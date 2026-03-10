Jakou výbavu nabídne Xiaomi 18 Ultra? Objevují se první spekulace Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 18 Ultra by mohlo dorazit už koncem letošního roku, podobně jako jeho předchůdce Spekuluje se o návratu ke čtyřem fotoaparátům a vylepšeném ultraširokoúhlém snímači Pod kapotou má pohánět chystaný Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi 17 Ultra se na český trh dostalo teprve před chvílí a už se objevují první úniky týkající se jeho nástupce. Podle informací z čínských zdrojů pracuje Xiaomi na modelu 18 Ultra, který by mohl překvapit nejen výbavou, ale i termínem uvedení. Launch možná už v prosinci Návrat ke čtyřem fotoaparátům? Nový čipset od Qualcommu Launch možná už v prosinci Leaker vystupující pod přezdívkou Smart Pikachu tvrdí, že Xiaomi plánuje uvést Xiaomi 18 Ultra v Číně koncem roku 2026 – tedy přibližně ve stejném období jako model 17 Ultra. Základní modely řady Xiaomi 18 by se přitom mohly představit už v září, zhruba v době uvedení nových iPhonů. Návrat ke čtyřem fotoaparátům? Xiaomi 17 Ultra vsadilo na mechanický teleobjektiv s proměnným zoomem 75–100 mm, čímž se vzdalo tradičního čtvrtého snímače. U modelu 18 Ultra by se situace mohla změnit. Podle dostupných informací testuje Xiaomi sestavu se čtyřmi objektivy, což by teoreticky mohlo nabídnout širší škálu ohniskových vzdáleností. Další zvěsti naznačují, že by se Xiaomi mohlo zaměřit na vylepšení ultraširokoúhlého snímače, který byl u modelu 17 Ultra terčem kritiky. Displej by měl zůstat u úhlopříčky 6,9 palce, byť v mírně odlišném formátu. Nový čipset od Qualcommu O výkon by se měl postarat dosud nepředstavený Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Ten by měl přinést vyšší výkon potřebný pro zpracování obrazu z náročné soustavy foťáků. Podrobnosti o čipsetu zatím nejsou známé. Je třeba zdůraznit, že jde zatím pouze o rané spekulace. Do případného představení zbývá minimálně devět měsíců a finální specifikace se mohou výrazně lišit. Další informace lze očekávat v průběhu podzimu. Co byste od Xiaomi 18 Ultra očekávali vy? Zdroje: Smart Pikachu/Weibo, Notebookcheck, Gizmochina, XiaomiTime O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fotomobil vlajková loď Xiaomi Xiaomi 18 Xiaomi 18 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024