Xiaomi Book S bude kompaktní notebook s čipem od Qualcommu

Společnost Xiaomi nám v minulosti ukázala hned několik zajímavých notebooků a podle všeho se chystá brzy odhalit kompaktní ultrabook s čipsetem od Qualcommu. Pojďme se tedy společně mrknout na to, co o něm zatím víme.

Xiaomi Book S spatřen v benchmarku

Notebook, který se bude pravděpodobně nazývat Xiaomi Book S 12.4 byl certifikován na Bluetooth SIG a rovněž byl spatřen v benchmarku Geekbench. Díky tomu jsme zjistili, že pod kapotou bude tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 na frekvenci 3,00 GHz. Dopomáhat mu bude 8 GB RAM a systémem bude Windows 11 ve verzi Home.

Co se týče samotného výkonu, na jedno jádro si telefon vysloužil 758 bodů na jedno jádro, ve vícejádrovém testu pak dosáhl na 3014 bodů. Vzhledem k názvu se dá očekávat, že notebook dostane 12,4palcový displej. To je zatím vše, co o něm víme. Pravděpodobně tedy půjde o kompaktní ultrabook a počítat můžeme také se skvělou výdrží baterie.

Koupili byste si podobný laptop od Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com