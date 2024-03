V létě vyjde nový Xbox! Vypadá pěkně, ale nejspíš vás zklame

V létě má rodinku konzolí Xbox doplnit nový kousek

Na internet unikly jeho fotografie, dorazí v bílé barvě

Přestože si určitě najde své příznivce, nejspíš vás zklame

Ceny konzolí „nové generace“ neustále klesají, před nedávnem jsme například psali o pěkné slevě na Xbox Series S, který se aktuálně dá pořídit za cenu pod 5 000 Kč, a navíc k němu ještě dostanete tříměsíční Game Pass Ultimate zcela zdarma. Teď vyplavaly na povrch informace, že Microsoft v létě rozšíří zelenou rodinku herního hardwaru o nový přírůstek, ale zřejmě vás tím ze židle nezvedne.

Zpravodajský web eXputer se díky svému blíže nepopsanému zdroji exkluzivně dostal k fotografiím nevydané konzole bílé barvy. Dle dostupných informací se jedná o novou variantu Xboxu Series X, která nedisponuje diskovou mechanikou. V tomhle ohledu se tak bude podobat levnému Xboxu Series S, na němž rozběhnete pouze digitální edice videoher. Pravost uniklých fotografií potvrzuje portál The Verge, jenž údajně viděl dokumenty s podrobnými informacemi o konzoli.

Podle serveru eXputer máme očekávat pouze drobná vylepšení. K výkonnostnímu posunu méně významného charakteru by sice teoreticky mohlo dojít v důsledku upgradovaného chladicího systému, ale s významnějšími obměnami hardwaru bohužel skutečně počítat nemůžeme.

K čemu tedy bude z pohledu spotřebitele nová varianta konzole dobrá? Inu, je to prosté. Digitální verze konzolí disponují menším počtem komponent než ty s mechanikou, takže se sníží výrobní cena, což pochopitelně způsobí i pokles ceny koncové.

Zatímco standardní Xbox Series X aktuálně seženete s cenou kolem 11 tisíc Kč, jeho odlehčená verze by klidně mohla být o tisíc až dva levnější. To je ale můj skromný odhad – kam přesně cena ve srovnání s klasickou variantou spadne, není úplně jasné. eXputer v předešlém měsíci zmiňoval snížení o 50–100 dolarů, což v přepočtu představuje rozsah od 1 200 do 2 350 Kč.

