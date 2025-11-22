Xiaomi ukázalo nový kancelářský monitor s 2K rozlišením a 120Hz frekvencí. Cenou by mohl potěšit Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo kancelářský monitor 2K Monitor A27Qi 2026 se 120Hz obnovovací frekvencí Monitor nabízí 27" IPS panel s QHD rozlišením a profesionální kalibrací barev ΔE<1 V Číně se prodává identický model Redmi A27Q 2026 za přibližně 2 300 Kč v přepočtu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo své portfolio monitorů o nový model 2K Monitor A27Qi 2026, který míří na globální trh. S ohledem na specifikace panelu novinka odpovídá čínskému modelu Redmi A27Q 2026 a nabízí zajímavou kombinaci pokročilých funkcí za potenciálně dostupnou cenu. Monitor cílí především na profesionály v grafice a kancelářské pracovníky, kteří ocení kvalitní zobrazení s přesným podáním barev. Kvalitní IPS panel s profesionální přesností barev Xiaomi 2K Monitor A27Qi 2026 disponuje 27palcovým IPS panelem s rozlišením 2560 × 1440 pixelů (QHD), který zajišťuje ostré zobrazení detailů při práci s dokumenty i grafikou. Monitor nabízí 120Hz obnovovací frekvenci pro plynulé zobrazení bez trhání obrazu a 178stupňový pozorovací úhel zachovávající kvalitu obrazu z různých pozic. Výjimečná je zejména profesionální kalibrace barev s hodnotou ΔE<1, kterou výrobce provádí individuálně u každého kusu před expedicí. Monitor pokrývá 95 % prostoru DCI-P3 a 100 % sRGB s 8bitovou barevnou hloubkou. Maximální jas dosahuje 300 nitů, což postačuje pro práci v běžně osvětlených kancelářích. Za zmínku stojí také hardwarová redukce modrého světla certifikovaná TÜV Rheinland, která snižuje emise škodlivého modrého světla o 50 % bez žlutého nádechu obrazu. Monitor využívá DC stmívání eliminující blikání při všech úrovních jasu a disponuje ultraúzkými rámečky pro bezproblémové sestavy z více monitorů. Pro koho je monitor určený Xiaomi 2K Monitor A27Qi 2026 najde uplatnění především u grafických designérů, fotografů a video editorů, kteří vyžadují přesné zobrazení barev bez nutnosti dodatečné kalibrace. Funkce Multi-screen colour consistency zajišťuje jednotné podání barev napříč více zařízeními Xiaomi, což ocení profesionálové pracující s notebooky a tablety značky. Monitor se hodí také pro kancelářskou práci s tabulkami a dokumenty, kde 27palcová úhlopříčka poskytuje dostatek pracovní plochy. Kombinace QHD rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence pak uspokojí i náročnější uživatele, kteří monitor využívají nejen k práci, ale i k občasnému sledování videí či hraní her. Cena a dostupnost Zatímco Xiaomi oficiální cenu pro globální trh zatím neoznámilo, určitou představu poskytuje čínský model Redmi A27Q 2026 s identickými specifikacemi, který se prodává za 779 jüanů, což v přepočtu činí přibližně 2 300 Kč. Při započtení daní a dalších nákladů by monitor při uvedení na evropské trhy pochopitelně vycházel dráž, ale jeho čínská cena nám dává jasně najevo, že i tak bude patřit k dostupnějším modelům. Xiaomi má nový zakřivený monitor se 180Hz frekvencí a parádním designem. Co na něj říkáte? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Xiaomi 2K Monitor A27Qi 2026 by do Česka teoreticky mohl dorazit po boku nedávno představených herních modelů Curved Gaming Monitor G34WQi 2026 a 2K Gaming Monitor G27Qi 2026. Kdy přesně se tak stane, však zatím není jasné. Zaujal vás nový monitor Xiaomi s profesionální kalibrací barev? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář monitor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024