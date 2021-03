Několik dalších MS Office aplikací pro Android spouští tmavý režim

Používáte rádi kancelářské nástroje Microsoftu i na Android mobilu či tabletu? A vyhovuje vám současně i tmavý režim? V tom případě vám uděláme radost, neboť se do dalších aplikací z Office balíku toto designové řešení podle všeho chystá. Podle známého reverzního inženýra Alessandra Paluzziho se bude “dark mód” co nevidět týkat hned tří MS Office programů. Tmavý režim má dorazit do Android verze nástrojů Word, PowerPoint a Excel. Tedy tří velmi exponovaných součástí tohoto balíku.

#Microsoft is working on the dark theme for the Office suite on #Android 👀

ℹ️ Here are some screenshots of what Microsoft Word will look like, but it will also look the same for PowerPoint and Excel. pic.twitter.com/omuVIqkmub

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 8, 2021