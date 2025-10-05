Divoké spekulace: Řada Xiaomi 17T se může představit nevídaně brzy Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 15T a 15T Pro byly uvedeny teprve v září, ale už se objevují spekulace o řadě Xiaomi 17T Nové modely mohly být představeny už v únoru 2026, jak naznačují modelová čísla začínající „2602“ Základní Xiaomi 17T by měl pohánět čipset MediaTek Dimensity 8500, zatímco Pro verze by dostala výkonnější Dimensity 9500 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Není to ani měsíc, co Xiaomi představilo své modely 15T a 15T Pro, a už se na internetu začínají objevovat divoké spekulace o jejich nástupcích. Podle informací serveru XiaomiTime by společnost mohla překvapit a uvést řadu Xiaomi 17T už v únoru příštího roku. Pokud by se tyto zvěsti potvrdily, znamenalo by to revoluční změnu v dosavadní strategii firmy, která obvykle své „T“ modely představuje až v druhé polovině roku. Modelová čísla napovídají únorové představení Spekulace nevznikly z ničeho nic – v databázi IMEI se objevila údajná modelová čísla obou zařízení. Konkrétně jde o 2602DPT53G (globální verze) a 2602DPT53I (indická verze) pro základní model. Pro verzi Pro jsou to pak čísla 2602EPTC0G a 2602EPTC0R. Právě prefix „2602“ v těchto označeních naznačuje, že by telefony mohly být uvedeny v únoru 2026 (druhý měsíc roku 2026). Zajímavé je také to, že Xiaomi zjevně přeskočí označení 16T, podobně jako to udělalo u své hlavní řady, kde po modelech Xiaomi 15 přišla rovnou řada Xiaomi 17. Zdá se, že společnost synchronizuje číslování svých globálních produktových řad. Jaké specifikace můžeme očekávat? Co se technické výbavy týče, objevují se především zmínky o procesorech. Základní Xiaomi 17T by měl být poháněn čipsetem MediaTek Dimensity 8500, který ještě nebyl oficiálně představen. Pro verze by pak měla dostat MediaTek Dimensity 9500, což by představovalo další výkonnostní upgrade oproti procesorům v současných modelech. KOUPIT NOVINKY XIAOMI 15T Očekává se také, že telefony dorazí s nedávno uvedenou nadstavbou HyperOS 3. O dalších specifikacích jako fotoaparáty, displej nebo baterie zatím žádné konkrétní informace neunikly. Má to vůbec smysl tak brzy? Osobně jsem k těmto spekulacím poněkud skeptický. I když je pravda, že modelová čísla v databázi IMEI skutečně naznačují únorové představení, není jasné, zda to nutně znamená uvedení na trh v tomto termínu. Mohlo by jít také o předběžnou registraci zařízení, která se teprve vyvíjejí a reálně budou představena daleko později. Z obchodního hlediska by uvedení nové generace pouhých 5 měsíců po předchozí mohlo být kontraproduktivní. Zákazníci, kteří si nedávno pořídili model Xiaomi 15T nebo 15T Pro, by se mohli cítit „zrazeni“. Navíc by tak brzy po uvedení předchozí generace nemusel být dostatek času na skutečně významné inovace. Nicméně je dobré připomenout, že podobné spekulace o velkých změnách v produktovém harmonogramu se objevují často a občas se zkrátka neukážou jako pravdivé. Proto bych doporučoval brát tyto informace s rezervou, dokud je Xiaomi oficiálně nepotvrdí nebo dokud neuvidíme další konkrétnější úniky. Co si o těchto spekulacích myslíte vy? Zdroje: XiaomiTime (1, 2), Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon spekulace vlajková loď Xiaomi Xiaomi 17T Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024