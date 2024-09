Nová powerbanka Xiaomi má vysokou kapacitu a šílený výkon! Potěší také designem a cenou

Xiaomi představí powerbanku s kapacitou 25 000 mAh a celkovým výkonem 212 W

Powerbanka nabídne tři porty včetně USB-C s podporou 140W nabíjení

Cena by měla začínat nacca 1600 Kč pro první podporovatele

Pokud jste někdy snili o powerbance, která by zvládla nabít váš notebook, telefon a ještě něco k tomu, Xiaomi má pro vás řešení. Čínský gigant chystá uvedení modelu Power Bank 25000 212W, který disponuje vysokou kapacitou a velmi solidním výkonem.

Pojďme se na ní podívat blíže. Powerbanka nabídne kapacitu 25 000 mAh, což je dost na to, abyste 0,7krát nabili MacBook Pro nebo téměř 5krát iPhone 15. Ale to, co ji skutečně odlišuje, je její rychlé nabíjení. Hlavní hvězdou je USB-C port s podporou PD 3.1 a výkonem až 140 W. To v praxi znamená, že dokáže nabít MacBook Pro ze 40 % na 100 % za pouhých 30 minut. Nebo pokud preferujete mobilní zařízení, dostanete iPhone 15 z nuly na 60 % za stejnou dobu.

Powerbanka má ještě dva další porty – druhý USB-C s výkonem 45 W a USB-A, který zvládne až 120 W. Všechny tři porty můžete samozřejmě používat i najednou, v takovém případě budou výkony rozděleny na 65 W, 27 W a 120 W, což dohromady dává oněch 212 W v názvu.

Xiaomi ale nemyslelo jen na výkon. Powerbanka má barevný displej, který zobrazuje zbývající kapacitu a stav nabíjení. A pro ty, kteří mají rádi futuristický vzhled, je tu částečně průhledné pouzdro. Vypadá to, že se Xiaomi lehce nechalo inspirovat firmou Nothing.

Xiaomi zvolilo pro uvedení powerbanky crowdfundingovou kampaň na své platformě Youpin. Ta odstartuje 4. září a první podporovatelé budou moci získat powerbanku za 499 juanů, což je v přepočtu asi 1600 Kč. Běžná cena by pak měla být 599 juanů, tedy asi 1900 Kč. To je vzhledem k nabízeným specifikacím docela lákavá nabídka. Otázkou zůstává, zda se powerbanka dostane i na globální trh.

Jak se vám líbí nová powerbanka od Xiaomi?

Zdroj: XiaomiYoupin