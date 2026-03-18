TOPlist

Xiaomi 17 Ultra má fantastický teleobjektiv. Podívejte se, jak fotí

  • Na český trh koncem února přišel fotomobil Xiaomi 17 Ultra s cenou 35 990 Kč
  • Mezi jeho hlavní trumfy patří 200Mpx teleobjektiv s pokročilou technologií ohnisek
  • Fotografie pořízené s ním jsou detailní ve dne i v noci, navíc neobsahují šum

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
18.3.2026 08:00
Ikona komentáře 0
xiaomi 17 ultra v ruce u dveri kaplicky

Méně může být více a dokazuje to i vlajkový fotomobil Xiaomi 17 Ultra, který byl před nedávnem uveden na český trh s cenou 35 990 Kč (popřípadě 48 499 Kč ve verzi Leica Leitzphone powered by Xiaomi). Zatímco jeho předchůdce disponoval dvěma separátními teleobjektivy s různými ohniskovými vzdálenostmi a optickými snímači, novince stačí pouze jeden, který je navíc ještě šikovnější. Pojďme se detailněji podívat na to, jak pracuje a jaké fotky z něj budete schopni dostat.

Teleobjektiv se čtyřmi ohniskovými vzdálenostmi

Xiaomi 17 Ultra podědilo senzor teleobjektivu po loňském modelu. Disponuje tedy 200Mpx snímačem Samsung ISOCELL HPE s plochou 1/1,4”, který je v podstatě tak velký jako senzory pohánějící hlavní fotoaparáty u mobilů střední třídy. Na to, že by mělo jít o doprovodný objektiv, lidově řečeno „dost slušný“.

Praktické důsledky jsou zřejmé. Díky většímu optickému formátu dovede snímač zachytit více světla a poskytnout tak citelně lepší výsledky i v podmínkách se zhoršeným osvětlením. Pokud momentálně nevlastníte dražší vlajkovou loď, nebo minimálně ne tak hardwarově pokročilou, pravděpodobně budete při focení teleobjektivem zvyklí na alespoň trochu zašumělé a méně detailní snímky. U Xiaomi 17 Ultra, jak uvidíte níže, je to ale jiná pohádka. 

xiaomi 17 ultra teleobjektiv mechanismus zevnitr

Ten pravý technologický pokrok ale souvisí se samotnými zoomy. Teleobjektiv totiž pracuje s ohniskovými vzdálenostmi v rozsahu 75 až 100 mm, a to díky třem skupinám objektivů a speciálnímu mechanismu, který s nimi pohybuje. Skutečný optický zoom (bez nutnosti digitálního ořezu) se tak pohybuje od 3,2x do 4,3x přiblížení. Pokud bychom se měli bavit o zoomu, který je pouze „na úrovni optického“, zvládne Xiaomi 17 Ultra fotit až do 400 mm – to je pro představu 17,2x přiblížení!

Za to vše vděčíme samozřejmě dlouholétemu partnerství Xiaomi s německou firmou Leica, která se stará právě o objektivy. Je fascinující vidět, jaký má spolupráce obou značek praktický přesah. Zdaleka totiž nejde o pouhý marketingový tah.

Úchvatné denní fotky při jakékoliv ohniskové vzdálenosti

Co také určitě není jen marketing, je výkon teleobjektivu při fotografování s různými ohniskovými vzdálenostmi. V rozsahu od 75 do 100 mm je barevné podání, detailnost a schopnost telefonu správně rozmazat podání naprosto nekompromisní.

xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 39

S ohledem na technické provedení si dovolím vypíchnout právě tuto fotografii, která s neskutečným množstvím detailů zachycuje obličejové rysy figuranta a zároveň velmi dobře pracuje s bokeh efektem.

xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 6
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 5
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 7
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 11

Fotografování přírody zase pěkně usnadňuje makro režim, který spoléhá právě na schopnosti teleobjektivu. Zde si můžete vybrat jednu ze čtyř úrovní optického zoomu (75 mm, 85 mm, 90 mm a 100 mm).

xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 41
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 40
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 38
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 37

Úchvatná je i konzistence napříč ohnisky – při skoku ze 75 mm na 90 mm se skutečně mění jen přiblížení, nikoliv nádech celé fotografie.

xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 30
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 36
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 24
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 28
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 18
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 35
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 33
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 26
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 12
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 32
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 17
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 16

Neméně působivé jsou pak snímky pořízené s digitálním výřezem, viz níže. U 200mm ohniska se i poměrně slušně drží detailnost, v režimu 400mm (to odpovídá onomu 17,2x zoomu) už zas tak pestré nejsou.

xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 14
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 13
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 8
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 15
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 10
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 9
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 31
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 18
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 2
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 27

Fascinující detaily a přesnost nočních fotografií

Xiaomi 17 Ultra v noci funguje působivě. Fotografie neobsahují šum, jsou plné detailů a v režimu Leica Vibrant, který jsem používal nejčastěji, zlákají i parádním barevným podáním. Přesvědčte se sami.

xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 3
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 25
xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 4

Jako bonus na konec přikládám fotografii měsíce. Při zamíření na něj a přiblížení nad úroveň 20x se vám zpřístupní možnost zapnout režim superměsíce. Fotografie jsou dost pravděpodobně upravené umělou inteligencí, ale chcete-li hezkou vzpomínku, potěší i tak.

xiaomi 17 ultra fotografie porizena teleobjektivem 1

Jak se fotografie pořízené teleobjektivem Xiaomi 17 Ultra líbí vám?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

