billbil-kuna půjde o nejvýkonnější koloběžku v historii značky, která převýší i Electric Scooter 6 Max, nad jejíž výbavou jsem osobně žasnul.

Model Ultra má disponovat 500W motorem se špičkovým výkonem 1 200 W, což představuje navýšení oproti 1 100 W u varianty Max. Baterie s kapacitou 585 Wh zajistí dojezd až 75 km, tedy o 5 km více než u modelu Max. S volitelnou rychlonabíječkou by mělo být možné baterii dobít přibližně za 3,5 hodiny.

xiaomi electric scooter 6 ultra rendery
Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

Mezi další vylepšení patří nosnost 140 kg (oproti 130 kg u Max), dvojité kotoučové brzdy v kombinaci s E-ABS a stupeň krytí IPX6. Koloběžka bude osazena 12″ bezdušovými terénními pneumatikami a kompletním pružinovým odpružením vpředu i vzadu. Displej zůstává 3″ TFT jako u modelu Max.

Zajímavostí je, že Electric Scooter 6 Ultra bude údajně dostupná výhradně ve žluté barvě, která je v portfoliu koloběžek Xiaomi novinkou.

Srovnání s modelem Max a předchůdcem

ParametrScooter 6 UltraScooter 6 Max
Výkon ve špičce1 200 W1 100 W
Dojezd75 km70 km
Kapacita baterie585 Wh468 Wh
Stoupavost25 %24 %
Nosnost140 kg130 kg
OdolnostIPX6IP55
Hmotnost33,7 kg29,7 kg

Dostupnost v Česku

Xiaomi zatím oficiálně nepotvrdilo dostupnost ani ceny pro český trh. Zda i k nám koloběžky dorazí 10. února, v současné době bohužel nedokážeme potvrdit.

Zaujal vás dosud nepředstavený model Electric Scooter 6 Ultra?

Zdroje: Dealabs

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
