Nový Nintendo Switch 2 přináší vylepšený výkon a nové herní tituly, je ale zahalen do kontroverze

Nintendo nedávno představilo svou novou herní konzoli Nintendo Switch 2. Konzole s sebou přináší mnoho ocenitelných vylepšení, jako je například vylepšený hardware a výkon, nebo nové Joy-Con ovladače s magnetickým uchycením ke konzoli. Konzole navíc podporuje díky spolupráci s Nvidií technologie jako DLSS či ray tracing. Obě tyto funkce zvyšují grafický výkon, a tedy i vizuální požitek z hraní.

Představeny byly rovněž nové herní tituly, jmenovitě Mario Kart World, Donkey Kong Bananza nebo Metroid Prime 4: Beyond. Fanoušci ale ani tak nejsou spokojení. Nejde zároveň o to, že by je konzole negativně překvapila – spíš zklamala tím, že naplnila obecná očekávání o vysokém nacenění.

Co způsobuje kontroverzi kolem Nintendo Switch 2?

Nejvíce negativních ohlasů se ozývá kvůli obecně vysokým cenám. Analytici dříve předpokládali, že samotná cena konzole se bude pohybovat kolem 400 $. Skoro se nakonec trefili, protože reálná cena konzole je nyní stanovena na 449,99 $, což je v přepočtu 10 306 Kč. Na českém trhu je nyní dokonce o 2 000 Kč dražší.

Možná větším problémem jsou pak ceny her samotných; například Mario Kart World samostatně stojí 79,99 $ (zhruba 1 832 Kč), což je nejvyšší cena, jakou kdy Nintendo za standardní edici hry stanovilo. Na podobné ceny jsou hráči konzolových i počítačových her zvyklí, pokud se jedná o svazky her s přídavnými balíčky a dalším bonusovým obsahem. Vidět tak vysokou cenu u samostatného titulu je tedy poměrně nezvyklé.

Strategie Nintenda zvýšit cenu fyzických kopií her o dalších 10 $ některé fanoušky zklamala ještě více – spousta z nich si totiž zakládala na sbírání fyzických kopií. Důvod k tomuto kroku je jednoduše vysvětlitelný: Nintendo se snaží prosadit spíše digitální kopie.

Kdyby kontroverze končily jen u těchto třech aspektů, mohli bychom si oddechnout a časem na ně třeba zapomenout. Některé hry z původní konzole Nintendo Switch ale vyžadují placené balíčky pro přístup k vylepšeným verzím na Switch 2.

Tento krok kontrastuje s politikou bezplatných aktualizací u konkurence, jako je například Xbox. Navíc, která konzole zpoplatňuje svou vlastní výukovou hru?

Každá kontroverze má ale i druhou stranu. Na první pohled vysoká cena nové konzole například nepůsobí zrovna sympaticky, ale je třeba vzít v potaz, že se jedná o dlouhodobou investici. Konzole od Nintenda mají tendence vydržet opravdu dlouho, a ti, co si zakoupili původní Nintendo Switch, jej ještě z většiny mohou bez problému využívat.

Konzole navíc rozhodně nezaostává výkonem – s přehledem by měla utáhnout i jinak náročnější tituly jako Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy nebo zatím nevydaný titul Borderlands 4. Z tohoto pohledu je cena Nintendo Switch 2 rozhodně přijatelnější.

Nová konzole by pak měla být vydána 5. června.

Jak novou konzoli Nintendo Switch 2 vnímáte vy?

Zdroj: IGN