Do Evropy míří nádherná powerbanka Xiaomi. Je extrémně rychlá a nabijete s ní i notebook

Reklama

Nedlouho poté, co Xiaomi do Evropy přineslo powerbanku se 165W výkonem, představilo ještě nadupanější a designově výstřednější kousek. Model s kapacitou 25 000 mAh a celkovým výkonem až 212 W, který se již dříve odhalil v Číně, by teoreticky mohl zamířit i k nám. Objevil se totiž na globálním webu značky, což nasvědčuje plánu na brzké uvedení na nejrůznějších světových trzích.

Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000 už na první pohled zaujme svým zpracováním. Na rozdíl od tradičních powerbank se pyšní propracovaným futuristickým designem s rádoby viditelnými vnitřnostmi, který by mohl zaujmout zejména technologické nadšence. Zakulacené rohy a oblé boční hrany umožní pohodlný úchop. Powerbanka navíc disponuje barevným displejem se schopností zobrazovat klíčové informace související s nabíjením, jako je například rychlost či zbývající kapacita.

Nová powerbanka od Xiaomi je vybavená celkově třemi porty (dva USB-C, jeden USB-A). Pokud byste je využili všechny současně, bude výkon rozložen na 65 W, 27 W a 120 W. V případě zapojení pouze jednoho zařízení do primárního USB-C portu může powerbanka poskytnout až 140W výstup. Sama se přitom zvládne dobíjet až 100W výkonem, takže plné kapacity dosáhne za přibližně 2,5 hodiny.

Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000 dále láká na devět úrovní bezpečnostní ochrany včetně teplotní a přepěťové ochrany. Jelikož kapacita nepřekračuje hranici 100 Wh, je vhodná i pro cestu letadlem. Bez strachu z vybití tak na palubě můžete používat chytrý telefon, veškeré příslušenství i notebook.

Jak přesně to bude s dostupností powerbanky na našem trhu, zatím není jasné. Výrobce konkrétní detaily neupřesnil a stejně tak neprozradil ani cenu. V Číně však powerbanka debutovala s cenou 499 jüanů, což je v přepočtu asi 1 600 Kč.

Co na novou powerbanku od Xiaomi říkáte vy?

Zdroj: Xiaomi