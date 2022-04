Nabrousit sekery. Uvedení mobilní Warcraft hry je za rohem

Vývojářská a vydavatelská společnost Blizzard už naplánovala oficiální datum uvedení své historicky první čistě mobilní hry ze světa úspěšného Warcraftu. Titul, u kterého se zatím velmi dobře daří utajit jak název, tak i obsah či dokonce herní styl, bude představen v rámci online prezentace 3. května. Novinka bude první hrou, kterou Blizzard vytvořil primárně pro mobilní zařízení.

Join us for the reveal of a new mobile game set in the #Warcraft Universe.

📆 May 3rd

🕙 10am PT

🌐 https://t.co/hb3oiYHQrm pic.twitter.com/Tr8zIQmIHp

— World of Warcraft (@Warcraft) April 28, 2022