TOPlist

Řada Xiaomi 17T se prý představí výrazně dříve, než se čekalo

  • Xiaomi má uvést řadu 17T už v květnu, tedy o čtyři měsíce dříve než obvykle
  • Základní 17T ponese kódové označení Chagall, verze Pro pak Warhol
  • Nové úniky naznačují nasazení čipsetů Dimensity 8500 a Dimensity 9500

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
21.2.2026 14:00
Ikona komentáře 0
Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro

Řada Xiaomi T se tradičně představuje v září – loni tomu tak bylo u modelů 15T a 15T Pro a stejný scénář se opakoval i v předchozích letech. Letošek by ale mohl přinést zásadní změnu. Podle čerstvého úniku z čínské sociální sítě Weibo, na který upozornil server GSMArena, chystá Xiaomi představení řady 17T už kolem května.

Kódová označení prozrazují plány

Leaker odhalil modelová čísla obou chystaných telefonů. Xiaomi 17T nese označení 2602DPT53G a kódové jméno Chagall, zatímco Xiaomi 17T Pro má číslo 2602EPTC0G a interně se mu říká Warhol. Xiaomi tradičně pojmenovává své telefony po slavných malířích, takže tato označení zapadají do zavedeného vzorce.

Specifikace se různí podle zdrojů

Podle nejnovějšího úniku má základní 17T pohánět čipset MediaTek Dimensity 8500, zatímco verze Pro dostane výkonnější Dimensity 9500. To je zajímavý rozpor s dřívějším únikem z kódu HyperOS 3, který pro základní model uváděl Dimensity 9400. Která informace je správná, ukáže až čas.

Na čem se úniky shodují, je navýšení kapacity baterie oproti loňské generaci. Xiaomi 15T mělo akumulátor o velikosti 5 500 mAh, takže lze očekávat posun směrem k 6 000–6 500 mAh. Naopak v oblasti fotoaparátů prý velké změny nečekejme.

Xiaomi 17
Tohle nemůže být pravda. Na internetu se objevil údajný render Xiaomi 18, až moc se podobá iPhonu Adam Kurfürst Zprávičky

Pokud se informace o květnovém uvedení potvrdí, půjde o největší změnu v harmonogramu téčkové řady za poslední roky. Důvody tohoto posunu zatím Xiaomi nekomentovalo.

Co říkáte na dřívější termín představení?

Zdroje: GSMArena, Weibo

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024