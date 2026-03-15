Nový notebook od Xiaomi si vyšlápne na MacBooky! Má mít dokonce nepatrně lepší výdrž baterie

Před pár dny jsme vám představili nový Xiaomi Book Pro 14 — ultratenký notebook s procesory Intel Panther Lake, který váží jen 1,08 kg a kombinuje hořčíkovou slitinu s karbonovými vlákny a titanem. Tehdy jsme mluvili hlavně o designu a výkonu, teď Xiaomi vytáhlo další kartu. A míří s ní přímo na Apple. Xiaomi tvrdí, že porazí MacBook Pro M5 ve výdrži 72Wh baterie a 100W GaN nabíječka Kdy se dočkáme? Xiaomi tvrdí, že porazí MacBook Pro M5 ve výdrži V novém teaseru na čínské síti Weibo firma přímo srovnává svůj Book Pro 14 s MacBookem Pro M5. Podle vlastních měření Xiaomi Labs novinka vydrží při online schůzkách 15,8 hodiny, zatímco MacBook Pro s M5 jen 15,6 hodiny. Při streamování videa je to 12,4 vs. 12,1 hodiny. A při lokálním přehrávání 1080p videa má Xiaomi vydržet až 19,8 hodiny. Rozdíly jsou minimální a je potřeba brát je s rezervou — jde o data z laboratoří výrobce, nikoli z nezávislého testu. Přesto samotný fakt, že si čínský výrobce troufne srovnávat svůj notebook přímo s Applem, vypovídá o sebevědomí, se kterým Xiaomi na trh notebooků po letech vstupuje. 72Wh baterie a 100W GaN nabíječka Za výdrží stojí baterie s kapacitou 72 Wh a energetickou hustotou 800 Wh/l. To je na notebook vážící lehce přes kilogram pozoruhodné číslo. Xiaomi se zjevně snažilo nacpat co největší akumulátor do co nejmenšího prostoru, a pokud se čísla potvrdí v praxi, výdrž by mohla být skutečně jednou z nejsilnějších stránek tohoto stroje. Součástí balení má být také 100W GaN nabíječka, která by měla baterii doplnit v rozumném čase. Přesné údaje o rychlosti nabíjení zatím Xiaomi nezveřejnilo, ale samotný příkon naznačuje, že na oběd a zpět by měl notebook stihnout nabrat dost energie na zbytek pracovního dne. Kdy se dočkáme? Xiaomi zatím neprozradilo konkrétní datum uvedení, ale tempo teaserů na Weibo naznačuje, že čínský launch je za dveřmi. Globální dostupnost by měla následovat, ovšem kdy přesně a za jakou cenu se Book Pro 14 dostane do Evropy, zůstává otevřenou otázkou. S ohledem na to, že nejvyšší konfigurace nabídne Intel Core Ultra X7 358H s grafikou Arc B390, až 32 GB RAM a 1TB SSD, nepůjde o levný stroj — ale srovnání s MacBookem Pro naznačuje, kam Xiaomi cenově míří. Zvažovali byste notebook od Xiaomi jako alternativu k MacBooku? Zdroj: Xiaomi (Weibo), Notebookcheck