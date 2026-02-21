Řada Xiaomi 17T se prý představí výrazně dříve, než se čekalo Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi má uvést řadu 17T už v květnu, tedy o čtyři měsíce dříve než obvykle Základní 17T ponese kódové označení Chagall, verze Pro pak Warhol Nové úniky naznačují nasazení čipsetů Dimensity 8500 a Dimensity 9500 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Řada Xiaomi T se tradičně představuje v září – loni tomu tak bylo u modelů 15T a 15T Pro a stejný scénář se opakoval i v předchozích letech. Letošek by ale mohl přinést zásadní změnu. Podle čerstvého úniku z čínské sociální sítě Weibo, na který upozornil server GSMArena, chystá Xiaomi představení řady 17T už kolem května. Kódová označení prozrazují plány Leaker odhalil modelová čísla obou chystaných telefonů. Xiaomi 17T nese označení 2602DPT53G a kódové jméno Chagall, zatímco Xiaomi 17T Pro má číslo 2602EPTC0G a interně se mu říká Warhol. Xiaomi tradičně pojmenovává své telefony po slavných malířích, takže tato označení zapadají do zavedeného vzorce. Specifikace se různí podle zdrojů Podle nejnovějšího úniku má základní 17T pohánět čipset MediaTek Dimensity 8500, zatímco verze Pro dostane výkonnější Dimensity 9500. To je zajímavý rozpor s dřívějším únikem z kódu HyperOS 3, který pro základní model uváděl Dimensity 9400. Která informace je správná, ukáže až čas. Na čem se úniky shodují, je navýšení kapacity baterie oproti loňské generaci. Xiaomi 15T mělo akumulátor o velikosti 5 500 mAh, takže lze očekávat posun směrem k 6 000–6 500 mAh. Naopak v oblasti fotoaparátů prý velké změny nečekejme. Tohle nemůže být pravda. Na internetu se objevil údajný render Xiaomi 18, až moc se podobá iPhonu Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pokud se informace o květnovém uvedení potvrdí, půjde o největší změnu v harmonogramu téčkové řady za poslední roky. Důvody tohoto posunu zatím Xiaomi nekomentovalo. Co říkáte na dřívější termín představení? Zdroje: GSMArena, Weibo O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon spekulace Xiaomi Xiaomi 17T Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024