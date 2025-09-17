TOPlist

Xiaomi představilo nový monitor Redmi A27Q 2026! Má 120 Hz, QHD rozlišení a je extrémně levný

  • Xiaomi osvěžilo svůj dostupný monitor Redmi A27Q 120Hz IPS panelem
  • V Číně stojí pouhých 779 jüanů (asi 2 300 Kč bez daně)
  • Nabízí 2K rozlišení, 98% pokrytí DCI-P3 a tenké rámečky pro multi-monitor sestavy

Jakub Kárník
17.9.2025 14:00
xiaomi redmi monitor a27q

Xiaomi tiše představilo vylepšenou verzi svého populárního levného monitoru Redmi A27Q. Model pro rok 2026 přináší hlavně jednu zásadní změnu – 120Hz obnovovací frekvenci místo loňských 100 Hz. V Číně startuje na ceně 779 jüanů, což je v přepočtu zhruba 2 200 korun bez daně a poplatků. Pro srovnání – u nás podobně vybavené monitory startují kolem 4 tisíc korun.

Redmi A27Q 2026

Základní parametry zůstávají zachované: 27palcový IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů (WQHD/2K). To je zlatý střed mezi Full HD a 4K – texty jsou ostré, ve hrách dosáhnete slušných FPS i se střední grafickou kartou a při práci máte dostatek prostoru na více oken vedle sebe.

Přesné barvy

Xiaomi se chlubí „profesionální“ přesností barev s 8bitovou hloubkou, 98% pokrytím DCI-P3 a 100% sRGB. To jsou však zcela standardní parametry, které běžně najdete u monitorů do 5 tisíc.

KOUPIT LEVNÝ QHD MONITOR

Jas 300 nitů je průměr v této cenové kategorii. Na práci v jasně osvětlené místnosti to stačí, HDR obsah ale nezazáří tak, jak by měl. Monitor podporuje DC stmívání při plném jasu, což eliminuje blikání podsvícení a šetří oči při dlouhé práci.

Tenké rámečky a praktická konektivita

Design s minimálními rámečky na třech stranách dělá z Redmi A27Q ideální volbu pro multi-monitor sestavy. Dva nebo tři vedle sebe vytvoří téměř souvislou plochu bez rušivých přechodů. Stojan umožňuje naklápění ve vertikálním i horizontálním směru – škoda že Xiaomi nezmiňuje výškové nastavení nebo pivot režim.

Konektorová výbava je solidní:

  • DisplayPort 1.4 – zvládne plných 120 Hz při 1440p
  • HDMI 2.0 – také 120 Hz při 1440p, ideální pro konzole
  • 3,5mm audio výstup – pro připojení sluchátek nebo reproduktorů

Chybí USB hub, který by se v téhle cenové kategorii hodil. Také USB-C s Power Delivery pro nabíjení notebooku jedním kabelem by bylo fajn, ale to u monitoru za 3 tisíce korun čekat nemůžeme.

České alternativy jsou překvapivě dostupné

Xiaomi zatím nepotvrdilo globální uvedení nového Redmi A27Q a pravděpodobně se ho v Česku oficiálně nedočkáme. Monitor by se mohl objevit pod jiným označením, ale jistotu nemáme.

Češi ale nemusí smutnit. Zatímco před pár lety byly 27″ QHD monitory se 144 Hz a vyšší frekvencí doménou prémiového segmentu, dnes je seženete běžně pod 4 tisíce korun. Značky jako AOC, ASUS nebo MSI nabízejí modely s podobnými parametry, často i s bonusy jako AMD FreeSync nebo vyšší obnovovací frekvencí.

Co říkáte na nový monitor Redmi A27Q 2026?

Zdroj: Notebookcheck

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

