Design Xiaomi 14 Ultra už není tajemstvím! Líbí se vám?

Xiaomi 14 Ultra bude představeno na veletrhu MWC v Barceloně za necelé dva týdny

Vzhled telefonu už není tajemstvím, na internet se dostaly velmi kvalitní rendery

Proti loňskému modelu nejsou změny výrazné, jedna příjemná novinka potěší

Xiaomi 14 Ultra se už za necelé dva týdny stane novou vlajkovou lodí Xiaomi a na telefon se moc těšíme. O jeho výbavě už víme prakticky vše, základem bude výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, už z výroby bude telefon spoléhat na HyperOS společně s Androidem 14.

Skvěle vypadají fotoaparáty, na zádech najdeme hned čtveřici senzorů s rozlišením 50 megapixelů, největší očekávání samozřejmě vzbuzuje hlavní snímač Sony LYT-900. Zachovány zůstaly dva teleobjektivy s 3,2 respektive 5x optickým přiblížením. Co design?

Na první pohled působí zadní strana telefonu hodně podobně jako v loňském roce u modelu Xiaomi 13 Ultra, prakticky se nezměnil design obřího fotomodulu na zádech. Jeden zásadní rozdíl tady ale je – u loňského modelu byla necelá polovina telefonu o něco tlustější než druhá (můžete se mrknout na fotografii níže).

Na většině fotografií to nebylo vidět, ale v reálu to úplně dokonale nevypadalo. Novinka tento neduh odbourává, záda jsou krásně rovná a telefon má všude stejnou tloušťku, samozřejmě s výjimkou zmíněného fotomodulu. Za mě je toto zásadní plus a jsem rád, že Xiaomi dokázalo tento nehezký (jakkoliv originální a výrazný) prvek odstranit.

Xiaomi 14 Ultra bude chtít zaujmout pozici jednoho z nejlepších mobilních telefonů ve světě operačního systému Android, minimálně pokud se budeme bavit o fotoaparátu. Bohužel se trochu obáváme vysoké cenovky, za skvělý a nekompromisní přístroj si Xiaomi nepochybně řekne o pořádnou sumu peněz. Uvidíme, co všechno výrobce dokázal ještě vylepšit ve srovnání s loňským modelem Xiaomi 13 Ultra. Atraktivnější design, výkonnější procesor a lepší fotoaparát je ale velmi dobrý základ.

Jak se vám líbí Xiaomi 14 Ultra?

Zdroj: mysmartprice