V poslední době se elektrokoloběžky staly poměrně populárním dopravním prostředkem pro krátké vzdálenosti a to nejen ve městech. Důvod je přitom jednoduchý. Většinou se snadno ovládají, jsou lehké, v dnešní době mají slušný dojezd a v neposlední řadě jsou dostupné. Ty nejlevnější se dají sehnat okolo sedmi tisíc, což je částka, kterou běžně vypláznete jen za povinné ručení u běžného auta. Nejsem expert na elektromobilitu, ani elektrokoloběžky. Vlastně mám zkušenost jen s jednou a to sice s Sencor Scooter Two Long Range 2021, kterou jsem recenzoval minulý rok. Nyní jsem měl možnost otestovat Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, která se na náš trh dostala asi před půl rokem. Jaké z ní mám jako naprosto běžný uživatel, nikoliv specialista pocity? Na to si odpovíme v následujícím textu, který nebude plnohodnotnou recenzí, ale spíše takovým prvním pohledem.

Obsah recenze

Obsah balení

V balení koloběžky Xiaomi Electric Scooter 4 Pro se nachází vše, co potřebujete k jejímu používání. Mimo samotné elektrokoloběžky se zde nachází také několik šroubů, klíč na jejich utažení, nabíječka a několik manuálů.



Technické parametry, displej a jízdní režimy

Elektrokoloběžka Xiaomi Electric Scooter 4 Pro se pyšní výkonem 350 W, avšak krátkodobě, pokud je to potřeba je schopna vyvinout výkon až 700 W. To se bude hodit hlavně v kopcích. Maximální rychlost činí 25 km/h v režimu sport, na výběr je pak ze dvou dalších režimů.

Chůzi využijete v případě, kdy vedle někoho jdete, ale nechcete namáhat své nohy, režim D pak omezuje rychlost na použitelných 20 km/h. Nosnost až 120 kg je pro většinu populace v pohodě. Na řídítkách se nachází samozřejmě také barevný displej, který vám indikuje veškeré parametry, které byste mohli potřebovat, ať už se bavíme o stavu baterie nebo aktuální rychlosti.

Specifikace Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Výkon 350 W (krátkodobě až 700 W) Dojezd až 55 km Jízdní režimy chůze (6 km/h), D (20 km/h) a S (25 km/h) Max. rychlost 25 km/h Rozměry 48 x 120 x 51 cm (v x d x š) ve složeném stavu Nosnost 120 kg Max. stoupání 20% Stupeň krytí IPX4

Proč chtít Xiaomi Electric Scooter 4 Pro?

Jak již bylo řečeno v úvodu, elektrokoloběžky jsou populárním dopravním prostředkem, který někomu může klidně nahradit auto. Samozřejmě že delší vzdálenosti s ní budete na okreskách překonávat jen těžko, ale na městské ježdění jde o naprosto ideální záležitost. V rodině máme vůz s dieselovým motorem, kterému rozhodně nesvědčí, když si s ním jezdím vyzvedávat pár stovek metrů balíky do Zásilkovny.

Lidl nabízí výkonný Xiaomi AKU vysavač za jednu z nejlepších cen v ČR čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Nedochází k regeneraci filtru pevných částic, motor se neohřeje, do toho si občas zapomenete vypnout start-stop a začínáte pomalu litovat, že jste nešli pěšky. To je ale na jiné povídání. Chtěl jsem tím vším jen říct, že pokud nejste vyloženě líní a nevadí vám přímý střet s okolím (tzn. nejste v “autobublině”) můžete elektrokoloběžku na kratší vzdálenosti doopravdy ocenit.

V autě téměř neustále poslouchám podcasty nebo hudbu, což jsem řešil bezdrátovým sluchátkem (ano, pouze jedním. I v transparentním režimu a nasazení obou jsem si připadal moc odříznutý od okolí, což je v tomto případě spíš nevýhoda) a snížením hlasitosti asi na polovinu. Vesele jsem si jezdil pro pečivo do blízké sámošky, balíčky a tu a tam i na nějakou kávu. A protože jsem opatrný, mám se rád a poslední věc, kterou bych potřeboval je v lepším případě rozseklá hlava, nosil jsem VŽDYCKY HELMU.

Jak jezdí Xiaomi Electric Scooter 4 Pro?

Maximální rychlost činí 25 km/h, což pro mě jakožto člověka, který na kole jezdil naposledy před deseti lety a od té doby je zvyklý na uzavřenou bublinu v podobě auta je absolutně ideální číslo. Rychleji bych na koloběžce stejně asi nejezdil a když ano, maximálně o jednotky kilometrů. Zatímco v autě se při podobné rychlosti cítíte jako hlemýžď, na koloběžce je rychlost sakra znát a existuje hromada situací, kdy je 25 km/h až příliš. Elektrokoloběžka Xiaomi Electric Scooter 4 Pro navíc (zejména v režimu sport) velice ochotně zrychluje, což může ty, kteří stojí na něčem podobném poprvé možná až překvapit. Někomu může připadat fajn tempomat, který jsme ale v praxi často nevyužívali. Udržení konstantní rychlosti bylo v našem případě stejně otázkou několika sekund, než přišla zatáčka, překážka, výmol nebo cokoliv jiného, kvůli čemu jsme museli rychlost korigovat.

Xiaomi v tomto modelu použilo 10″ bezdušová kola s technologií DuraGel, který dokáže kolo zacelit, pokud se vám na cestě prorazí. To se nám ale nestalo, takže nemůžeme říct, jak dobře to funguje či nikoliv. S menšími nerovnostmi si tato koloběžka možná poradila trochu lépe, než již zmíněný Sencor Scooter Two Long Range 2021. Měli jsme z ní takový stabilnější pocit. Ale vyšším prahům a dírám jsme se museli na cestě vyhýbat, což je logické. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro je koloběžka do města, nikoliv do terénu.

Pro jízdu za tmy je zde samozřejmě jedno LED světlo vepředu, zadní brzdové světlo a nechybí ani odrazky na stranách koloběžky. Blinkry tu bohužel nejsou. Každopádně přední světlo má dostatečnou svítivost a zabere poměrně široké spektrum prostoru před vámi, takže bezpečně uvidíte všechno, co bude situace vyžadovat.

Dojezd

Jak je na tom Xiaomi Electric Scooter 4 Pro s dojezdem? Xiaomi na svém oficiálním webu uvádí až 55 kilometrů, avšak za určitých podmínek. Musíte vážit přibližně 75 kilogramů, využívat maximálně 60 % maximální rychlosti koloběžky (tedy asi 15 km/h) a samozřejmě se musíte přizpůsobit také počasí, které bude ideální od nějakých 18 do 25 stupňů. My jsme ale testovali v zimě, máme asi o 6 kilogramů více a maximální rychlost jsme nijak neomezovaly, téměř vždycky jsme jezdili ve sportovním režimu. V těchto podmínkách byla koloběžka schopna ujet stále slušných 38-42 km. Z 0 na 100 % ji pak budete dobíjet přes 7 hodin.

Recenze projektoru Xiaomi Mi 4K Laser: Telku v klidu nahradí čtení: 9 minut ( uložit na později ) čtení: 9 min. uloženo uložit na později 9 min. uloženo

Mobilní aplikace

Elektrokoloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Pro lze spárovat s aplikací Xiaomi Home, ve které můžete zjistit několik podstatných informací, mezi které patří zbývající dojezd v kilometrech (ten se vám na displeji neukáže, což moc nechápu) nebo stav nabití baterie. Na dálku můžete také aktivovat světlo, regulovat rychlost a v neposlední řadě také zvolit stupeň rekuperace ve třech úrovních. Na dálku lze také uzamknout motor, což sice zloděje příliš neodradí, ale minimálně ho to zpomalí, takže existuje šance, že po několika metrech koloběžku odhodí a bude utíkat po svých.

Cena a dostupnost

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro se dá v Česku koupit od nějakých 16 500 korun. K dostání je na většině českých e-shopů.

Závěrečné zhodnocení

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro je dobře zpracovaná koloběžka, která působí i v maximální rychlosti stabilně a zejména na dobrém povrchu funguje velice dobře. Reálný dojezd se od toho udávaného, stejně jako tomu bývá u ostatních výrobců trochu liší, ale pokud vážíte méně než 75 kg, budete jezdit pomalu a za tepla, jste asi schopní se mu přiblížit. Jako alternativní dopravní prostředek na menší nákupy a vyjížďky v řádech jednotek kilometrů slouží naprosto perfektně.

Klady + dlouhý dojezd

+ kvalitní konstrukce

+ přehledný displej

+ několik jízdních režimů

+ dobré brzdy

+ povedená aplikace

Zápory – vyšší cena

Hodnocení redakce: 90 / 100 %

Co vás na koloběžce nejvíce zaujalo?

Za zapůjčení elektrokoloběžky děkujeme společnosti Xiaomi.