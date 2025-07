Brave vyhlásil válku kontroverzní funkci ve Windows! Ve výchozím nastavení ji bude blokovat

Kontroverzní funkce Microsoft Recall, která automaticky pořizuje snímky obrazovky téměř ze všeho, co na počítači s Windows 11 děláte, se setkává s rostoucím odporem vývojářů aplikací. Po Signalu, který začal blokovat tuto funkci již v květnu, se nyní přidávají další významní hráči – prohlížeč Brave a bezpečnostní aplikace AdGuard oznámily, že budou tuto kontroverzní funkci rovněž blokovat.

Proč vývojáři blokují Microsoft Recall?

AdGuard ve svém blogovém příspěvku označuje Recall za „bezpečnostní riziko“ a jasně vysvětluje své obavy: „Samotná myšlenka pořizování snímků obrazovky na pozadí je znepokojující,“ uvádí AdGuard. „Systém může v kterémkoliv okamžiku pořídit snímek okna soukromého chatu, online formuláře, kde zadáváte číslo kreditní karty, nebo prostě něčeho osobního, co jste nechtěli ukládat.“

Brave přiznává, že jeho rozhodnutí bylo „částečně inspirováno blokováním Recall ze strany Signalu“. „Ve výchozím nastavení tuto funkci pro uživatele Windows 11 zakážeme, s možností ji znovu zapnout pro uživatele, kteří Recall opravdu chtějí používat,“ uvádí společnost Brave.

Rozdílné přístupy k blokování

Signal v květnu začal blokovat snímky obrazovky z Windows 11 pomocí speciálního DRM příznaku, který znemožňuje jakékoliv nástroje pro snímání obrazovky nebo nástroje usnadnění přístupu používat s touto aplikací. Současně kritizoval Microsoft za to, že spustil Recall bez podrobných nastavení pro vývojáře aplikací, které by Signalu umožnily snadno chránit soukromí, což je dle firmy do očí bijící opomenutí, které omezuje jejich možnosti.

Brave však zvolil jemnější přístup – dokáže nabídnout přístup k nástrojům pro snímání obrazovky a nástrojům pro usnadnění přístupu, a přesto zakázat Recall, protože Microsoft umožňuje webovým prohlížečům selektivně tuto funkci vypnout. „Je povzbudivé, že Microsoft uznává, že webové prohlížeče jsou mimořádně citlivé na soukromí, doufáme však, že nabídnou stejnou možnost vypnutí Recall všem vývojářům aplikací zaměřených na ochranu soukromí,“ dodává Brave.

Blokování ve výchozím nastavení s možností zapnutí

Společnost Brave ve svém oznámení uvedla, že funkce blokování Microsoft Recall je již nasazena v Brave Nightly (beta) a do stabilní verze se dostane v průběhu několika týdnů. Uživatelé, kteří chtějí Recall v prohlížeči Brave i nadále používat, budou mít možnost tuto funkci znovu zapnout jednoduchým přepínačem v nastavení prohlížeče.

Microsoft Recall – co to vlastně je?

Recall je AI funkce představená společností Microsoft, která je součástí počítačů Copilot+ s Windows 11. Funguje tak, že automaticky každých několik sekund pořizuje snímky obrazovky a ukládá je do místní databáze. Tyto snímky jsou následně analyzovány umělou inteligencí, aby uživatelé mohli snadno vyhledávat a procházet historii své aktivity na počítači.

Budou následovat další aplikace?

Rozhodnutí společností Brave a AdGuard zablokovat funkci Microsoft Recall by mohlo inspirovat další vývojáře aplikací k podobnému kroku. Zejména aplikace zaměřené na soukromí a bezpečnost budou pravděpodobně zvažovat, zda nepřijmout podobná opatření k ochraně soukromí svých uživatelů.

Pro běžné uživatele je důležité vědět, že Microsoft Recall není ve výchozím nastavení aktivní a vyžaduje výslovný souhlas s jeho zapnutím. Pokud máte obavy o své soukromí, můžete tuto funkci buď neaktivovat, nebo využít aplikace, které ji aktivně blokují, jako jsou nyní Signal, Brave nebo AdGuard.

Co si myslíte o funkci Microsoft Recall?

Zdroj: Brave