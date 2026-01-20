TOPlist

Xiaomi ukázalo čtyři nové elektrokoloběžky. Nejlepší model má 1 100 W výkon, umí Apple FindMy a má super displej

  • Xiaomi globálně představilo novou řadu elektrických koloběžek Electric Scooter 6 sestávající ze čtyř modelů
  • Novogenerační modely přinášejí větší 12" pneumatiky, vylepšené odpružení a dojezd až 70 km
  • Informace o dostupnosti a cenách na českém trhu zatím nejsou známy

Adam Kurfürst
20.1.2026 20:00
xiaomi electric scooter 6 v trave

Čínský technologický gigant Xiaomi rozšířil své portfolio mikromobility o kompletně přepracovanou řadu elektrických koloběžek. Nová série Electric Scooter 6 sestává ze čtyř modelů, které pokrývají široké spektrum potřeb od městského dojíždění po lehký terén. Oproti předchozí generaci přinášejí novinky větší pneumatiky, propracovanější systém odpružení a v případě výkonnějších variant také delší dojezd při nižší spotřebě energie.

Electric Scooter 6 Lite: Dostupný vstup do řady

Základní model řady cílí na uživatele hledající jednoduchou a cenově dostupnou koloběžku pro každodenní dojíždění. Electric Scooter 6 Lite disponuje 10″ pneumatickými pneumatikami a přední dvojitým pružinovým odpružením s 25mm zdvihem, které tlumí nerovnosti vozovky.

xiaomi electric scooter 6 lite s jezdcem

Pohon zajišťuje 500W bezkartáčový motor umožňující stoupavost do 15 % a maximální rychlost 25 km/h. Kapacita baterie vystačí na dojezd 25 km při konstantní rychlosti 15 km/h, respektive 20 km při maximální rychlosti. Koloběžka unese jezdce o hmotnosti až 100 kg a splňuje stupeň krytí IPX4 proti stříkající vodě.

Brzdný systém kombinuje přední bubnovou brzdu se zadním elektronickým E-ABS. Nechybí propojení s aplikací Xiaomi Home pro sledování statistik a nastavení tří jízdních režimů.

Electric Scooter 6: Střední cesta s charakteristickým designem

Standardní model Electric Scooter 6 přináší výrazný designový prvek v podobě kicktailu – ergonomicky tvarovaného zadního výběžku, který zlepšuje rozložení těžiště při akceleraci i brzdění. Koloběžka je osazena většími 12″ bezdušovými pneumatikami, které zvyšují světlou výšku o 76 % a kontaktní plochu o 40 % oproti menším kolům.

xiaomi electric scooter 6 design

Systém odpružení kombinuje přední dvojité pružiny s 30mm zdvihem a zadní jednoduchý tlumič. Motor o špičkovém výkonu 800 W zvládá stoupání do 18 % a maximální rychlost 25 km/h. V souvislosti s baterií narážíme na nepříjemný paradox: oproti předchozímu modelu se kapacita snížila ze 477 Wh na 360 Wh, s čímž klesl i samotný dojezd ze 60 km na 45 km.

Nosnost činí 120 kg, odolnost odpovídá stupni IPX5. Koloběžka podporuje tři jízdní režimy (6/15/25 km/h) a integraci s chytrou domácností Google Home a Amazon Alexa.

Electric Scooter 6 Pro: Připravena na lehký terén

Varianta Pro míří na aktivnější uživatele díky terénně laděnému podvozku. Koloběžka disponuje 12″ all-terrain pneumatikami se vzorkem pro lepší záběr na nezpevněných površích – záběr se zvýšil o 30 % oproti předchůdci. Světlá výška 143 mm usnadňuje překonávání překážek.

xiaomi electric scooter 6 pro design

Odpružení zahrnuje přední vidlici s 40mm zdvihem využívající dvoustupňové pružiny s proměnlivou tuhostí a zadní centrální tlumič. Motor s výkonem 1000 W umožňuje stoupavost až 22 % a zrychlení o 0,9× rychlejší než u předchozí generace.

Baterie 468 Wh poskytuje dojezd 70 km při 15 km/h, respektive 45 km při maximální rychlosti. Spotřeba klesla z 7,95 Wh/km na 6,69 Wh/km. Model Pro nabízí systém TCS proti prokluzu pro bezpečnější jízdu na mokru, brzdný systém s předním kotoučem a zadním E-ABS a stupeň krytí IPX5.

Electric Scooter 6 Max: Vrchol nabídky

Vlajkový model Max představuje nejlépe vybavenou koloběžku v portfoliu Xiaomi. Disponuje 12″ bezdušovými pneumatikami s o 13 % větší kontaktní plochou a o 40 % lepším záběrem než předchůdce. Odpružení zahrnuje přední vidlici s rekordním 45mm zdvihem a vzadu dvojici tlumičů.

xiaomi electric scooter 6 max s jezdcem

Motor dosahuje špičkového výkonu 1100 W a zvládá stoupání do 24 %. Dojezd činí 70 km při 15 km/h díky 468Wh baterii se spotřebou 6,69 Wh/km. S volitelnou rychlonabíječkou lze baterii dobít za 2 hodiny 45 minut.

Model Max jako jediný nabízí přední i zadní kotoučové brzdy, 3″ barevný TFT displej s nastavitelným menu a podporu lokalizace přes Apple Find My. Nosnost dosahuje 130 kg, odolnost odpovídá nejvyššímu stupni IPX6. Širší palubka (600 × 190 mm) a rozšířená řídítka (606,6 mm) zvyšují komfort při delších jízdách. K dispozici je také volba mezi páčkovým a otočným plynem.

Srovnání modelů řady Electric Scooter 6

ParametrScooter 6 LiteScooter 6Scooter 6 ProScooter 6 Max
Pneumatiky10″12″12″12″
Přední odpružení25 mm30 mm40 mm45 mm
Zadní odpruženíjednoduchý tlumičcentrální tlumičdvojitý tlumič
Špičkový výkon500 W800 W1000 W1100 W
Max. stoupavost15 %18 %22 %24 %
Dojezd (15 km/h)25 km45 km70 km70 km
Kapacita baterie216 Wh360 Wh468 Wh468 Wh
Nosnost100 kg120 kg120 kg130 kg
OdolnostIPX4IPX5IPX5IPX6
TCS (anti-slip)anoano
Displejzákladnízákladnízákladní3″ TFT barevný

Srovnání s předchozí řadou Electric Scooter 5

Nová generace přináší několik zásadních vylepšení oproti modelům řady 5. Základní Electric Scooter 6 nabízí větší 12″ pneumatiky místo 10″ u modelů 5/5 Pro, což zlepšuje stabilitu a pohodlí. Verze Pro a Max dosahují dojezdu 70 km oproti 60 km u starších modelů, a to při nižší spotřebě energie (6,69 vs. 7,95 Wh/km) navzdory robustnější konstrukci.

Vlajkový model Max přináší novinky, které řada 5 nenabízela: přední i zadní kotoučové brzdy, barevný TFT displej a podporu Apple Find My. Nosnost vzrostla ze 120 na 130 kg. Stupeň odolnosti IPX6 u modelu Max převyšuje IPX5 u všech modelů řady 5.

ParametrScooter 5Scooter 5 ProScooter 5 MaxScooter 6Scooter 6 ProScooter 6 Max
Pneumatiky10″10″10″12″12″12″
Špičkový výkon700 W1000 W1000 W800 W1000 W1100 W
Max. stoupavost18 %22 %22 %18 %22 %24 %
Dojezd (15 km/h)60 km60 km60 km45 km70 km70 km
Kapacita baterie477 Wh477 Wh477 Wh360 Wh468 Wh468 Wh
Nosnost120 kg120 kg120 kg120 kg120 kg130 kg
OdolnostIPX5IPX5IPX5IPX5IPX5IPX6

Pro koho jsou nové koloběžky vhodné?

Electric Scooter 6 Lite osloví nenáročné uživatele hledající jednoduchou koloběžku pro krátké městské přesuny. Omezený dojezd 25 km a absence zadního odpružení však limitují využití na kratší a kvalitnější povrchy.

Electric Scooter 6 představuje vyváženou volbu pro běžné dojíždění s dostatečným dojezdem 45 km a komfortnějšími 12″ koly. Kicktail design je spíše estetickým prvkem, praktický přínos je diskutabilní.

Electric Scooter 6 Pro míří na aktivnější jezdce, kteří občas vyjíždějí mimo asfalt. Terénní pneumatiky a vyšší světlá výška rozšiřují možnosti využití, 70km dojezd pokryje i delší výlety.

Electric Scooter 6 Max je určen náročným uživatelům, kteří ocení prémiové prvky jako barevný displej, dvojité kotoučové brzdy nebo lokalizaci přes Apple Find My. Vyšší nosnost 130 kg osloví i mohutnější jezdce.

Informace o dostupnosti a cenách na českém trhu Xiaomi zatím nezveřejnilo. S ohledem na globální uvedení lze očekávat, že se novinky objeví v evropských obchodech v průběhu příštích měsíců.

Který z nových modelů Electric Scooter 6 vás zaujal nejvíce?

Zdroj: Xiaomi

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
