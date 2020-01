Pokud jste se zařadili do programu Xbox Insider a jste členy Alpha či Alpha Skip-Ahead, můžete nyní začít testovat službu Xbox Console Streaming, která dokáže streamovat jakoukoliv Xbox One hru do Android zařízení. Dostat se do beta testování není úplně jednoduché. Musíte projít několika testy a formuláři, ovšem poté si můžete zahrát třeba Gears 5 i ze školních lavic.

Abyste se dostali do testování služby Xbox Console Streaming, je třeba splnit několik kroků:

Dostaňte se do programu Xbox Insider Alpha či Alpha-Skip-Ahead

Přihlaste se ke svému účtu v USA či Velké Británii (brzy mají přijít další země)

Nainstalujte si aplikaci na své Android zařízení s Androidem 6.0 či vyšším

Připojte bezdrátový ovladač Xbox One skrz Bluetooth

Projděte diagnostickým testem, který zkontroluje rychlost sítě a Xbox

Pro nejlepší zážitek doporučuje Microsoft rychlost alespoň 9 Mb/s a ping pod 60 milisekund. Společnost dále sdělila, že plánuje expanzi na další trhy a to již příští měsíc. Můžeme tedy pouze doufat, že v nich bude zakomponována i naše malá země, abychom službu pořádně otestovali.

