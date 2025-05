Nepříjemné oznámení od Xboxu – bude se celosvětově zdražovat. Víme, jak ceny narostou v Evropě

Microsoft globálně zdražuje. Xbox Series X, Series S i příslušenství a hry teď oficiálně míří do vyšších cenových hladin – a to napříč USA, Evropou i Austrálií. Microsoft tak navazuje na podobné kroky společností Sony a Nintendo, které rovněž nedávno upravily cenovou politiku. Pokud se ale bojíte, že by se navýšila i cena předplatného Game Pass, můžete si oddechnout. Tentokrát se zdražování má Game Passu vyhnout úplně.

Pro představu, základní konzole Series X (1TB) se v USA posouvá o 100 dolarů výš na 599,99 $, zatímco levnější Series S (512GB) vyskočila z původních 299,99 $ na 379,99 $. V Evropě má zdražování téměř identickou křivku, ale na ni se podrobněji podíváme za chvíli.

Změny se nevyhnuly ani příslušenství. Základní bezdrátový ovladač má nově doporučenou cenu 64,99 $, bezdrátový headset pak 119,99 $. A ještě před Vánoci se přidají i některé nové first-party hry (tedy hry společnosti exkluzivně vyvinuté pro danou konzoli společnosti), které přejdou na cenu 79,99 $. Změny se budou aplikovat jak na digitální tak fyzické kopie, ale ceny vydaných her naštěstí zůstanou stejné.

Oznámení přichází v době, kdy firma hlásí silná čísla z předobjednávek a růst u PC Game Passu o 45 % meziročně. Microsoft ale rovněž uvádí, že nejde jen o vyrovnání se stavu trhu – rostou i náklady na samotný vývoj her.

Jak bude Xbox zdražovat v Evropě?

Microsoft poskytl novou oficiální PDF tabulku, která přehledně znázorňuje doporučené zdražování konzolí a ovladačů značky Xbox v Evropě.

Ceny uvedené pro Evropu nám poskytují hrubou představu, s jakým cenovým rozpětím nově počítat při pořizování některých příslušenství. Můžeme si povšimnout, že klasický Xbox series X vyleze na zhruba 13 228 Kč a Series S (1TB) v přepočtu na 9 969 Kč.

Co se týká ovladačů, nejdražší plnou verzi bezdrátového ovladače Xbox Elite Series 2 teď čeká zdražení na 4 984 Kč a základní verzi zase na 3 738 Kč. Obyčejná základní verze bezdrátového ovladače přitom nově dosáhne až na 1 619 Kč.

Nová cenová tabulka nabyla platnosti již 1. května letošního roku.

Co si myslíte o nových doporučených cenách Xbox produktů?

Zdroj: The Verge, Microsoft