Microsoft chystá do Windows 11 speciální režim pro herní zařízení

Handheld Mode zjednodušuje používání na malých displejích

Microsoft sice odhalil v září 2022 Windows Handheld Mode, avšak záhy se po něm slehla zem. Podle nejnovějších informací je ale tento režim stále ve vývoji, přestože americká firma tvrdí přesný opak.

Režim Windows Handheld Mode je určený pro Steam Deck, GPD a další přenosná herní zařízení. Nyní se jeden z uživatelů vystupující na Twitteru pod přezdívkou WalkingCat podělil o video, které odhaluje novinku v celé kráse. Co přesně tedy umí? Windows 11 Handheld Mode má několik prvků, jako je třeba přizpůsobitelný launcher her, který má přístup do knihoven služeb jako EA Play, Epic Games Store, Steam či Xbox Game Pass. Navíc si přímo v něm můžete nastavit režim výkonu, což je v klasických Windows schované poměrně hluboko v nastavení.

Dle webu The Verge si Microsoft s tímto projektem stále hraje, avšak není v tuto chvíli jasné, zda jej někdy oficiálně uvidíme. Byla by to každopádně škoda. Na videu vypadá tento režim prakticky a rozhodně lépe, než klasický systém, který se na malém displeji neovládá zrovna prakticky.

Jaké zařízení využíváte pro streamování obsahu?

Zdroj: notebookcheck