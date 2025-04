Xiaomi do Česka přineslo fantastickou powerbanku. Naprosto ohromí výkonem, kapacitou i designem

Není to tak dlouho, co jsme vás informovali o globálním představení nadupané powerbanky od Xiaomi. Jak už je z názvu Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh patrné, hlavním lákadlem je extrémně vysoký výkon nabíjení. Dále nicméně potěší kapacita i designové zpracování, s nímž cílí na fanoušky sci-fi a technologické nadšence. Nyní už tohle dělo pořídíte také na českém trhu, a to za 1 999 Kč.

Pořádně rychlé nabíjení několika zařízení najednou

Jednou ze zásadních předností novinky od Xiaomi je možnost současného nabíjení až tří zařízení. Při plném vytížení všech výstupů dokáže powerbanka rozdělit svůj výkon na kombinaci 65 W + 27 W + 120 W. V případě použití pouze dvou portů se maximální výkon rozdělí na 65 W + 120 W, přičemž zařízení inteligentně distribuuje energii podle potřeby připojených přístrojů.

Z technického hlediska stojí za zmínku především primární USB-C port s podporou standardu PD 3.1, který umožňuje nabíjení jediného zařízení až 140 W. Tento výkon je dostatečný i pro nabíjení notebooků (Xiaomi konkrétně zmiňuje MacBook Pro). Druhý USB-C port nabízí maximální výkon 45 W, zatímco USB-A port dokáže při použití kompatibilního kabelu poskytnout až 120 W, což ocení především majitelé smartphonů podporujících extra rychlé nabíjení.

Samotná powerbanka se pak dobíjí přes USB-C port který podporuje vstupní výkon až 100 W. To umožňuje její plné nabití již za 2,5 hodiny při použití 100W adaptéru.

Vysoká kapacita potěší každého

Powerbanka ve svých útrobách skrývá pět 5 000mAh bateriových článků, které dohromady nabízejí kapacitu 25 000 mAh, respektive 90,8 Wh. Zajímavostí je, že díky energetické hodnotě nižší než 100 Wh je možné tuto powerbanku vzít s sebou i do letadla, což ocení cestovatelé.

Parádní design, displej a bezpečnostní prvky

Xiaomi u své novinky vsadilo na výrazný design s průhlednými prvky, který odhaluje vnitřní techniku zařízení. Barevný displej pak zobrazuje klíčové informace o stavu nabíjení a zbývající kapacitě.

Z hlediska bezpečnosti je powerbanka vybavena devíti ochrannými mechanismy, které zahrnují teplotní ochranu, ochranu proti zkratu, přepětí a nadproudu na vstupu i výstupu, a další. Pro nabíjení zařízení s nízkou spotřebou energie, jako jsou sluchátka nebo chytré náramky, je k dispozici speciální režim, který se aktivuje dvojitým stisknutím tlačítka.

Cena: 1 999 Kč

Co na novou powerbanku od Xiaomi říkáte vy?

Zdroj: Xiaomi