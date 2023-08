Společnost Microsoft se pravidelně věnuje aktualizacím a vylepšením svého operačního systému Windows 11. O jedné z nich jsme vás informovali v našem včerejším textu. Redmondská firma v poslední aktualizaci Windows 11 22H2 odstraní podporu pro hromadu procesorů Intel. Jedná se sice o serverové Xeony, avšak ostatní procesory 8. generace Coffee Lake se na seznamu stále nachází, což je trochu zvláštní rozhodnutí.

Procesory Intel Xeon nejsou masovkou. Dávají se především do serverů, nedá se však říct, že by nebyly vhodné i do herních/pracovních strojů. Kupříkladu Xeon E-2236 poskytne více výkonu než Core i7 8700. Některé z těchto Xeonů se ve své době daly sehnat za velmi slušnou cenu a tak si je do počítačů dávali i uživatelé pracující kupříkladu v CAD či střihacích programech. Microsoft je tedy nepříjemně překvapil a odebral podporu celkem 44 procesorům. To znamená, že počítače s těmito čipy už nebudou dostávat nové aktualizace, a to včetně bezpečnostních záplat.

Jaké Intel procesory Windows 11 nově nepodporují?

Intel Xeon E-2104G

Intel Xeon E-2124

Intel Xeon E-2124G

Intel Xeon E-2126G

Intel Xeon E-2134

Intel Xeon E-2136

Intel Xeon E-2144G

Intel Xeon E-2146G

Intel Xeon E-2174G

Intel Xeon E-2176G

Intel Xeon E-2176M

Intel Xeon E-2186G

Intel Xeon E-2186M

Intel Xeon E-2224

Intel Xeon E-2224G

Intel Xeon E-2226G

Intel Xeon E-2226GE

Intel Xeon E-2234

Intel Xeon E-2236

Intel Xeon E-2244G

Intel Xeon E-2246G

Intel Xeon E-2254ME

Intel Xeon E-2254ML

Intel Xeon E-2274G

Intel Xeon E-2276G

Intel Xeon E-2276M

Intel Xeon E-2276ME

Intel Xeon E-2276ML

Intel Xeon E-2278G

Intel Xeon E-2278GE

Intel Xeon E-2278GEL

Intel Xeon E-2286G

Intel Xeon E-2286M

Intel Xeon E-2288G

Intel Xeon E-2314

Intel Xeon E-2324G

Intel Xeon E-2334

Intel Xeon E-2336

Intel Xeon E-2356G

Intel Xeon E-2374G

Intel Xeon E-2378

Intel Xeon E-2378G

Intel Xeon E-2386G

Intel Xeon E-2388G

Zatím není jasné, proč se tak Microsoft rozhodl. Žádné oficiální prohlášení v tuto chvíli není na stole a fakt, že se jen tak z ničeho nic najednou odebrala podpora pro dříve podporované procesory je poměrně znepokojující. Na druhou stranu se seznam podporovaných procesorů rozšířil o několik nových modelů Ryzen, paradoxně včetně dosud neoznámeného Ryzenu 3 5380.

