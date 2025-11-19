Xiaomi má nový zakřivený monitor se 180Hz frekvencí a parádním designem. Co na něj říkáte? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo zakřivený herní monitor G34WQi 2026 s úhlopříčkou 34 palců a WQHD rozlišením Monitor nabízí 180Hz obnovovací frekvenci, HDR 400 a pokrytí 95 % barevného prostoru DCI-P3 Oproti předchůdci dostal robustnější stojan a zvýšený jas na 400 nitů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi během několika dní po představení 2K Gaming Monitoru G27Qi 2026 oznámilo další herní novinku. Curved Gaming Monitor G34WQi 2026 míří na hráče, kteří preferují zakřivené ultraširoké displeje s vysokou obnovovací frekvencí. Monitor vylepšuje svého předchůdce především v oblasti designu a jasu, který vzrostl z 350 na 400 nitů. Prohnutý 34″ panel s ultraširokým poměrem stran Srdcem monitoru je 34palcový VA panel se zakřivením 1500R, který je vhodný nejen pro hraní her, ale také pro práci s více okny. Displej nabízí rozlišení WQHD (3440 × 1440 pixelů) s poměrem stran 21:9. Monitor exceluje v barevném podání s pokrytím 95 % prostoru DCI-P3 a 100 % sRGB. Díky 10bitové barevné hloubce zvládá zobrazit přes miliardu barevných odstínů s plynulými přechody. Xiaomi navíc každý kus individuálně kalibruje ve výrobě na hodnotu Delta E menší než 2. Herní výbava s 180Hz obnovovací frekvencí Pro hráče kompetitivních titulů je klíčová 180Hz obnovovací frekvence v kombinaci s odezvou 1 ms GTG. Monitor podporuje technologii AMD FreeSync Premium pro eliminaci trhání obrazu, ovšem pouze přes DisplayPort rozhraní. HDR 400 certifikace zajišťuje maximální jas 400 nitů pro lepší zobrazení světlých a tmavých scén. Mezi zdravotní funkce patří certifikace TÜV Rheinland pro nízké vyzařování modrého světla a DC stmívání bez blikání. Monitor nabízí speciální režim s redukcí modrého světla, který musíte aktivovat ručně v menu. Vylepšený design s robustním stojanem Oproti předchozí generaci dostal G34WQi 2026 propracovanější konstrukci se dvoubarevným provedením zadní strany. Design získal ocenění Contemporary Good Design Gold Award 2023. Robustnější stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu i otáčení do stran. Monitor lze také připevnit na zeď pomocí VESA držáku, který se prodává samostatně. Ovládání zajišťuje pětisměrný joystick pro rychlou navigaci v menu. Z konektivity najdeme dva DisplayPort 1.4 a dva HDMI 2.0, přičemž plné rozlišení při 180 Hz funguje pouze přes DisplayPort s přiloženým kabelem. Monitor má také ultratenké rámečky kolem displeje pro maximální ponoření do děje. Pro koho je monitor určený? Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026 cílí především na hráče, kteří ocení široké zorné pole v simulátorech, RPG hrách nebo strategiích. Vysoká obnovovací frekvence jej předurčuje i pro kompetitivní hraní, byť zde mnoho hráčů preferuje menší monitory. Díky přesnému barevnému podání a Delta E < 2 se hodí i pro grafiky a střihače videí, kteří potřebují větší pracovní plochu. Monitor zatím Xiaomi představilo pouze globálně bez uvedení konkrétní ceny nebo dostupnosti na jednotlivých trzích. Vzhledem k parametrům a předchozím modelům značky lze očekávat konkurenceschopnou cenu v segmentu zakřivených herních monitorů. Zaujal vás nový zakřivený monitor od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář monitor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024