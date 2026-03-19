Xiaomi 17T se blíží. Brzkému uvedení nasvědčuje další certifikace, základní model dostane super novinku

Xiaomi 17T získalo certifikaci v Singapuru, což potvrzuje blížící se uvedení na trh Na rozdíl od předchůdce 15T má novinka podporovat bezdrátové nabíjení a disponovat 7 000mAh baterií Řada 17T se má představit už v květnu, tedy o čtyři měsíce dříve než obvykle

Adam Kurfürst Publikováno: 19.3.2026 20:00

Xiaomi koncem minulého měsíce rozšířilo nabídku na českém trhu o vlajkovou rodinku Xiaomi 17, která zahrnuje základní model a fotomobil Ultra. Zatímco tyto novinky si teprve hledají své první majitele, v zákulisí se již rýsuje další generace řady T. Xiaomi 17T nyní získalo certifikaci singapurského úřadu IMDA, což nasvědčuje tomu, že se jeho uvedení skutečně blíží rychleji, než jsme byli zvyklí.

Certifikace prozrazuje nové funkce

Xiaomi 17T se v databázi IMDA objevilo s modelovým číslem 2602DPT53G pro globální trh a 2602DPT53I pro Indii. Telefon již dříve prošel certifikací indického úřadu BIS, takže se kolečko schvalovacích procesů postupně roztáčí. Z dokumentace vyplývá jedna zajímavá novinka – podpora bezdrátového nabíjení, kterou loňský model 15T postrádal. Samozřejmostí je pak Wi-Fi, Bluetooth a NFC. Jak jsme vás informovali v únoru, řada 17T nese interní kódová označení inspirovaná slavnými malíři. Základní model se označuje jako Chagall, zatímco vylepšená verze Pro má kódové jméno Warhol.

Jakou výbavu očekáváme?

Známý leaker Digital Chat Station nedávno přišel s detaily o údajné výbavě obou modelů. Základní Xiaomi 17T má disponovat 6,59″ plochým displejem s 1,5K rozlišením a gigantickou 7 000mAh baterií s podporou 67W drátového nabíjení. O výkon se má postarat čipset MediaTek Dimensity 8500. Verze Pro by měla dostat výkonnější procesor MediaTek Dimensity 9500 a navíc i periskopický teleobjektiv. Oba modely údajně nabídnou trojici zadních fotoaparátů vyladěných ve spolupráci s Leicou – konkrétně 50Mpx hlavní snímač, 12Mpx ultrašíro a 50Mpx teleobjektiv. Vpředu pak najdeme 32Mpx selfie kameru.

Představení už v květnu?

Řada Xiaomi T se tradičně představuje v září – tak tomu bylo u modelů 15T i 14T. Letos by však mělo dojít k výraznému posunu. Podle zvěstí z čínské sociální sítě Weibo chystá Xiaomi představení řady 17T už kolem května, tedy přibližně o čtyři měsíce dříve než obvykle.

Zdroje: GSMArena, TheTechOutlook, Gizmochina