Kromě mobilních telefonů, tabletů či wearables se nám občas do redakce dostane produkt, který byste u nás na webu zřejmě nečekali. Už v minulosti jsme pro vás testovali elektrokoloběžku od Xiaomi a nyní se podíváme na zoubek modelu Sencor Scooter Two Long Range 2021, který lze propojit s mobilní aplikací, má dojezd až 45 km a dokáže vyvinout maximální rychlost 25 km/h. V České republice se dá navíc koupit za velmi zajímavou cenu.

Obsah balení

Předtím, než se pustíme do samotného balení bychom chtěli upozornit především dámy, že pokud si plánují koloběžku koupit a krabici pak vláčet po obchoďáku, bude to možná problém. Balení totiž váží necelých 20 kg. Jeho součástí je samozřejmě koloběžka, kterou však bude potřeba složit. Naštěstí nechybí imbusové klíče ani šrouby, takže vám to zabere maximálně 10 minut.

Unboxing koloběžka Sencor SCOOTER TWO

koloběžka Sencor Scooter Two Long Range 2021

napájecí adaptér + kabel

imbusové klíče

šrouby

manuál

Technické parametry, displej a jízdní režimy

Elektrokoloběžka Sencor Scooter Two Long Range 2021 slibuje dojezd až 45 kilometrů, což je v dané kategorii nadprůměrný údaj. Naopak maximální rychlost 25 km/h je pak průměrná, některé koloběžky v podobné cenové kategorii dokáží vyvinout rychlost i přes 30 km/h. Díky leteckému hliníku má pak koloběžka nosnost až 120 kg.

Uprostřed řídítek se nachází barevný displej s jediným tlačítkem, kterým jej ovládáte. Můžete zde zobrazit aktuální rychlost, ale také měnit jízdní režimy a zapínat světlo. Režim Walk má maximální rychlost 5 km/h a hodí se třeba v případech, kdy máte doprovod, ale nechcete chodit. Režim ECO má maximální rychlost 10 km/h a je vhodný do města na courání. Režim D má rychlost omezenou na 20 km/h a sportovní pak na 25 km/h.

maximální dojezd 45 km

maximální rychlost 25 km/h

nosnost 120 kg

hmotnost 16 kg (hliníkový rám)

délka 118 cm

kotoučová brzda

10palcová kola

iOS a Android aplikace

Jak jezdí Sencor Scooter Two Long Range 2021?

Konstrukci a technické parametry máme za sebou, tak vzhůru na cestu. Vzhledem k tomu, že nemáme velké zkušenosti s ostatními koloběžkami nemůžeme úplně srovnávat, ale koloběžka nám přišla celkem tvrdá. Největší podíl na tom mají bezesporu 10palcové perforované pneumatiky, které nabízejí několik výhod, mezi které patří třeba fakt, že ji nemůžete píchnout. Na druhou stranu se sníží uživatelský komfort a ucítíte v podstatě každý hrbolek. S tím je tedy potřeba počítat. Na druhou stranu se ale nedá říct, že by byla jízda vyloženě nepohodlná.

Novinkou je pak duální brzdový systém. Na koloběžce je jedna kotoučová brzda vzadu, o zbytek se stará motor. Brždění je tužší, což nám osobně vyhovuje. Je potřeba opravdu stisknout páčku, abyste zabrzdili. Za pár dní jsme v ní získali skvělý cit, osobně máme rádi nepředimenzované brzy i v automobilech. Zde tedy dostává Sencor rozhodně palec nahoru.

Zastavit se musíme také samozřejmě u výkonu, který činí u koloběžku Sencor Scooter Two Long Range 2021 400 W, což je opět na danou třídu lehký nadprůměr. V praxi to znamená, že si koloběžka poradí i s prudším kopcem a to i přesto, že stojí na místě. Hravě se rozjede a doveze vás přes něj relativně vysokou rychlostí okolo 18km/h. Samozřejmě ale záleží na mnoha aspektech jako prudkost či váha. S váhou 78 kg jsme se ale nesetkali se situací, kdy bychom museli koloběžce pomáhat.



Dojezd

S váhou se pojí také dojezd. Firma sice deklaruje až 45 km. Jaká je ale praxe? Dost různá. Záleží zkrátka na tom, kdo na koloběžce jezdí, jak rychle a jakými trasami. My jsme ji využívali spíše pro kratší trasy, když jsme nechtěli startovat dieselové auto a jet pár stovek metrů pro chleba. Na takové účely slouží přímo skvěle, ale špatně si nevede ani na delších trasách, kde jsme ji utavili za jeden víkend.

Vážím 78 kg a při rovných, mírně kopcovitých trasách jsem se dostal na dojezd 41 km s průměrnou rychlostí 18,1 km/h. Samozřejmě pokud byste jezdili čistě po rovině a nižší rychlostí, dostanete se poměrně snadno i přes 50 km, ale musíte se hlídat, což nás moc nebavilo.



Mobilní aplikace

Koloběžka Sencor Scooter Two Long Range 2021 má také vlastní mobilní aplikaci SENCOR SCOOTER, která je dostupná v Obchodě Play. Její design je sice naprosto příšerný, ale svůj účel splní. Koloběžku můžete třeba zamknout, ale také ovládat světlo nebo omezit maximální rychlost. Pokud ji omezíte třeba na 15 km/h, nezmění se ani po přepnutí do sportovního režimu, což může být zajímavá ochrana v případě, že máte doma puberťáka, který kašle na vaše rady.

SENCOR SCOOTER LebiTEC

Kromě toho si zde ale můžete zobrazovat nejrůznější statistky jako je čas jízdy či procenta nabití baterie. Jak bylo řečeno, za uživatelské rozhraní ji pochválit nemůžeme, na druhou stranu je v ní hromada funkcí a statistik, takže pokud si ji plánujete koupit, neměla by vám uniknout.



Cena a dostupnost

Sencor Scooter Two Long Range 2021 je k dostání na většině českých e-shopů za cenu okolo 10 000 Kč. V akci se dá sehnat dokonce ještě o pár stovek levněji.



Resumé

Koloběžka Sencor Scooter Two Long Range 2021 je skvělou volbou pro všechny, kteří shánějí kompaktní stroj s dlouhým dojezdem, kvalitním zpracováním a zároveň nižší cenou. Hodí se jak na jízdu pro menší nákupy, tak i na delší trasy třeba pro přejíždění mezi městskými částmi. Pro někoho může být nevýhoda tvrdší jízda, na tu jsme si ale přece po pár dnech používání nakonec zvykli, ačkoliv jsme tomu sami nevěřili. S koupí rozhodně nešlápnete vedle a možná uděláte lépe, než kdybyste šli třeba do Xiaomi, která se ji velice podobá, ale má kratší dojezd, za to však lepší mobilní aplikaci.

Klady + dlouhý dojezd

+ kvalitní a zároveň kompaktní konstrukce

+ přehledný displej

+ několik jízdních režimů

+ dobré brzdy

+ solidní cena

Zápory – tvrdší jízda

Co vás na koloběžce nejvíce zaujalo?

Za zapůjčení elektrokoloběžky děkujeme společnosti Sencor.