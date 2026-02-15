DxOMark: Xiaomi 17 Ultra patří ke špičce, nejlepší však není. Má výborný teleobjektiv a dobrou kontrolu šumu Hlavní stránka Zprávičky Server DxOMark otestoval fotoaparát Xiaomi 17 Ultra a udělil mu 166 bodů za celkový výkon Telefon se umístil na 6. místě globálního žebříčku a vyniká zejména v oblasti teleobjektivu a portrétů Video režim zaostává za nejlepšími konkurenty kvůli nepříliš plynulému autofokusu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi 17 Ultra brzy zamíří i na český trh společně s levnějším modelem Xiaomi 17 a chytrými hodinkami Xiaomi Watch 5, o jejichž evropské verzi jsme přinesli klíčové informace jako první na světě. Než se však vlajková loď dostala do českých obchodů, její fotografické schopnosti už prověřil renomovaný server DxOMark. Výsledky jsou více než solidní, byť na úplnou špičku žebříčku novinka nedosáhla. Šesté místo v globálním žebříčku Teleobjektiv a portréty jako hlavní trumfy Textura a šum patří k nejlepším Video zaostává za špičkou Pro koho bude Xiaomi 17 Ultra ideální? Šesté místo v globálním žebříčku Xiaomi 17 Ultra v testech DxOMark získalo celkové skóre 166 bodů, čímž se zařadilo na 6. příčku globálního žebříčku fotomobilů. Za fotografickou část si vysloužilo 170 bodů, zatímco video dosáhlo na 157 bodů. V kategorii ultra prémiových telefonů tak Xiaomi předstihlo například Honor Magic8 Pro či Google Pixel 10 Pro XL, ale nedokázalo překonat Huawei Pura 80 Ultra na vrcholu žebříčku se 175 body. Oproti předchůdci Xiaomi 15 Ultra jde o znatelný posun kupředu. Novinka těží z velkého 1palcového hlavního snímače s rozlišením 50 Mpx, 50Mpx ultraširokoúhlého objektivu a především impozantního 200Mpx teleobjektivu s periskopovou konstrukcí a proměnlivou ohniskovou vzdáleností 75–100 mm. Teleobjektiv a portréty jako hlavní trumfy DxOMark vyzdvihuje především výkon teleobjektivu, v němž se Xiaomi 17 Ultra řadí mezi tři nejlepší testovaná zařízení. Telefon nabízí kontinuální zoom s dobrými detaily od hlavního snímače až po extrémní přiblížení. Obzvláště dobře si vede v rozsahu 35–75 mm ekvivalentu kinofilmu, tedy ještě před přepnutím na dedikovaný tele modul. Xiaomi 18 nabídne skvělý teleobjektiv. Známe i detaily o displeji a výkonu Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Vynikajících výsledků dosahuje také v portrétním režimu. Testeři chválí přesnou segmentaci subjektu včetně jemných detailů jako jsou vlasy, silné a esteticky příjemné rozmazání pozadí i přirozeně vypadající kruhové odlesky. Výchozí vyhlazování pleti je aplikováno decentně a ve většině situací nepůsobí rušivě. Textura a šum patří k nejlepším V oblasti zachování textury patří Xiaomi 17 Ultra k absolutní špičce. Vysoká úroveň detailů zůstává zachována napříč většinou světelných podmínek a telefon si dobře poradí i s pohybujícími se subjekty. To z něj činí dobrou volbu pro fotografování sportu, domácích mazlíčků nebo rodinných momentů s dětmi. Šum je rovněž pod kontrolou a v reálných scénách prakticky nepozorovatelný. Agresivní redukce šumu však má své stinné stránky – občas se mohou objevit drobné artefakty v textuře nebo kvantizace v jednobarevných plochách. Video zaostává za špičkou Zatímco ve fotografii Xiaomi 17 Ultra exceluje, video režim mírně pokulhává. Se 157 body zaostává za konkurencí typu Apple iPhone 17 Pro, který v této kategorii dosáhl 172 bodů. Hlavní problémy se týkají autofokusu, který není vždy plynulý a občas ztrácí sledování obličeje. Přechody mezi jednotlivými objektivy jsou při zoomování znatelné. Expozice a vyvážení bílé mohou být při náhlých změnách osvětlení mírně nestabilní. Stabilizace obrazu funguje spolehlivě při chůzi, ale rychlejší pohyby mohou způsobit drobné chvění. Pro běžné natáčení je výkon dostatečný, profesionálové však mohou sáhnout po jiném zařízení. Pro koho bude Xiaomi 17 Ultra ideální? Xiaomi 17 Ultra se hodí především pro nadšence do mobilní fotografie, kteří ocení silný teleobjektiv a kvalitní portrétní režim. Telefon vyniká v zachování detailů i při slabém osvětlení a nabízí přirozené podání barev. Naopak ti, kdo se věnují primárně natáčení videí nebo často fotografují skupinové snímky, by měli zvážit konkurenci – omezená hloubka ostrosti může způsobit, že osoby v popředí občas nejsou správně zaostřené. Plánujete si Xiaomi 17 Ultra pořídit? Zdroje: DxOMark (1, 2, 3) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon fotomobil vlajková loď Xiaomi Xiaomi 17 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024