Xiaomi chystá naprostou šílenost! Pohřbí tento kousek levné bezzrcadlovky?

Xiaomi 15 Ultra má přinést významné vylepšení fotoaparátů

Zařízení by mohlo být představeno v lednu 2025, těsně před uvedením řady Galaxy S25

Očekává se, že nabídne 200MP teleobjektiv a gigantický hlavní snímač

Když Xiaomi letos v únoru vypustilo do světa model 14 Ultra, byl to pořádný šok pro fotografické nadšence. Konečně se totiž do Evropy dostala „Ultra“ verze, která spolu s vivo X100 Pro okamžitě zamířila na špičku žebříčků nejlepších fotomobilů. A zdá se, že čínská firma nemá v plánu usnout na vavřínech. Podle nejnovějších úniků se totiž chystá model 15 Ultra, který by mohl posunout laťku ještě o kus výš.

Začněme tím nejzajímavějším – hlavním snímačem. Xiaomi údajně plánuje použít senzor větší než 1 palec. To by byl na poli smartphonů naprosto husarský kousek, jelikož nynější Xiaomi 14 Ultra disponuje už tak (na poměry telefonů) gigantickým senzorem LYT-900. Větší senzor znamená více světla, lepší dynamický rozsah a potenciálně i lepší bokeh efekt. Jen doufejme, že Xiaomi zvládne i zpracování obrazu, protože sebelepší hardware je bez dobrého softwaru k ničemu. Vzhledem k tomu, že Číně takřka jistě opět pomůže německá Leica, bych ale neměl nejmenší obavy.

Heard Xiaomi 15 Ultra might launch by January just before Lunar Year Global launch at MWC Snapdragon 8 Gen 4

50MP + 50MP + 50MP + 200MP setup — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 23, 2024

Další zajímavostí je dvojice teleobjektivů. Ty sice nabízí už letošní Ultra, ale ta nadcházející by je mohla významně předčit. Jedním z nich by mohl být 200MP periskopický teleobjektiv se 4náosbným optickým zoomem a velikostí 1/1,4 palce. Tento senzor by měl obstarat rovněž funkci zvanou „‚Concert Videography“, jež má dopomoci k ještě lepší kvalitě videa a to až pro 30násobné přiblížení.

Co se týče designu, Xiaomi zřejmě zůstane u kruhového modulu fotoaparátu, ale s přepracovaným uspořádáním. Zajímavé je také načasování uvedení. Firma zřejmě plánuje představit novou Ultru v lednu 2025, těsně před uvedením řady Samsung Galaxy S25. Fikaný tah, jak ukrást Samsungu trochu slávy a pozornosti médií. Evropské představení je údajně naplánováno opět na únor, dočkat bychom se jej měli na veletrhu MWC v Barceloně.

Jak se těšíte na Xiaomi 15 Ultra?

Zdroj: Yogesh Brar, Gizmochina