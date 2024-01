Xiaomi 14 Ultra může mít výrazný triumf! Čím porazí soupeře?

Xiaomi 14 Ultra patří k nejočekávanějším telefonům letošního roku

Mezi největší soupeře se zařadí Samsung Galaxy S24 Ultra nebo OnePlus 12

Telefon by mohl dorazit ve dvou variantách, rozdíl bude u předního fotoaparátu

Xiaomi 13 Ultra už půl roku používám jako hlavní mobilní telefon a jsem s tímto strojem maximálně spokojen. Přesto netrpělivě vyhlížím nástupce, Xiaomi 14 Ultra nabídne procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a pravděpodobně ještě lepší fotoaparát. Ten byl skvělý už u loňské verze, letos Xiaomi vsadí na senzor Sony LYT-900.

Samozřejmostí budou kvalitní materiály a atraktivní design. Podle posledních zpráv se ale zdá, že Xiaomi si připravilo ještě jeden triumf, o kterém se dosud nemluvilo. Týká se předního fotoaparátu… Ten nezaujme rozlišením nebo kvalitou nahrávaného videa, ale svou konstrukcí!

Xiaomi 14 Ultra má údajně vzniknout ve dvou variantách, přičemž jedna z nich by měla přední fotoaparát ukrytý v displeji. K dispozici byste tedy měli displej bez jakýchkoliv výřezů nebo průstřelů, podobně jako to už několik let umí například Nubia. Pokud by se tyto spekulace potvrdily, měl bych další důvod vyměnit stávající Xiaomi 13 Ultra za novější model. Průstřel v displeji je za mě elegantní a nemám s ním problém, zbavit se jej ale úplně by přirozeně bylo ještě lepší. Osobně navíc přední fotoaparát používám naprosto minimálně, případná nižší kvalita snímků nebo videa mě vůbec netrápí.

Xiaomi 14 Ultra dorazí do České republiky!

Na potvrzení (nebo vyvrácení) této spekulace si budeme muset ještě pár týdnů počkat. Xiaomi 14 Ultra se představí ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku a tentokráte zamíří do Evropy! První (údajné) snímky Xiaomi 14 Ultra už na internetu kolují, telefon je ale ukrytý ve výrazném obalu, který chrání vzhled novinek před prozrazením. Fotoaparáty na zadní straně ale na první pohled vypadají rozmístěné podobně jako u loňského Xiaomi 13 Ultra.

Jsem zvědav, jestli se Xiaomi podaří odstranit hrb, který se na Xiaomi 13 Ultra stal důležitou součástí vzhledu. Jeho design si ale nezamiloval každý, v mém okolí na něj byly velmi rozporuplné reakce. Těším se na HyperOS v kombinaci s operačním systémem Android 14. Uvidíme, jestli dokáže Xiaomi ještě v nějaké oblasti překvapit, umístění předního fotoaparátu do displeje by mi ale udělalo velkou radost.

Těšíte se na Xiaomi 14 Ultra?

Zdroj: gizmochina