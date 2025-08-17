Microsoft se konečně probudil! Tmavý režim ve Windows 11 už nebude napůl rozbitý Hlavní stránka Zprávičky Microsoft konečně opravuje tmavý režim ve Windows 11 - po šesti letech čekání V nejnovějších preview buildech se objevily tmavé dialogy pro kopírování a mazání souborů Windows však stále zaostává za macOS a ChromeOS v kompletnosti tmavého režimu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.8.2025 12:00 3 komentáře 3 Je to jako když vám soused šest let slibuje, že opraví rozbitý plot, a najednou ho vidíte s vercajkem v ruce. Microsoft konečně začíná dokončovat tmavý režim ve Windows 11. V nejnovějších preview buildech se objevily první známky života – tmavě zabarvené dialogy v Průzkumníkovi souborů. Uživatel PhantomOfEarth, známý pro odhalování skrytých funkcí, našel v buildu 26100.5061 zatím neaktivní tmavé verze dialogů pro kopírování souborů, mazání a nastavení oprávnění. Po letech svítících bílých oken uprostřed tmavého rozhraní to vypadá, že se Microsoft konečně rozhoupal k akci. Co přesně se mění? Průzkumník souborů dostává tmavší kabát Nové tmavé dialogy zahrnují tři klíčové oblasti Průzkumníku souborů. Dialog pro kopírování souborů už nebude oslňovat při přesouvání velkých dat, potvrzovací okno při mazání konečně dostane tmavé pozadí a okno s oprávněními souborů také přejde na tmavou stranu. Okna samotná i tlačítka dostanou tmavě šedý nádech, který ladí se zbytkem rozhraní. Windows 11's file operation (copy, access denied, etc.) dialogs are FINALLY getting support for dark mode! Here's how the dialogs look in dark mode at this point, hidden in build 26100.5061.Also notice the light buttons in the top right, still a work in progress of course. pic.twitter.com/3D00lWIJcn— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) August 15, 2025 Je to malý krok, ale po šesti letech stagnace je každý pokrok důvodem k oslavě. Zvlášť když si uvědomíte, že Windows je jediný moderní operační systém, který dodnes nemá kompletní tmavý režim. To, co Apple zvládl u macOS najednou a kompletně, Microsoft lepí po kouscích. Registry Editor, Group Policy a další – co všechno ještě čeká na opravu Seznam rozhraní, která stále ignorují tmavý režim, je dlouhý jako nákupní seznam před Vánoci. Dialog Spustit (Win+R) stále oslňuje, Editor registru vypadá jako z Windows XP, Group Policy Editor se tváří, že tmavý režim neexistuje. A to jsou jen ty nejviditelnější příklady – legacy UI prvků, které potřebují tmavý kabát, jsou desítky. Brave vyhlásil válku kontroverzní funkci ve Windows! Ve výchozím nastavení ji bude blokovat Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Pro srovnání – když macOS dostal tmavý režim, byl kompletní od prvního dne. Všechny systémové aplikace, všechny dialogy, všechna rozhraní. To samé platí pro ChromeOS nebo iPadOS. Pouze Windows si dovoluje nabízet „tmavý“ režim, který je tmavý tak z poloviny. Proč to Microsoftu trvá tak dlouho? Odpověď je jednoduchá i složitá zároveň. Windows za sebou táhne dekády starého kódu, který pochází ještě z dob, kdy mezi největší starosti vývojářů patřilo 256 barev na monitoru. Microsoft navíc evidentně nepovažoval dokončení tmavého režimu za prioritu. Raději přidával nové funkce, AI asistenty a widgety, než aby dodělal základní věci. Teprve teď, možná pod tlakem kritiky a konkurence, se k tomu vrací. Nové tmavé dialogy by mohly být součástí aktualizace 25H2 plánované na druhou polovinu roku. Co říkáte na opravený tmavý režim ve Windows 11? Zdroj: XDA O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 3 komentáře Vložit komentář Microsoft Tmavý režim Windows 11 Mohlo by vás zajímat Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1. AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1. Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat Adam Kurfürst 5.1. Chystá se pokračování Minecraftu? Tvůrce legendární hry prozradil své plány Jana Skálová 7.1. Windows 11 zase zobrazují reklamy, říkají tomu oznámení. Ukážeme, jak jim to zakázat Libor Foltýnek 26.12.2024