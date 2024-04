Koloběžka Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) míří do Česka

Je vhodná na krátké popojíždění ve městě a nestojí ani 7 tisíc

Nabízí špičkový výkon až 400 W a lze ji propojit s telefonem

Xiaomi uvádí na trh druhou generaci populární elektrokoloběžky Electric Scooter 4 Lite, která přináší mírná vylepšení oproti svému předchůdci v podobě delšího dojezdu a vyššího výkonu. Koloběžka je již několik dní dostupná i v České republice a přestože oficiální cena činí 7 499 Kč, některé e-shopy ji nabízí za méně než 7 tisíc, což je velmi solidní nabídka.

Hlavním vylepšením oproti první generaci 4 Lite (8668) je větší baterie s kapacitou 10 400 mAh, která umožňuje dojezd až 25 km na jedno nabití, oproti 20 km u předchozího modelu. Nabíjení do 100 % pak zabere asi 5 hodin, je tedy vhodná především do města a na kratší popojíždění. Pokud by vás takto nízký dojezd neoslovil, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy a sáhnout například po modelu 4 Pro, který nabízí takřka dvojnásobný dojezd. Před nějakým časem jsme měli možnost ji otestovat, takže se určitě mrkněte na naší recenzi.

Koloběžka dále disponuje špičkovým výkonem až 400 W, díky němuž zvládne kopce o stoupání až 15 %. Maximální rychlost je standardních 25 km/h. Za zmínku stojí také funkce E-ABS, 10palcové pneumatiky a světlo vepředu i vzadu.

Samozřejmostí je integrovaný displej zobrazující rychlost a stav baterie. Díky Bluetooth připojení lze koloběžku spárovat s aplikací Xiaomi Home, která umožňuje zobrazit další podrobné informace o trase, koloběžku můžete na dálku také zamknout. Mezi další funkce patří E-ABS a bubnové brzdy, 10palcové pneumatiky a světla vpředu i vzadu. Lze ji pochopitelně i složit na polovinu pro snadné skladování a přepravu.

Stačila by vám koloběžka s takovými parametry?

Zdroj: Xiaomi Česko