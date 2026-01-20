Xiaomi ukázalo čtyři nové elektrokoloběžky. Nejlepší model má 1 100 W výkon, umí Apple FindMy a má super displej Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo novou řadu elektrických koloběžek Electric Scooter 6 sestávající ze čtyř modelů Novogenerační modely přinášejí větší 12" pneumatiky, vylepšené odpružení a dojezd až 70 km Informace o dostupnosti a cenách na českém trhu zatím nejsou známy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi rozšířil své portfolio mikromobility o kompletně přepracovanou řadu elektrických koloběžek. Nová série Electric Scooter 6 sestává ze čtyř modelů, které pokrývají široké spektrum potřeb od městského dojíždění po lehký terén. Oproti předchozí generaci přinášejí novinky větší pneumatiky, propracovanější systém odpružení a v případě výkonnějších variant také delší dojezd při nižší spotřebě energie. Electric Scooter 6 Lite: Dostupný vstup do řady Electric Scooter 6: Střední cesta s charakteristickým designem Electric Scooter 6 Pro: Připravena na lehký terén Electric Scooter 6 Max: Vrchol nabídky Srovnání modelů řady Electric Scooter 6 Srovnání s předchozí řadou Electric Scooter 5 Pro koho jsou nové koloběžky vhodné? Electric Scooter 6 Lite: Dostupný vstup do řady Základní model řady cílí na uživatele hledající jednoduchou a cenově dostupnou koloběžku pro každodenní dojíždění. Electric Scooter 6 Lite disponuje 10″ pneumatickými pneumatikami a přední dvojitým pružinovým odpružením s 25mm zdvihem, které tlumí nerovnosti vozovky. Pohon zajišťuje 500W bezkartáčový motor umožňující stoupavost do 15 % a maximální rychlost 25 km/h. Kapacita baterie vystačí na dojezd 25 km při konstantní rychlosti 15 km/h, respektive 20 km při maximální rychlosti. Koloběžka unese jezdce o hmotnosti až 100 kg a splňuje stupeň krytí IPX4 proti stříkající vodě. Brzdný systém kombinuje přední bubnovou brzdu se zadním elektronickým E-ABS. Nechybí propojení s aplikací Xiaomi Home pro sledování statistik a nastavení tří jízdních režimů. Electric Scooter 6: Střední cesta s charakteristickým designem Standardní model Electric Scooter 6 přináší výrazný designový prvek v podobě kicktailu – ergonomicky tvarovaného zadního výběžku, který zlepšuje rozložení těžiště při akceleraci i brzdění. Koloběžka je osazena většími 12″ bezdušovými pneumatikami, které zvyšují světlou výšku o 76 % a kontaktní plochu o 40 % oproti menším kolům. Systém odpružení kombinuje přední dvojité pružiny s 30mm zdvihem a zadní jednoduchý tlumič. Motor o špičkovém výkonu 800 W zvládá stoupání do 18 % a maximální rychlost 25 km/h. V souvislosti s baterií narážíme na nepříjemný paradox: oproti předchozímu modelu se kapacita snížila ze 477 Wh na 360 Wh, s čímž klesl i samotný dojezd ze 60 km na 45 km. Nosnost činí 120 kg, odolnost odpovídá stupni IPX5. Koloběžka podporuje tři jízdní režimy (6/15/25 km/h) a integraci s chytrou domácností Google Home a Amazon Alexa. Electric Scooter 6 Pro: Připravena na lehký terén Varianta Pro míří na aktivnější uživatele díky terénně laděnému podvozku. Koloběžka disponuje 12″ all-terrain pneumatikami se vzorkem pro lepší záběr na nezpevněných površích – záběr se zvýšil o 30 % oproti předchůdci. Světlá výška 143 mm usnadňuje překonávání překážek. Odpružení zahrnuje přední vidlici s 40mm zdvihem využívající dvoustupňové pružiny s proměnlivou tuhostí a zadní centrální tlumič. Motor s výkonem 1000 W umožňuje stoupavost až 22 % a zrychlení o 0,9× rychlejší než u předchozí generace. Baterie 468 Wh poskytuje dojezd 70 km při 15 km/h, respektive 45 km při maximální rychlosti. Spotřeba klesla z 7,95 Wh/km na 6,69 Wh/km. Model Pro nabízí systém TCS proti prokluzu pro bezpečnější jízdu na mokru, brzdný systém s předním kotoučem a zadním E-ABS a stupeň krytí IPX5. Electric Scooter 6 Max: Vrchol nabídky Vlajkový model Max představuje nejlépe vybavenou koloběžku v portfoliu Xiaomi. Disponuje 12″ bezdušovými pneumatikami s o 13 % větší kontaktní plochou a o 40 % lepším záběrem než předchůdce. Odpružení zahrnuje přední vidlici s rekordním 45mm zdvihem a vzadu dvojici tlumičů. Motor dosahuje špičkového výkonu 1100 W a zvládá stoupání do 24 %. Dojezd činí 70 km při 15 km/h díky 468Wh baterii se spotřebou 6,69 Wh/km. S volitelnou rychlonabíječkou lze baterii dobít za 2 hodiny 45 minut. Model Max jako jediný nabízí přední i zadní kotoučové brzdy, 3″ barevný TFT displej s nastavitelným menu a podporu lokalizace přes Apple Find My. Nosnost dosahuje 130 kg, odolnost odpovídá nejvyššímu stupni IPX6. Širší palubka (600 × 190 mm) a rozšířená řídítka (606,6 mm) zvyšují komfort při delších jízdách. K dispozici je také volba mezi páčkovým a otočným plynem. Srovnání modelů řady Electric Scooter 6 ParametrScooter 6 LiteScooter 6Scooter 6 ProScooter 6 MaxPneumatiky10″12″12″12″Přední odpružení25 mm30 mm40 mm45 mmZadní odpružení–jednoduchý tlumičcentrální tlumičdvojitý tlumičŠpičkový výkon500 W800 W1000 W1100 WMax. stoupavost15 %18 %22 %24 %Dojezd (15 km/h)25 km45 km70 km70 kmKapacita baterie216 Wh360 Wh468 Wh468 WhNosnost100 kg120 kg120 kg130 kgOdolnostIPX4IPX5IPX5IPX6TCS (anti-slip)––anoanoDisplejzákladnízákladnízákladní3″ TFT barevný Srovnání s předchozí řadou Electric Scooter 5 Nová generace přináší několik zásadních vylepšení oproti modelům řady 5. Základní Electric Scooter 6 nabízí větší 12″ pneumatiky místo 10″ u modelů 5/5 Pro, což zlepšuje stabilitu a pohodlí. Verze Pro a Max dosahují dojezdu 70 km oproti 60 km u starších modelů, a to při nižší spotřebě energie (6,69 vs. 7,95 Wh/km) navzdory robustnější konstrukci. Vlajkový model Max přináší novinky, které řada 5 nenabízela: přední i zadní kotoučové brzdy, barevný TFT displej a podporu Apple Find My. Nosnost vzrostla ze 120 na 130 kg. Stupeň odolnosti IPX6 u modelu Max převyšuje IPX5 u všech modelů řady 5. ParametrScooter 5Scooter 5 ProScooter 5 MaxScooter 6Scooter 6 ProScooter 6 MaxPneumatiky10″10″10″12″12″12″Špičkový výkon700 W1000 W1000 W800 W1000 W1100 WMax. stoupavost18 %22 %22 %18 %22 %24 %Dojezd (15 km/h)60 km60 km60 km45 km70 km70 kmKapacita baterie477 Wh477 Wh477 Wh360 Wh468 Wh468 WhNosnost120 kg120 kg120 kg120 kg120 kg130 kgOdolnostIPX5IPX5IPX5IPX5IPX5IPX6 Pro koho jsou nové koloběžky vhodné? Electric Scooter 6 Lite osloví nenáročné uživatele hledající jednoduchou koloběžku pro krátké městské přesuny. Omezený dojezd 25 km a absence zadního odpružení však limitují využití na kratší a kvalitnější povrchy. Electric Scooter 6 představuje vyváženou volbu pro běžné dojíždění s dostatečným dojezdem 45 km a komfortnějšími 12″ koly. Kicktail design je spíše estetickým prvkem, praktický přínos je diskutabilní. Electric Scooter 6 Pro míří na aktivnější jezdce, kteří občas vyjíždějí mimo asfalt. Terénní pneumatiky a vyšší světlá výška rozšiřují možnosti využití, 70km dojezd pokryje i delší výlety. Electric Scooter 6 Max je určen náročným uživatelům, kteří ocení prémiové prvky jako barevný displej, dvojité kotoučové brzdy nebo lokalizaci přes Apple Find My. Vyšší nosnost 130 kg osloví i mohutnější jezdce. Informace o dostupnosti a cenách na českém trhu Xiaomi zatím nezveřejnilo. S ohledem na globální uvedení lze očekávat, že se novinky objeví v evropských obchodech v průběhu příštích měsíců. Který z nových modelů Electric Scooter 6 vás zaujal nejvíce? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář elektrokoloběžka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024