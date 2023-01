Wi-Fi routery už mohou přes zeď “vidět” člověka ve 3D

Již několik let se různé výzkumné týmy pokoušejí rozvinout nový způsob, jak je možné v místnosti či celé budově zjistit přítomnost člověka, případně dokonce jeho pozici a pohyby. Před deseti lety na americkém MIT začali pro tyto účely používat signál mobilních telefonů, o pět let později se objevil princip založený na šíření Wi-Fi signálu a rekonstrukce pozice člověka skrze primitivní figurky. Uběhlo dalších pět let a vědci už údajně mají technologii, která s pomocí Wi-Fi signálu dokáže přes zeď vytvořit přesnou 3D siluetu člověka.

Výzkumníci z Carnegie Mellon University a University of Waterloo vyvinuli nové metody detekce trojrozměrných tvarů a pohybů lidských těl v místnosti. Nástrojem té první (PDF) je nejen router, ale hlavně systém DensePose. Technologie podobná radaru funguje tak, že vysílá nízkovýkonný signál Wi-Fi přes zeď, který se odráží po místnosti. Detekuje všechny objekty v místnosti, vyřadí statické objekty, a když se signál odrazí zpět, použije odraz pohybujících se objektů k vytvoření obrazu podobného radaru.

Nový systém dokáže pracovat přes standardní sádrokartonové stěny, dřevěné desky a dokonce i betonové zdi, i když dosah a přesnost pochopitelně závisí na typu zdi. Autoři projektu se domnívají, že signály Wi-Fi mohou sloužit jako všudypřítomná náhrada běžných kamer, pokud jde o “snímání” osob v místnosti. Toto použití totiž překonává překážky jako je špatné osvětlení a okluze, s nimiž se potýkají objektivy běžných kamer.

Tvrdí také, že tato technologie nabízí zlepšení práva na soukromí, protože není závislá na kamerách a potřebné vybavení lze pořídit za rozumnou cenu. Většina domácností ve vyspělých zemích již má doma Wi-Fi routery a tato technologie může být využita ke sledování pohody starších lidí nebo k identifikaci podezřelého chování v domácnosti. Využití by se našlo třeba i u záchranářů nebo hasičů.

Výzkumníci z University of Waterloo jako nadstavbu vyvinuli zařízení Wi-Peep poháněné dronem, které také dokáže pomocí Wi-Fi sítí vidět skrze zdi. Zařízení může létat v blízkosti budovy a využívat sítě jejích obyvatel k identifikaci a lokalizaci všech zařízení s Wi-Fi v budově. Dokonce i když je síť chráněna heslem, chytrá zařízení budou automaticky reagovat na pokusy o kontakt z jakéhokoli zařízení v dosahu.

