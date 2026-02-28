Novinky Xiaomi 17 a 17 Ultra míří do Česka! Mají nabušené foťáky a špičkový výkon, známe české ceny Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi na MWC 2026 v Barceloně představilo vlajkovou řadu Xiaomi 17 se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 Xiaomi 17 Ultra přináší první 1palcový snímač LOFIC v historii značky a mechanický teleobjektiv Vedle telefonů Xiaomi ukázalo také hodinky Watch 5 s Wear OS, koloběžky Scooter 6 a nové televizory Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Barcelona je tento týden centrem mobilního světa a my jsme přímo tady, na Mobile World Congressu 2026. Xiaomi si na největší evropský technologický veletrh připravilo hodně nabitý program — a to doslova. Hlavní hvězdou dnešního dne jsou dvě nové vlajkové lodě tvořící řadu Xiaomi 17 (kup výhodně na Alze), ale čínský gigant přišel i s hodinkami, koloběžkami a televizory. Tři telefony, nová éra partnerství s Leicou Xiaomi 17: 191 gramů, 6 330 mAh a baterie z jiného světa Xiaomi 17 Ultra: mechanický zoom a první LOFIC snímač v historii značky Photography Kit: grip inspirovaný Leicou s vlastní baterií Leica Leitzphone powered by Xiaomi: telefon pro ty, komu nestačí ani Ultra Hodinky s Wear OS, koloběžky a televizory: Xiaomi myslí na celý ekosystém Zaváděcí akce a bonusy: výkup, vysavač nebo fotografický kit Tři telefony, nová éra partnerství s Leicou Řada se skládá ze dvou modelů: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra a také unikátního Leica Leitzphone powered by Xiaomi, což je v podstatě upravená Ultra. Ten třetí název leccos napovídá — spolupráce obou firem se letos přesunula z modelu společného výzkumu a vývoje do takzvaného „spolutvoření“. Leica se tak zapojuje do celého vývojového procesu, nejen do finálního ladění optiky a barev. Společným základem všech tří modelů je čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 na 3nm výrobním procesu s pamětmi LPDDR5X a úložištěm UFS 4.1. Displeje jsou OLED panely s LTPO technologií, adaptivní frekvencí 1–120 Hz a maximálním jasem 3 500 nitů. Nechybí Wi-Fi 7, IP68, ultrazvuková čtečka otisků v displeji, stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos a systém HyperOS 3. Na všech modelech se také poprvé objevuje technologie Xiaomi HyperRGB — přepracované uspořádání OLED subpixelů slibující vyšší ostrost a nižší spotřebu.

Xiaomi 17: 191 gramů, 6 330 mAh a baterie z jiného světa

Základní model řady je tradičně na dnešní dobu relativně kompaktní. 191 gramů a tloušťka 8,06 mm při výbavě, která nemá v podstatě žádný velký kompromis. Důvodem je nová bateriová technologie Xiaomi Surge Battery s 16% obsahem křemíku — to je podle výrobce špičková hodnota v oboru, která umožňuje dostat větší energetickou hustotu do tenčího těla. Výsledkem je baterie o kapacitě 6 330 mAh. Nabíjení jde kabelem na 100 W HyperCharge, bezdrátově na 50 W. Rám je z hliníku typu 6M42 s ochranným sklem Xiaomi Shield Glass, certifikace IP68 je samozřejmostí.

Ultratenké rámečky displeje měří 1,18 mm a naživo je to skutečně impozantní záležitost. Dostupné barevné varianty jsou Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue a klasická Black.

Fotoaparátová soustava staví na hlavním snímači Light Fusion 950 o velikosti 1/1,31 palce s technologií 4-in-1 Super Pixel a dynamickým rozsahem 13,5 EV. Teleobjektiv s Leica optikou nabízí ohnisko 60 mm, makro od 10 cm a 20násobný AI Ultra Zoom. Nový 50Mpx přední fotoaparát dostal vylepšené automatické ostření pro krátké i delší vzdálenosti. Video zvládá 4K při 60 fps v Dolby Vision i Log formátu, natáčet lze i v 8K při 30 fps.

Ceny: 22 999 Kč za variantu 12/256 GB a 25 499 Kč za 12/512 GB.

Xiaomi 17 Ultra: mechanický zoom a první LOFIC snímač v historii značky

Ultra model je jiná liga. Přesto se podařilo udržet tloušťku na 8,29 mm a hmotnost od 218 gramů, což je pro model s takovýmto fotoaparátovým systémem výsledek, který stojí za zmínku. K dispozici je v barvách Black, White a Starlit Green.

Klíčová novinka je v hlavním snímači: jde o první 1palcový čip LOFIC v historii Xiaomi. Snímač Light Fusion 1050L používá kondenzátorovou technologii pro výrazné navýšení kapacity pixelu a HDR zpracování nové generace. Čínský kolos letos upřednostnil snímač od OmniVision, namísto tradičního Sony. V praxi to znamená lepší zvládání kontrastních situací a přesvětlených míst.

Skutečnou bombou je ale teleobjektiv: 200Mpx snímač s mechanickým proměnným optickým zoomem 75–100 mm. Ne digitálním, ale skutečným mechanickým přiblížením v rozsahu ohnisek — to je v mobilním světě věc výjimečná, přestože ne zcela ojedinělá. Objektiv vychází z optických standardů Leica APO a ekvivalentní ohnisko dosahuje až 400 mm, tedy přibližně 17,2násobku, ačkoliv zde se bavíme samozřejmě o digitálním přiblížení. Video z Ultra modelu jde až na 4K při 120 fps v Dolby Vision i ACES Log — to je záběr, který ocení i náročnější tvůrci.

Baterie má kapacitu 6 000 mAh s 90W kabelovým nabíjením a 50W bezdrátovým HyperCharge. Displej je nově vybaven technologií HyperRGB a vlastním panelem Xiaomi M10, který kombinuje vyšší jas s lepší energetickou efektivitou.

Ceny: 35 999 Kč za verzi 16/512 GB a 39 999 Kč za 16/1 TB.

Photography Kit: grip inspirovaný Leicou s vlastní baterií

K Xiaomi 17 Ultra půjde pořídit fotografické příslušenství ve dvou provedeních. Základní Photography Kit nabídne kompaktnější konstrukci, zápěstní poutko, dvoustupňovou spoušť a samostatné tlačítko pro video s certifikací IP54. Prémiový Photography Kit Pro jde dál: grip z PU kůže inspirovaný těly fotoaparátů Leica, integrovaná baterie 2 000 mAh, odnímatelná spoušť pro individuální ergonomii a speciální rozhraní Fastshot pro profesionální ovládání. Kit Pro je kompatibilní i s Leica Leitzphonem. Leica Leitzphone powered by Xiaomi: telefon pro ty, komu nestačí ani Ultra Třetí model je kategorií pro sebe. Vznikl jako pocta 100. výročí značky Leica a hardwarově staví na stejném základu jako Xiaomi 17 Ultra — ale filozofie je trochu jiná. Hliníkové tělo s niklovanou anodizovanou povrchovou úpravou odkazuje na tradiční výrobní standardy Leica. Fyzický otočný prstenec Leica Camera Ring s vroubkovaným povrchem připomíná práci se skutečným zoomovým objektivem. Systém přichází s přepracovaným rozhraním fotoaparátu navrženým přímo s Leicou a s režimem Leica Essential, který věrně napodobuje obrazový styl ikonických modelů jako Leica M9 nebo M3 s filmem MONOPAN 50. Dostupný bude pouze v černé barvě, pouze ve verzi 16/1 TB za 48 499 Kč. Je to telefon pro specifické publikum — pro fotografického nadšence, který chce mít Leicu vždy v kapse, nebo pro sběratele prémiové techniky. Pro ostatní je to zajímavý výstřelek na hraně zdůvodnitelnosti. Hodinky s Wear OS, koloběžky a televizory: Xiaomi myslí na celý ekosystém Telefony nebyly jedinou novinkou barcelonské konference. Xiaomi představilo také Xiaomi Watch 5 — a klíčové je jedno slovo: Wear OS. Jde v pořadí o třetí hodinky značky postavené na platformě Googlu, což znamená výrazně širší podporu aplikací a hlubší integraci s Androidem. Pro uživatele ekosystému Xiaomi jde o vítaný posun oproti dosavadnímu proprietárnímu systému. Na veletrhu se objevila také nová řada elektrických koloběžek Xiaomi Scooter 6, kde má Xiaomi v Evropě dlouhodobě silnou pozici. A nechyběly ani nové televizory, které posilují Xiaomi pozici na trhu chytré domácnosti. I tady platí, že podrobnosti přineseme v dalších článcích. Zaváděcí akce a bonusy: výkup, vysavač nebo fotografický kit

Všechny tři modely jsou v prodeji od dnešního dne, tedy od 28. února 2026, na mi.com/cz a u autorizovaných prodejců. Do 29. března platí zaváděcí akce s bonusem za výkup starého zařízení až 4 500 Kč. Ke každé koupi navíc přijdou tři balíčky: tříměsíční Google AI Pro (s 2 TB cloudového úložiště), tříměsíční YouTube Premium a čtyřměsíční Spotify Premium.

Kupující Xiaomi 17 Ultra si mohou vybrat mezi robotickým vysavačem Xiaomi Robot Vacuum S40 v hodnotě 4 999 Kč nebo Photography Kit Pro ve stejné hodnotě. Zákazníci Leica Leitzphonu dostanou obojí. Podrobnosti ke všem akcím jsou na xiaomipromo.cz.

Co říkáte na novinky od Xiaomi?

Zdroj: vlastní, tisková konference Xiaomi 