Ačkoli by to možná před několika týdny či měsíci mnozí neočekávali, příležitostí kolem využití umělé inteligence koncovými zákazníky se možná úplně nejlépe chytila firma Microsoft. Společnost Google a další konkurenty, kteří si v oboru brousili zuby na velké věci, znervózněl hlavně brzkým vložením nástroje ChatGPT do vyhledávače Bing, prohlížeče Edge či klávesnice Swiftkey. A teď pouští AI přímo do svého nejvýznamnějšího díla, operačního systému Windows. Konkrétně Windows 11 dostává postranní panel Copilot.

Announcing Windows Copilot

Novinka bude integrována přímo do systému a bude přístupná z hlavního panelu. “Po otevření zůstane postranní panel Windows Copilot konzistentní napříč aplikacemi, programy a okny a bude vždy k dispozici jako váš osobní asistent,” uvedl produktový ředitel pro Windows a zařízení Panos Panay na konferenci Microsoft Build 2023.

Copilot se objeví jako ikona na hlavním panelu a po kliknutí na ni se otevře postranní panel s rozhraním chatu. Podobně jako v chatu Bing budou moci uživatelé vyhledávat odpovědi na otázky a přizpůsobovat a navigovat svůj počítač. Kromě návrhů bude Windows Copilot pomáhat provádět akce, například “upravit nastavení”, “zapnout tmavý režim”, “nastavit režim zaostření” nebo “přichytit všechna okna”. Dokáže také vysvětlit a shrnout obsah aplikací a poradí si i s vloženými soubory.

Windows 11 se tímto stává prvním OS pro osobní počítače, který získá centralizovanou platformu pro asistenta AI. Microsoft začne Windows Copilota testovat v červnu, v březnu jej uvolnil pro aplikace sady 365 a do Githubu.

Zdroj: g360, Microsoft