Waze se potýká s problémy při navigování v Android Auto

Uživatelé populární navigační aplikace Waze hlásí problémy s jejím používáním skrze automobilové systémy Apple CarPlay a Android Auto. Hlášeny jsou zpomalené reakce, opožděné zobrazení pozice uživatele na mapě či celkové zasekávání aplikace. První zmínky o částečné nefunkčnosti jsou již několik měsíců staré, větší vlna stížností pak začala v posledních týdnech. Podle všeho první přišly potíže u CarPlay, poté u Android Auto.

“Včera večer jsem si všiml, že ikona mého vozidla na mapě Waze je asi kilometr za místem, kde jsem v reálném čase. Když se to stane, objeví se také zpoždění CarPlay. Bylo to, jako bych se ocitl v časovém posunu. To jsem zažil i dnes ráno. Moje vozidlo se dostávalo stále dál a dál před to, co Waze ukazovalo na mapě. Zkoušel jsem také nahlásit nehodu a od stisknutí tlačítka “označit” trvalo asi 30 sekund, než se objevil seznam možností. Dalších 30 sekund trvalo, než se objevila další obrazovka,” hlásí jeden z uživatelů na oficiálně podpoře Googlu. Časem se přidali také lidé používající Android Auto.

Obdobná situace je také na fóru služby Waze, kde lidé píší, že jim aplikace na displejích vozů nefunguje správně už měsíc či dva. Poslední stížnosti se na webech objevily teprve před pár hodinami a i přes evidentní snahu vývojářů uživatelé svorně hlásí, že problémy zatím nevyřešila žádná z proběhlých aktualizací. Termín opravy zatím není známý, takže pokud se potýkáte se stejnými obtížemi, budete muset počkat.

Zdroj: 9to5