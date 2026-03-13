Xiaomi po letech ukázalo skvěle vypadající notebook. Je lehoučký a nabídne super výkon Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi po třech letech představuje nový notebook Xiaomi Book Pro 14 s procesory Intel Panther Lake Novinka váží pouhých 1,08 kg díky kombinaci hořčíkové slitiny, karbonových vláken a titanu Nejvyšší konfigurace nabídne Intel Core Ultra X7 358H s integrovanou grafikou Arc B390 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi se po třech letech vrací na trh notebooků s novou vlajkovou lodí. Poslední notebook přímo pod značkou Xiaomi – model Book 14 – přišel v roce 2023, a od té doby firma pouze tiše aktualizovala řadu RedmiBook. Nyní ale čínský gigant vytahuje těžké kalibry a představuje Xiaomi Book Pro 14, ultratenký stroj s nejnovějšími procesory Intel generace Panther Lake. Novinka by mohla zamířit na globální trhy, i když konkrétní termín ani ceny zatím známé nejsou. Hmotnost jen lehce přes kilogram Nejnovější procesory Intel Panther Lake Chlazení pro 50W výkon Porty a konektivita Dostupnost a cena Hmotnost jen lehce přes kilogram Xiaomi se u nového notebooku zaměřilo především na minimalizaci hmotnosti při zachování pevné konstrukce. Tělo stroje tvoří jednodílný rám z hořčíkové slitiny vyrobený tlakově, který je oproti tradičnímu hliníku o více než 30 % lehčí. Spodní kryt je z 3D lisovaného uhlíkového vlákna a vnitřní opěrná deska klávesnice využívá titanovou slitinu. Výsledkem je notebook s hmotností 1,08 kg a tloušťkou 14,95 mm, což jej řadí mezi nejlehčí 14palcové notebooky na trhu. Xiaomi uvádí, že při návrhu využilo zkušenosti z konstrukce smartphonů, kde je efektivní využití prostoru klíčové. Notebook bude k dispozici ve třech barevných variantách: bílá, šedá (Elegant Gray) a modrá (Soft Fog Blue). Nejnovější procesory Intel Panther Lake Srdcem Xiaomi Book Pro 14 jsou procesory z nejnovější generace Intel Core Ultra s architekturou Panther Lake. Nejvyšší konfigurace nabídne Core Ultra X7 358H se 16 jádry v rozložení 4+8+4, maximálním taktem 4,8 GHz a 18 MB L3 cache. Tento čip obsahuje také integrovanou grafiku Intel Arc B390, která by měla podle Xiaomi zvládnout i AAA hry při 60 FPS. Pro méně náročné uživatele bude k dispozici varianta s procesorem Core Ultra 5 325, který disponuje 8 jádry (4 P-Core + 4 LPE-Core) a taktem do 4,5 GHz. Tento čip je vyráběn procesem Intel 18A. Co se týče paměti, podle dřívějších úniků by měly být k dispozici konfigurace 24 GB + 1 TB a 32 GB + 1 TB. Chlazení pro 50W výkon Navzdory ultratenkému designu Xiaomi slibuje solidní výkon. Notebook je vybaven chladicím systémem s 10 000 mm² vapour chamberem, dvěma tichými ventilátory a třemi vzduchovými kanály. Díky tomu by měl stroj udržet stabilní výkon 50 W i při náročném zatížení – a to prý i při provozu na baterii. První benchmark unikl na čínské sociální síti Weibo, jak upozornil server Notebookcheck. V testu Cinebench R24 dosáhl notebook 124 bodů v single-core a 1 103 bodů v multi-core testu. V grafických testech 3DMark Time Spy získal 7 163 bodů a ve Fire Strike Extreme pak 6 872 bodů. Porty a konektivita Z propagačních materiálů je patrné, že Xiaomi Book Pro 14 nabídne slušnou sbírku portů. Na bocích najdeme HDMI, 3,5mm audio jack, jeden USB-A a dva USB-C porty, přičemž jeden z nich podporuje Thunderbolt. Dostupnost a cena Xiaomi Book Pro 14 bude nejprve uveden v Číně, přesný termín zatím oznámen nebyl. Globální uvedení by mělo následovat, ale konkrétní datum ani ceny pro evropský trh nejsou známy. Zaujal vás nový Xiaomi Book Pro 14? Zdroje: Gizmochina, Notebookcheck, ITHome, MyDrivers O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína Notebook Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024