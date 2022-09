Jak dostat Android (sub)systém a aplikace do Windows 11?

Operační systém Windows 11 přinesl do světa počítačů a chytrých telefonů jednu velmi zajímavou novinku. Zavedením prostředí s názvem Windows Subsystem for Android (do češtiny celkem kostrbatě přeložen jako “subsystém Windows pro Android”) se postaral o to, že nadále nejsou potřeba emulátory třetích stran, které ve Windows emulují systém Android a jeho aplikace. Tento takzvaný WSA je zatím oficiálně dostupný pouze v USA, ale šikovnou kličkou se dá dostat v podstatě do jakéhokoli počítače se zmíněnou jedenáctou verzí systému od Microsoftu.

Systém Android a jeho aplikace ve Windows 11

Existují hned dva způsoby, jak virtuální Android a jeho aplikace do Windows 11 dostat. První počítá s účastí v programu Windows Insider a používání obchodu Amazon Appstore, který je v tuto chvíli oficiálně exkluzivním prostředníkem pro spojení těchto dvou světů. Jen je potřeba jej trochu ošálit změnou regionu. Druhý postup zahrnuje instalaci manuálně staženého WSA rovnou do Windows a jako obchod s aplikacemi využívá populární Aurora Store.

Varianta 1: Instalace Amazon Appstore (vyžaduje členství ve Windows Insider)

Uživatelé z USA, kteří jsou současně členové programu Windows Insider, mají tuto možnost volně k dispozici. V ostatních regionech je spuštění zmíněného obchodu trochu komplikovanější, neboť vyžaduje změnu státu přímo ve Windows a také v Amazon účtu. I zde každopádně platí potřeba být v programu Windows Insider.

Běžte do nastavení systému Windows a do sekce Čas a jazyk V menu Jazyk a oblast vyberte v nabídce Země nebo oblast Spojené státy Otevřete Microsoft Store a vyhledejte a nainstalujte Amazon Appstore V obchodě od Amazonu se přihlaste – pravděpodobně budete upozorněni, že je potřeba jiný region v účtu Na webu Amazonu běžte do sekce Content and Devices a na kartě Preferences rozbalte nabídku Country/Region Settings Zadejte (klidně smyšlenou) adresu v USA a údaje uložte Restartujte Amazon Appstore a měl by se vám již úspěšně otevřít

Varianta 2: Instalace WSA a Aurora Store

Řešení pro ostatní uživatele, kteří mají běžnou verzi systému Windows 11. Využívá přímé instalace WSA a dodatečného zprovoznění alternativního obchodu Aurora Store. Dříve byl k sehnání také zdánlivě oficiální Obchod Google Play, nicméně byla u něj prokázána přítomnost malware a dalších záškodníků, takže jej nedoporučujeme. Pokud v Aurora Store nenajdete nějakou požadovanou aplikaci, můžete ji klidně stáhnout třeba z APKMirror a nainstalovat manuálně. To WSA ve Windows umožňuje.

Asus ukázal zajímavý tablet se Snapdragonem a Windows 11 čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Windows Subsystem for Android