TOPlist

Xiaomi 17T čeká obří vylepšení! Základní model dostane výkonný čip a velkou baterii

  • Xiaomi 17T dostane baterii o kapacitě 6 500 mAh, což je o tisícovku víc než u loňského modelu 15T
  • Fotoaparát zůstává naprosto stejný jako loni – 50MPx hlavní s OIS, 50MPx teleobjektiv a 12MPx ultraširokoúhlý
  • Výkon posílí čipset MediaTek Dimensity 9400, nabíjení ale zůstává na 67 W – telefon se očekává v září

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
31.1.2026 14:00
Ikona komentáře 0
xiaomi 15t pro zadni strana mocha gold v ruce

Sotva je za námi leden a Xiaomi už má v plánu další generaci své téčkové řady. Podle úniku ze zdrojového kódu HyperOS 3 se začínají rýsovat první detaily o chystaném Xiaomi 17T, které by mělo dorazit na trh tradičně koncem září. Zatímco v některých aspektech Xiaomi sází na vylepšení, jinde se zdá, že se firma drží hesla „co funguje, to se nemění“.

Největší novinkou má být navýšení kapacity baterie na 6 500 mAh. To je nárůst o celých 1 000 mAh oproti loňskému Xiaomi 15T, které mělo akumulátor o velikosti 5 500 mAh. S ohledem na to, že současný trend směřuje k větším bateriím, je to logický krok.

Méně příjemná je zpráva, že nabíjení zůstává na 67 W. Xiaomi sice patří mezi výrobce, kteří rychlonabíjení umí, ale zatímco vlajkové modely dostanou 90 nebo dokonce 100 W, střední třída zůstává konzervativní. S 6 500mAh baterií a 67W nabíjením můžete počítat s dobou nabíjení kolem 50 až 60 minut, což ale není úplně špatná hodnota.

Xiaomi 15T Handhold 01 Rose Gold R3 min

Podle úniku zůstává fotoaparát naprosto identický s loňským modelem. Xiaomi 17T má nabídnout 50MPx hlavní snímač s optickou stabilizací (OIS), 50MPx teleobjektiv s 2× optickým zoomem a 12MPx ultraširokoúhlý objektiv. Na papíře to vypadá slušně, ale jde o stejnou sestavu, jakou nabízí současný model už od září loňského roku.

Pozitivní zprávou je nasazení čipsetu MediaTek Dimensity 9400. Loňský model má Dimensity 8400, což je solidní čip, ale Dimensity 9400 je mnohem výkonnější a dával se i do (před)loňských TOP vlajek.

Jde o 3nm čipset s vysokým výkonem a zároveň dobrou energetickou efektivitou, takže kombinace s velkou baterií dává smysl. Pokud Xiaomi nastaví cenu rozumně, může 17T oslovit zákazníky, kteří hledají výkonný telefon s dlouhou výdrží, ale nechtějí utrácet 20 tisíc za vlajkovou loď.

Úniky vycházejí ze stejného zdroje, který přinesl informace o POCO X8 Pro, a pocházejí z kódu v HyperOS 3. To naznačuje, že Xiaomi skutečně pracuje na těchto modelech, nicméně do oficiálního uvedení zbývá ještě více než půl roku. Za tu dobu se může leccos změnit.

Stačí vám větší baterie a rychlejší čipset, nebo byste čekali víc?

Zdroj: GSMArena

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025