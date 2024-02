Xiaomi na svém oficiálním webu vystavuje novou koloběžku Electric Scooter 4 Pro Plus

Navazuje na model 4 Pro, má delší dojezd a o něco vyšší výkon

Společně s koloběžkou se objeví také nová rychlonabíječka

Společnost Xiaomi představila na globálním trhu novou koloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus. Tedy tak trochu. Žádná oficiální tisková zpráva nevyšla a informací na internetu byste našli pramálo, ale novinka se objevila na oficiálních webových stránkách, odhalen je tedy design i klíčové specifikace, nad cenou zatím visí otazník.

Už je to poměrně dlouho od představení poslední koloběžky od Xiaomi, model Scooter 4 Pro Plus navazuje na původní Electric Scooter 4 Pro, která spatřila světlo světa už před rokem a půl. Má stejný 350W motor se třemi rychlostními stupni, ten maximální nabídne rychlost 25 km/h. Plus verze se však pyšní výkonem až 960 W ve špičce, což je značný nárůst oproti 700W u původního modelu.

Vylepšen byl rovněž dojezd, ale nejde o nic dramatického. Na papíře slibuje koloběžka až 60 km, starší model pak 55 km, v praxi se díváme ale spíše na 40 km, jak ukázala naše dobová recenze. Baterie se dobíjí stejně dlouho, tedy přibližně 9 hodin, ale bude k ní možné dokoupit novou nabíječku Xiaomi Electric Scooter Fast Charger, díky níž dobijete koloběžku za 3 hodiny. Ani u ní však zatím nebyla oznámena cena.

Z dalších specifikací stojí za zmínku 10palcové runflat pneumatiky, brzdy se systémem E-ABS, multifunkční displej nebo samozřejmě ovládání skrz aplikaci Mi Home. Předchozí model je u nás k sehnání za nějakých 15 200 korun, novinka by tedy měla být o pár stovek dražší, můj skromný odhad je, že se bude pohybovat okolo 16 500 korun.

Máte zkušenosti s koloběžkami od Xiaomi?

Zdroj: mi.com