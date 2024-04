Řada Xiaomi 14T byla už dříve spatřena v certifikační databázi IMEI

Řada Xiaomi 13T sklidila velký úspěch. Daří se jí v prodejích i recenzích a není divu, že se čínský gigant chystá na představení další generace. Řada Xiaomi 14T podle všeho opět zahrne dva modely: standardní Xiaomi 14T a vylepšenou verzi Pro, přičemž jejich existenci nyní potvrdil kód ukrytý v nadstavbě HyperOS.

Xiaomi 14T Pro (kódově označováno jako „rothko“) má být podle všeho vylepšenou verzí chystaného Redmi K70 Ultra, které zůstane exkluzivní pro Čínu. Nabídne čipset MediaTek Dimensity 9300 tikající například ve vivo X100 Pro. Oproti Redmi však „téčkové“ Xiaomi dostane fotoaparáty Leica a pravděpodobně také bezdrátové nabíjení. Standardní Xiaomi 14T ponese kódové označení „degas“ a bude rovněž dostupné globálně. Očekává se, že si zachová procesor Dimensity 8200 Ultra z předchůdce.

Redmi K70 Ultra by mělo být v Číně uvedeno na trh v srpnu, zatímco globální uvedení řady Xiaomi 14T se očekává v září. Už před měsícem jsme vás informovali také o 5000mAh baterii s podporou až 150W nabíjení. Uvidíme, zda si Xiaomi připraví ještě nějaké eso. Segment budget vlajek je pro zákazníky jedním z nejzajímavějších a kdyby se do té doby podařilo dotáhnout generativní AI v HyperOS, byl by to zajímavý prodejní argument. V současnosti ho totiž nabízejí jen vyloženě vlajkové telefony od konkurence.

Zdroj: gizmochina.com