Xiaomi testuje Android 14 na třech různých telefonech

Nadstavbou ale v tuto chvíli zůstává MIUI 14

K představení MIUI 15 by mohlo dojít už zítra

Google by měl ještě v srpnu vypustit stabilní verzi systému Android 14, která bude jako první k dispozici na telefonech Google Pixel, ale zanedlouho by se měla objevit také u dalších výrobců. Mezi prvními bude zřejmě Samsung, který betu testuje už několik týdnů, pozadu by ale nemuselo letos zůstat ani Xiaomi.

Aktuálně se totiž Android 14 testuje na třech různých telefonech a to i těch, které jsou určeny pro globální trh, nikoliv jen ten čínský. Je důležité poznamenat, že v tuto chvíli jej Xiaomi zkouší se starším, nebo lépe řečeno aktuálním MIUI 14. Zatím nevíme, proč se čínský gigant rovnou nerozhodl pro MIUI 15, nová nadstavba ale zřejmě ještě není plně připravena. Mimochodem by se mohla oficiálně představit už zítra na velké konferenci, kde se ukáže také ohebný Xiaomi Mix Fold 3, Xiaomi Smart Band 8 Pro nebo tablet Xiaomi Pad 6 Max.

Na jakých telefonech Xiaomi testuje Android 14?

Xiaomi 13 – MIUI-V14.0.0.1.UMCMIXM

Xiaomi 13 Pro – MIUI-V14.0.0.1.UMBMIXM

Xiaomi 12T – MIUI-V14.0.0.1.ULQMIXM

Tyto verze budou zpočátku uvolněny pro uživatele, kteří jsou zaregistrování v programu Mi Pilot, až následně budou uvolněny pro širokou veřejnost. Jako první se tedy Androidu 14 dočkáme (nepřekvapivě) na vlajkových telefonech řady Xiaomi 13, následovat bude Xiaomi 12T.

