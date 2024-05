4 důvody, proč je Xiaomi 14 nejlepší kompaktní vlajka současnosti

Xiaomi 14 patří mezi nejlepší vlajkové telefony na trhu

Ukážeme si 4 důvody, proč jde o nejlepší kompakt současnosti

Zaujme designem, výkonem, fotoaparáty i slušnou výdrží

Svět mobilních telefonů se za poslední roky proměnil k nepoznání. Doba, kdy jsme telefonům s 5palcovými displeji říkali „tabletofony“, je dávno pryč a úhlopříčky blížící se sedmi palcům, jsou dnes naprosto běžné. Někteří výrobci však nezapomněli na uživatele, kteří shánějí kompaktní, ale zároveň velmi dobře vybavený smartphone s minimem kompromisů. Jedním z těchto telefonů je rozhodně Xiaomi 14, které jsem pro vás před nějakou dobou recenzoval. Pro ty, kteří nechtějí číst detailní, ale poněkud vyčerpávající text, jsem si připravil 4 důvody, proč je čínský počin z mého pohledu nejlepší kompaktní vlajkou současnosti.

Xiaomi 14: Specifikace

Specifikace Xiaomi 14 Displej 6,36″ LTPO OLED, 2670 x 1200, 120Hz, 3000 nitů (špička), HDR10+, Always-On Ochranné sklo Gorilla Glass Victus (1. generace) Rozměry a váha 152.8 x 71.5 x 8.2 mm, 188 gramů Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Paměť 12/16 GB LPDDR5X RAM, 256/512 GB UFS 4.0 Software Android 14, HyperOS, 5 let aktualizací Baterie 4610mAh, 90W kabelové, 50W bezdrátové, 10W reverzní nabíjení Hlavní kamera 50MP širokoúhlý, 50MP teleobjektiv (3,2x), 50MP ultraširoký Selfie kamera 32MP Konektivita Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Dual SIM, eSIM Tělo boční rám z lesklého kovu, skleněná záda Certifikace IP68 Stylus Není Reproduktory Stereo, Dolby Atmos Cena od 21 999 Kč

Kompaktní design si zamilujete

Už jsem to naznačoval v úvodu. Kompaktnost je pro mnohé uživatele klíčová a používání Xiaomi 14 jsem si po celou dobu testování neskutečně užíval, jelikož standardně používám obrovská pádla. Najednou necítíte zátěž v kalhotách či bundě a o telefonu skoro nevíte, jelikož váží pouze 188 gramů. Díváme se na jednu z nejmenších aktuálních vlajek na trhu, menší rozměry má jen Galaxy S24 či loňský Zenfone 10.

OLED displej o velikosti 6,36 palce je však stále dostatečně velký na obsluhu čehokoliv, na telefonu jsem mnohokrát stříhal video v CapCutu a hrál Diablo Immortal. Jasně, na tyto úkony krapet lépe slouží zmíněná pádla, jen je potřeba zmínit, že i na relativně kompaktním kusu hardwaru můžete být produktivní nebo se odreagovat nějakou pařbou. Nelze opomenout ani design jako takový, Xiaomi 14 osobně považuji za jeden z nejhezčích telefonů současnosti, zejména v mnou testované zelené verzi má jedinečný charakter.

Výkon, který ohromí i náročné uživatele

Nenechte se mýlit kompaktní velikostí — Xiaomi 14 v sobě skrývá to nejlepší, co je aktuálně schopna Android scéna nabídnout. Pohání ho procesor Snapdragon 8 Gen 3, který zvládne i ty nejnáročnější úkoly s lehkostí, jak jsem zmiňoval v předchozím odstavci. Ať už hrajete hry, stříháte videa nebo pracujete s fotkami, Snapdragon 8 Gen 3 vám s 12 GB RAM typu LPDDRX a 256/512GB úložištěm UFS 4.0 poskytne doopravdy špičkový výkon. Čínská firma procesor moc neškrtí, takže je vše bleskurychlé, má to ale trochu negativní dopad na odvod tepla. Při měření jsem byl schopen přesáhnout 47 stupňů Celsia. Tato teplota už je při držení v rukou poměrně nepříjemná, ale děje se tak pouze při extrémně náročných operacích, běžné používání je samozřejmě bez potíží.

Pozitivní body dávám Xiaomi 14 také za sílu signálu a konektivitu. Nechybí nejnovější standardy jako Wi-Fi 7 či Bluetooth 5.4. Stále jsou to relativně nové technologie, ale dá se předpokládat, že se budou poměrně rychle rozšiřovat. Takže až si za tři roky (kdy bude mít telefon mimochodem stále aktuální systém) koupíte Wi-Fi 7 router, budete moci benefitovat ze všech výhod tohoto standardu.

Vynikající soustava fotoaparátů Leica

Milujete focení? Pak si Xiaomi 14 dost pravděpodobně oblíbíte. Na trhu neexistuje za danou cenu lepší fotomobil, základní Galaxy S24 je z mého pohledu minimálně o půl úrovně níž. Xiaomi na fotoaparátech opět spolupracovalo s německou Leicou, nasadilo oproti loňsku lepší hlavní fotoaparát a výsledky jsou opravdu působivé. Barevné nastavení, ale i vychytávky ve fotoaplikaci, vás dost pravděpodobně okouzlí, stejně jako mě. Navíc se díváme na vyváženou soustavu skládající se z hlavního a ultraširokého snímače, pochopitelně nechybí ani 3,2x teleobjektiv. Všechny snímače mají rozlišení 50 MP a podávají skvělé výsledky nejen za dne, ale také večer. Překvapí také kvalita videa. To lze natáčet až v 8K rozlišení, použitelnější bude ale i s ohledem na zátěž paměti 4K.