Jakou výbavu nabídne Xiaomi 18 Ultra? Objevují se první spekulace

  • Xiaomi 18 Ultra by mohlo dorazit už koncem letošního roku, podobně jako jeho předchůdce
  • Spekuluje se o návratu ke čtyřem fotoaparátům a vylepšeném ultraširokoúhlém snímači
  • Pod kapotou má pohánět chystaný Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
10.3.2026 14:00
Ikona komentáře 0
Xiaomi 17 Ultra se na český trh dostalo teprve před chvílí a už se objevují první úniky týkající se jeho nástupce. Podle informací z čínských zdrojů pracuje Xiaomi na modelu 18 Ultra, který by mohl překvapit nejen výbavou, ale i termínem uvedení.

Launch možná už v prosinci

Leaker vystupující pod přezdívkou Smart Pikachu tvrdí, že Xiaomi plánuje uvést Xiaomi 18 Ultra v Číně koncem roku 2026 – tedy přibližně ve stejném období jako model 17 Ultra. Základní modely řady Xiaomi 18 by se přitom mohly představit už v září, zhruba v době uvedení nových iPhonů.

Xiaomi 17 Ultra vsadilo na mechanický teleobjektiv s proměnným zoomem 75–100 mm, čímž se vzdalo tradičního čtvrtého snímače. U modelu 18 Ultra by se situace mohla změnit. Podle dostupných informací testuje Xiaomi sestavu se čtyřmi objektivy, což by teoreticky mohlo nabídnout širší škálu ohniskových vzdáleností.

xiaomi 17 ultra zelena zadni strana cina

Další zvěsti naznačují, že by se Xiaomi mohlo zaměřit na vylepšení ultraširokoúhlého snímače, který byl u modelu 17 Ultra terčem kritiky. Displej by měl zůstat u úhlopříčky 6,9 palce, byť v mírně odlišném formátu.

Nový čipset od Qualcommu

O výkon by se měl postarat dosud nepředstavený Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Ten by měl přinést vyšší výkon potřebný pro zpracování obrazu z náročné soustavy foťáků. Podrobnosti o čipsetu zatím nejsou známé.

Je třeba zdůraznit, že jde zatím pouze o rané spekulace. Do případného představení zbývá minimálně devět měsíců a finální specifikace se mohou výrazně lišit. Další informace lze očekávat v průběhu podzimu.

Co byste od Xiaomi 18 Ultra očekávali vy?

Zdroje: Smart Pikachu/Weibo, Notebookcheck, Gizmochina, XiaomiTime

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
