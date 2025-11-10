Xiaomi má nový 27" monitor pro hráče. Přináší vyšší jas i obnovovací frekvenci, zaujme i designem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo herní monitor 2K Gaming Monitor G27Qi 2026 s vyšší 200Hz obnovovací frekvencí Novinka nabízí vylepšený jas 400 nitů oproti 300 nitům u současně prodávaného modelu Monitor kombinuje Fast IPS panel s odezvou 1 ms GTG a certifikací TÜV Low Blue Light Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšiřuje své portfolio herních monitorů o nový model 2K Gaming Monitor G27Qi 2026, který vylepšuje parametry současně prodávané verze. Zatímco aktuální model nabízí 180Hz obnovovací frekvenci a jas 300 nitů, novinka tyto hodnoty posouvá na 200 Hz a 400 nitů. Vypíchnout můžeme i změny v designu – model pro nadcházející rok se pyšní dvoubarevnými zády a mohutněji působícím stojanem. Celkově se zdá být cílen hráče, kteří ocení rychlý panel se slušnými specifikacemi, ale zase za monitor nechtějí utrácet vyšší tisíce korun. Rychlý IPS panel s 2K rozlišením Základem monitoru je 27palcový Fast IPS LCD panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů. Technologie Fast IPS zajišťuje rychlejší odezvu než běžné IPS panely při zachování širokých pozorovacích úhlů 178 stupňů. Monitor dosahuje odezvy 1 ms GTG (gray-to-gray), což minimalizuje rozmazání pohybu při rychlých herních scénách. Displej pokrývá 100 % prostoru sRGB a 95 % DCI-P3, přičemž využívá 10bitovou barevnou hloubku pro plynulejší barevné přechody. Xiaomi uvádí profesionální přesnost barev s hodnotou ΔE < 2, která zajišťuje věrné podání barev bez viditelných odchylek. 200Hz frekvence a podpora AMD FreeSync Premium Pro hráče je klíčová 200Hz obnovovací frekvence, která udržuje plynulý obraz i při nejrychlejších herních akcích. Monitor podporuje technologii AMD FreeSync Premium, která synchronizuje snímkovací frekvenci grafické karty s monitorem a eliminuje tak trhání obrazu. S jasem 400 nitů a certifikací HDR 400 monitor zobrazuje větší rozsah jasu mezi nejtmavšími a nejsvětlejšími částmi obrazu. Tmavé oblasti zůstávají detailní, zatímco světlé části neztrácejí kresbu. To oceníte zejména v hrách s kontrastními scénami nebo při sledování HDR obsahu. Ochrana zraku při dlouhém hraní Monitor získal certifikaci TÜV Low Blue Light za hardwarovou redukci modrého světla. Na rozdíl od softwarových filtrů, které způsobují žlutý nádech obrazu, hardwarové řešení redukuje až 50 % škodlivého modrého světla v rozsahu 415-455 nm při zachování přirozených barev. Konektivita a ovládání Pro připojení počítače nebo konzole má monitor k dispozici dva porty DisplayPort 1.4 a dva HDMI 2.0. Ovládání zajišťuje praktický joystick umístěný na zadní straně, který umožňuje rychlou navigaci v menu bez nutnosti mačkat několik tlačítek. Design se úzkými rámečky na třech stranách maximalizuje zobrazovací plochu. Xiaomi zatím neoznámilo cenu ani konkrétní detaily o dostupnosti modelu G27Qi 2026 na evropském trhu, ale očekáváme, že k nám dříve či později dorazí. Jen pro představu: současný model s krapet slabšími parametry je v Česku k dispozici za něco okolo 5 tisíc korun. Zaujal vás nový herní monitor od Xiaomi s vylepšenými parametry? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář hraní her monitor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024