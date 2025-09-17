Xiaomi představilo nový monitor Redmi A27Q 2026! Má 120 Hz, QHD rozlišení a je extrémně levný Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi osvěžilo svůj dostupný monitor Redmi A27Q 120Hz IPS panelem V Číně stojí pouhých 779 jüanů (asi 2 300 Kč bez daně) Nabízí 2K rozlišení, 98% pokrytí DCI-P3 a tenké rámečky pro multi-monitor sestavy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi tiše představilo vylepšenou verzi svého populárního levného monitoru Redmi A27Q. Model pro rok 2026 přináší hlavně jednu zásadní změnu – 120Hz obnovovací frekvenci místo loňských 100 Hz. V Číně startuje na ceně 779 jüanů, což je v přepočtu zhruba 2 200 korun bez daně a poplatků. Pro srovnání – u nás podobně vybavené monitory startují kolem 4 tisíc korun. Základní parametry zůstávají zachované: 27palcový IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů (WQHD/2K). To je zlatý střed mezi Full HD a 4K – texty jsou ostré, ve hrách dosáhnete slušných FPS i se střední grafickou kartou a při práci máte dostatek prostoru na více oken vedle sebe. Přesné barvy Xiaomi se chlubí „profesionální“ přesností barev s 8bitovou hloubkou, 98% pokrytím DCI-P3 a 100% sRGB. To jsou však zcela standardní parametry, které běžně najdete u monitorů do 5 tisíc. KOUPIT LEVNÝ QHD MONITOR Jas 300 nitů je průměr v této cenové kategorii. Na práci v jasně osvětlené místnosti to stačí, HDR obsah ale nezazáří tak, jak by měl. Monitor podporuje DC stmívání při plném jasu, což eliminuje blikání podsvícení a šetří oči při dlouhé práci. Tenké rámečky a praktická konektivita Design s minimálními rámečky na třech stranách dělá z Redmi A27Q ideální volbu pro multi-monitor sestavy. Dva nebo tři vedle sebe vytvoří téměř souvislou plochu bez rušivých přechodů. Stojan umožňuje naklápění ve vertikálním i horizontálním směru – škoda že Xiaomi nezmiňuje výškové nastavení nebo pivot režim. Konektorová výbava je solidní: DisplayPort 1.4 – zvládne plných 120 Hz při 1440p HDMI 2.0 – také 120 Hz při 1440p, ideální pro konzole 3,5mm audio výstup – pro připojení sluchátek nebo reproduktorů Chybí USB hub, který by se v téhle cenové kategorii hodil. Také USB-C s Power Delivery pro nabíjení notebooku jedním kabelem by bylo fajn, ale to u monitoru za 3 tisíce korun čekat nemůžeme. České alternativy jsou překvapivě dostupné Xiaomi zatím nepotvrdilo globální uvedení nového Redmi A27Q a pravděpodobně se ho v Česku oficiálně nedočkáme. Monitor by se mohl objevit pod jiným označením, ale jistotu nemáme. Češi ale nemusí smutnit. Zatímco před pár lety byly 27″ QHD monitory se 144 Hz a vyšší frekvencí doménou prémiového segmentu, dnes je seženete běžně pod 4 tisíce korun. Značky jako AOC, ASUS nebo MSI nabízejí modely s podobnými parametry, často i s bonusy jako AMD FreeSync nebo vyšší obnovovací frekvencí. Co říkáte na nový monitor Redmi A27Q 2026? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář monitor Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024