Xiaomi 17 Ultra má fantastický teleobjektiv. Podívejte se, jak fotí

Na český trh koncem února přišel fotomobil Xiaomi 17 Ultra s cenou 35 990 Kč Mezi jeho hlavní trumfy patří 200Mpx teleobjektiv s pokročilou technologií ohnisek Fotografie pořízené s ním jsou detailní ve dne i v noci, navíc neobsahují šum

Adam Kurfürst Publikováno: 18.3.2026 08:00

Méně může být více a dokazuje to i vlajkový fotomobil Xiaomi 17 Ultra, který byl před nedávnem uveden na český trh s cenou 35 990 Kč (popřípadě 48 499 Kč ve verzi Leica Leitzphone powered by Xiaomi). Zatímco jeho předchůdce disponoval dvěma separátními teleobjektivy s různými ohniskovými vzdálenostmi a optickými snímači, novince stačí pouze jeden, který je navíc ještě šikovnější. Pojďme se detailněji podívat na to, jak pracuje a jaké fotky z něj budete schopni dostat. Teleobjektiv se čtyřmi ohniskovými vzdálenostmi Xiaomi 17 Ultra podědilo senzor teleobjektivu po loňském modelu. Disponuje tedy 200Mpx snímačem Samsung ISOCELL HPE s plochou 1/1,4", který je v podstatě tak velký jako senzory pohánějící hlavní fotoaparáty u mobilů střední třídy. Na to, že by mělo jít o doprovodný objektiv, lidově řečeno „dost slušný". Praktické důsledky jsou zřejmé. Díky většímu optickému formátu dovede snímač zachytit více světla a poskytnout tak citelně lepší výsledky i v podmínkách se zhoršeným osvětlením. Pokud momentálně nevlastníte dražší vlajkovou loď, nebo minimálně ne tak hardwarově pokročilou, pravděpodobně budete při focení teleobjektivem zvyklí na alespoň trochu zašumělé a méně detailní snímky. U Xiaomi 17 Ultra, jak uvidíte níže, je to ale jiná pohádka. Ten pravý technologický pokrok ale souvisí se samotnými zoomy. Teleobjektiv totiž pracuje s ohniskovými vzdálenostmi v rozsahu 75 až 100 mm, a to díky třem skupinám objektivů a speciálnímu mechanismu, který s nimi pohybuje. Skutečný optický zoom (bez nutnosti digitálního ořezu) se tak pohybuje od 3,2x do 4,3x přiblížení. Pokud bychom se měli bavit o zoomu, který je pouze „na úrovni optického", zvládne Xiaomi 17 Ultra fotit až do 400 mm – to je pro představu 17,2x přiblížení! Za to vše vděčíme samozřejmě dlouholétemu partnerství Xiaomi s německou firmou Leica, která se stará právě o objektivy. Je fascinující vidět, jaký má spolupráce obou značek praktický přesah. Zdaleka totiž nejde o pouhý marketingový tah. Úchvatné denní fotky při jakékoliv ohniskové vzdálenosti Co také určitě není jen marketing, je výkon teleobjektivu při fotografování s různými ohniskovými vzdálenostmi. V rozsahu od 75 do 100 mm je barevné podání, detailnost a schopnost telefonu správně rozmazat podání naprosto nekompromisní. S ohledem na technické provedení si dovolím vypíchnout právě tuto fotografii, která s neskutečným množstvím detailů zachycuje obličejové rysy figuranta a zároveň velmi dobře pracuje s bokeh efektem. Fotografování přírody zase pěkně usnadňuje makro režim, který spoléhá právě na schopnosti teleobjektivu. Zde si můžete vybrat jednu ze čtyř úrovní optického zoomu (75 mm, 85 mm, 90 mm a 100 mm). Úchvatná je i konzistence napříč ohnisky – při skoku ze 75 mm na 90 mm se skutečně mění jen přiblížení, nikoliv nádech celé fotografie. Neméně působivé jsou pak snímky pořízené s digitálním výřezem, viz níže. U 200mm ohniska se i poměrně slušně drží detailnost, v režimu 400mm (to odpovídá onomu 17,2x zoomu) už zas tak pestré nejsou. Fascinující detaily a přesnost nočních fotografií Xiaomi 17 Ultra v noci funguje působivě. Fotografie neobsahují šum, jsou plné detailů a v režimu Leica Vibrant, který jsem používal nejčastěji, zlákají i parádním barevným podáním. Přesvědčte se sami. Jako bonus na konec přikládám fotografii měsíce. Při zamíření na něj a přiblížení nad úroveň 20x se vám zpřístupní možnost zapnout režim superměsíce. Fotografie jsou dost pravděpodobně upravené umělou inteligencí, ale chcete-li hezkou vzpomínku, potěší i tak. Jak se fotografie pořízené teleobjektivem Xiaomi 17 Ultra líbí vám?

O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…