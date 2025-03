Xiaomi 16 se může od základu změnit. Prý už nepůjde o vlajku, na kterou jsme zvyklí

Nikoho asi příliš nepřekvapí, že Xiaomi již pracuje na příští generaci vlajkových lodí. Na český trh sice aktuální řada dorazila teprve nedávno, ale do Číny by se nadcházející modely měly podívat již v září. Nejlevnější model by se přitom mohl od základu změnit.

Xiaomi 15 i modely z předchozích let cílily na uživatele, kteří preferují kratší úhlopříčku displeje. Letošní vlajka tak nabízí 6,36″ AMOLED obrazovku, což z ní dělá podstatně menší telefon, než je například Xiaomi 15 Ultra se 6,73″ panelem. Z Číny však nyní zaznívá, že by výrobce mohl učinit drastické rozhodnutí.

Podle populárního leakera, jenž na platformě Weibo vystupuje jako Smart Pikachu, by mohlo Xiaomi 16 dorazit s větším displejem. Délku úhlopříčky bohužel nespecifikoval, takže je těžké udělat si představu o tom, jak moc rozměry telefonu narostou. Výrobce se má k tomuto kroku uchýlit proto, aby ztenčil konstrukci. Komponenty by totiž mohl rozprostřít po větší ploše.

Xiaomi 16 má podle všeho dorazit s periskopickým teleobjektivem namísto dosud používaného teleobjektivu s trojnásobným optickým přiblížením. Teoreticky by mohl i základní model poskytnout 5x zoom, jako to umí Xiaomi 15 Pro.

Na další detaily o Xiaomi 16 si každopádně ještě budeme muset počkat. Od plánovaného termínu uvedení jsme přece jenom ještě několik měsíců vzdáleni, takže nelze očekávat, že bychom v dohledné době dostali podrobný seznam parametrů.

Jak se na Xiaomi 16 těšíte vy?

Zdroje: Weibo, Notebookcheck