Nejvýkonnější herní konzole ve slevě! Xbox Series X je k mání v nové edici

Pokud jste v poslední době hledali Xbox Series X v českých obchodech, možná jste narazili na zajímavý problém – klasická černá verze s mechanikou téměř zmizela z nabídky. Dobrou zprávou je, že digitální edice v elegantní bílé barvě Robot White je nyní v akci na Smarty za 14 716 Kč (s použitím slevového kódu EXTRA5), což představuje 5% slevu z původní ceny 15 490 Kč.

Proč mizí klasický Xbox Series X z českého trhu?

Situace se standardní verzí konzole Xbox Series X v České republice i dalších zemích střední Evropy je přinejmenším zvláštní. Velké e-shopy jako Alza, Datart či CZC buď nemají konzoli skladem, nebo ji dokonce zcela odstranily ze své nabídky.

Zajímavé je, že na západních trzích, například v Německu či Rakousku, je standardní Xbox Series X nadále běžně dostupný. Vše nasvědčuje tomu, že Microsoft změnil strategii pro střední Evropu a upřednostňuje trhy, kde hráči utrácejí více peněz za hry a služby.

Digitální bílá edice jako alternativa

Xbox Series X Digital Edition v barvě Robot White představuje zajímavou alternativu pro hráče, kteří touží po plném výkonu nejvýkonnější konzole od Microsoftu. Nabízí stejný výkon jako standardní verze – 4K rozlišení při až 120 FPS, podporu HDR, Ray-Tracing a rychlý 1TB SSD disk. Jediným rozdílem je absence mechaniky pro fyzické disky a samozřejmě nový, elegantní bílý design.

V balení najdete kromě konzole také bezdrátový ovladač v barvě Robot White s černým D-padem. Pro hráče, kteří už přešli na digitální distribuci her nebo využívají Xbox Game Pass, může být tato verze přijatelnou volbou.

Dobrá koupě, nebo lepší počkat?

Cena 14 716 Kč za Xbox Series X Digital Edition není vyloženě výhodná, když si uvědomíme, že před několika lety bylo možné standardní verzi s mechanikou koupit v akcích i za 10 tisíc korun. Na druhou stranu, aktuální situace na trhu nenabízí lepší alternativy (pokud nechcete přesedlat na Playstation) a v dohledné době se to pravděpodobně nezmění.

Je také dobré vzít v úvahu, že podle odhadů by nová generace konzolí (Xbox a PlayStation 6) měla přijít na trh během příštích 2-3 let. Pro hráče, kteří chtějí přeskočit na současnou generaci až nyní, tedy nemusí být investice do plné ceny konzole tou nejlepší volbou.

Alternativy pro české hráče

Pokud vám digitální edice nevyhovuje nebo za ní nechcete platit tolik, zbývají vám v podstatě jen dvě možnosti: sáhnout po levnějším Xbox Series S, který je stále běžně dostupný, nebo se poohlédnout po nákupu konzole v sousedních zemích, jako je Rakousko nebo Německo, kde je standardní Xbox Series X stále v nabídce. Třetí možností může být nákup na Bazoši, kde se jich vyskytuje poměrně dost a prodejci za ně chtějí pod 10 tisíc.

Verdikt: koupit, nebo ne?

Pokud jste už přešli na digitální distribuci her a líbí se vám bílý design, nabídka Xbox Series X Digital Edition za 14 716 Kč může být zajímavá. Dostanete plný výkon konzole nové generace a elegantní design, který se může lépe hodit do vašeho interiéru než klasická černá verze.

Na druhou stranu, pokud vám záleží na možnosti přehrávat fyzické disky nebo chcete počkat na výhodnější nabídku, možná bude lepší ještě vydržet. S blížícím se koncem životního cyklu současné generace konzolí by mohly přijít zajímavější slevy, i když při současné situaci na českém trhu to není jisté.

A pro ty, kteří se ptají, zda vůbec investovat do konzole, když za 2-3 roky přijde nová generace – záleží na tom, jak moc chcete hrát aktuální tituly. Xbox Series X/S má před sebou ještě několik let podpory a řadu exkluzivních titulů, takže pokud nechcete čekat, může být i tato „zpožděná“ koupě rozumnou volbou.

Máte zkušenosti s Xboxem Series?