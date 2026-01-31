Xiaomi 17T čeká obří vylepšení! Základní model dostane výkonný čip a velkou baterii Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 17T dostane baterii o kapacitě 6 500 mAh, což je o tisícovku víc než u loňského modelu 15T Fotoaparát zůstává naprosto stejný jako loni – 50MPx hlavní s OIS, 50MPx teleobjektiv a 12MPx ultraširokoúhlý Výkon posílí čipset MediaTek Dimensity 9400, nabíjení ale zůstává na 67 W – telefon se očekává v září Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Sotva je za námi leden a Xiaomi už má v plánu další generaci své téčkové řady. Podle úniku ze zdrojového kódu HyperOS 3 se začínají rýsovat první detaily o chystaném Xiaomi 17T, které by mělo dorazit na trh tradičně koncem září. Zatímco v některých aspektech Xiaomi sází na vylepšení, jinde se zdá, že se firma drží hesla „co funguje, to se nemění“. Největší novinkou má být navýšení kapacity baterie na 6 500 mAh. To je nárůst o celých 1 000 mAh oproti loňskému Xiaomi 15T, které mělo akumulátor o velikosti 5 500 mAh. S ohledem na to, že současný trend směřuje k větším bateriím, je to logický krok. Méně příjemná je zpráva, že nabíjení zůstává na 67 W. Xiaomi sice patří mezi výrobce, kteří rychlonabíjení umí, ale zatímco vlajkové modely dostanou 90 nebo dokonce 100 W, střední třída zůstává konzervativní. S 6 500mAh baterií a 67W nabíjením můžete počítat s dobou nabíjení kolem 50 až 60 minut, což ale není úplně špatná hodnota. Podle úniku zůstává fotoaparát naprosto identický s loňským modelem. Xiaomi 17T má nabídnout 50MPx hlavní snímač s optickou stabilizací (OIS), 50MPx teleobjektiv s 2× optickým zoomem a 12MPx ultraširokoúhlý objektiv. Na papíře to vypadá slušně, ale jde o stejnou sestavu, jakou nabízí současný model už od září loňského roku. Pozitivní zprávou je nasazení čipsetu MediaTek Dimensity 9400. Loňský model má Dimensity 8400, což je solidní čip, ale Dimensity 9400 je mnohem výkonnější a dával se i do (před)loňských TOP vlajek. Jde o 3nm čipset s vysokým výkonem a zároveň dobrou energetickou efektivitou, takže kombinace s velkou baterií dává smysl. Pokud Xiaomi nastaví cenu rozumně, může 17T oslovit zákazníky, kteří hledají výkonný telefon s dlouhou výdrží, ale nechtějí utrácet 20 tisíc za vlajkovou loď. Úniky vycházejí ze stejného zdroje, který přinesl informace o POCO X8 Pro, a pocházejí z kódu v HyperOS 3. To naznačuje, že Xiaomi skutečně pracuje na těchto modelech, nicméně do oficiálního uvedení zbývá ještě více než půl roku. Za tu dobu se může leccos změnit. Stačí vám větší baterie a rychlejší čipset, nebo byste čekali víc? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce slevy Xiaomi Xiaomi 17T Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025