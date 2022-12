Hodinky s Wear OS 3 dostávají vylepšený Google Keep

Majitelé chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch, Google Pixel Watch a dalších modelů, ve kterých běží systém Wear OS 3, se mohou těšit na příjemnější používání poznámkové aplikace Google Keep. Poté, co tento nástroj nedávno dostal vzhled Material You, v něm dochází k dalším převážně designovým změnám. Poznámky na hodinkách například ještě více odráží tapety či barvy nastavené v mobilu nebo lépe pracují s textem.

První, čeho si lze po instalaci nejnovější verze aplikace Google Keep na chytrých hodinkách se systémem Wear OS 3 všimnout, je barva nebo přednastavený obrázek jako pozadí. To znamená, že jako podklad již nemusí být jen nudná šedá barva. Aplikace má také jiný náhledu textu. Místo pouhých dvou řádků se nyní zobrazí tři až čtyři, což umožní přečíst větší část poznámek.

Ještě před akčním tlačítkem se nově také zobrazuje informace o tom, kdy a případně kým byla poznámka naposledy upravena. Zmíněné změny se týkají hodinkové verze aplikace Keep 5.22.482.00.97. Ta zatím nebyla plošně vypuštěna a ještě potřebuje vyladit, ale do všech hodinek s Wear OS by snad měla vyrazit co nevidět. Jak jsme psali dříve, Google nám podle všeho chystá na zápěstí na míru i Gmail a Kalendář.

Zdroj: sammobile